Náutico x Retrô: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Brasileiro Série C

Náutico e Retrô se enfrentam neste domingo, 03 de agosto, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio dos Aflitos e terá transmissão da DAZN.

O Náutico, atualmente na 4ª posição, busca consolidar sua posição no G4, enquanto o Retrô, na 19ª colocação luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite para Náutico x Retrô, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites de Náutico x Retrô: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas do Campeonato Brasileiro Série C 2025, analisamos o desempenho de Náutico e Retrô para trazer as melhores dicas de apostas.

Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



Resultado Final: Náutico - Odd de 1.85 na Superbet



Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.65 na Novibet



Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.49 na Betnacional



Palpites Alternativos Náutico x Retrô

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Náutico x Retrô. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de cartões e escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: Náutico -1.0 - Odd de 2.50 na Novibet



Intervalo/Final do Jogo - Náutico/Náutico - Odd de 2.89 na Betnacional



Total de Escanteios do Náutico - Acima de 5.5 - Odd de 2.00 na Superbet



Palpites de Odds Baixas Náutico x Retrô

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Série C para oferecer opções seguras.



Náutico ou Empate (Dupla Chance) - Odd de 1.22 na Superbet



Náutico marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.30 na BetNacional



Palpites de Odds Médias Náutico x Retrô

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Náutico vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 2.37 na Superbet



Primeiro Gol do Jogo: Náutico e Total de Gols Acima de 1.5 - Odd de 2.50 na Novibet



Alcance de Gols - 2-3 - Odd de 2.02 na Esportes da Sorte



Palpites de Odds Altas Náutico x Retrô

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Resultado Exato: 2-0 para o Náutico - Odd de 6.41 na Esportes da Sorte



Náutico - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 5.08 na Betnacional



1ºTempo - Resultado Correto - 2x0 - Odd de 9.80 na Superbet



Informações do Jogo: Náutico x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Náutico x Retrô - Campeonato Brasileiro Série C

Data: 03/08/2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife

Transmissão: DAZN



Como Náutico e Retrô Chegam Para o Confronto

O Náutico chega para este confronto com uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro da Série C, ocupando a 4ª posição na tabela. A equipe tem se destacado pela sua defesa consistente, com uma média de apenas 0.4 gols sofridos por jogo.

Ofensivamente, o Náutico registrou uma média de 3.1 chutes no gol e 4.6 chutes fora do gol. A média de 5.6 escanteios também indica que o time busca o ataque e a pressão. Jogando em casa, o Náutico buscará manter a boa fase e consolidar sua posição no G4.

O Retrô, por sua vez, vive uma situação delicada, ocupando a 19ª posição na tabela. A equipe tem uma média de 1.1 gols sofridos por jogo, o que aponta para uma defesa mais vulnerável.

No ataque, o Retrô registrou uma média de 2.8 chutes no gol e 5.4 chutes fora do gol, indicando que cria oportunidades, mas pode ter dificuldades na finalização.

A média de 4.9 escanteios sugere que o time também busca o ataque, mas precisará de uma atuação muito forte e eficiente para surpreender o Náutico e buscar os pontos necessários para sair da zona de rebaixamento.