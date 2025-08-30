- E
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- D
Nautico x Ituano: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Série C, 30/08
Náutico x Ituano: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, com transmissão no canal SportyNet.
O jogo entre Náutico e Ituano vai ser decisivo para a próxima fase da Série C. O Náutico já está classificado e busca a vitória para tentar passar a Ponte Preta na tabela. Já o Ituano vem na oitava posição e precisa de um bom resultado para se manter na zona de classificação, ou pode ser ultrapassado por até seis times se perder a partida.
Náutico x Ituano Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Náutico Anula Aposta: Empate - odd 1.33
- 🎯 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.68
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.96
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. O Náutico chega com um desempenho superior, com uma média de 1.6 gols marcados e 0.2 gols sofridos por jogo em casa. A equipe tem uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 10 jogos no total. O Ituano, por sua vez, tem um desempenho mais irregular, com uma média de 1.75 gols sofridos por jogo fora de casa. O Náutico é o grande favorito por sua fase no campeonato, e os palpites abaixo focam nisso.
Palpites Alternativos Náutico x Ituano
- 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.17
- 🎯 Palpite: Gols Exatos: 1 - odd 3.86
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate/Náutico - odd 4.36
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
💰 Náutico x Ituano: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Náutico Ou Ituano - odd 1.25
- 🟢 Palpite: Náutico (-0.5) - odd 1.73
- 🟡 Palpite: Náutico - Total: Mais de 0.5 - odd 1.23
⚖️ Náutico x Ituano: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Ituano - odd 4.03
- 🟢 Palpite: Ituano Anula Aposta: Empate - odd 2.94
- 🟡 Palpite: Empate - odd 3.25
🚀 Náutico x Ituano: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Ituano - Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.55
- 🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 8.16
- 🟡 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 6.84
Náutico x Ituano: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Náutico e Ituano é uma oportunidade para o Náutico se consolidar no topo da tabela e para o Ituano buscar a sua classificação para a próxima fase do torneio. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Náutico x Ituano - Série C
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como Náutico e Ituano Chegam Para o Confronto
O Náutico chega para a partida na 3ª posição, com 33 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 10 jogos no total. O desempenho da equipe em casa é forte, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com um aproveitamento de 100% de vitória quando abre o placar.
O Ituano está na 8ª posição da tabela, com 24 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se classificar. O time tem um desempenho global com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Ituano tem uma sequência de 1 vitória seguida e não perde há 2 jogos.
Nautico Recife x Ituano: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nautico Recife x Ituano: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nautico Recife x Ituano: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
Nantes Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- D
Real Sociedad Vence
- E
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- E
- V
- D
Ceara Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
Lazio Vence
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
- D
- E
- V
River Plate Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
Real Madrid Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Austin Vence
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Empate