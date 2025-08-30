Assine UOL
Nautico Recife
Serie C - Brazil
Estádio Eládio de Barros Carvalho
Ituano
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:10

Nautico x Ituano: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Náutico x Ituano: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, com transmissão no canal SportyNet.


O jogo entre Náutico e Ituano vai ser decisivo para a próxima fase da Série C. O Náutico já está classificado e busca a vitória para tentar passar a Ponte Preta na tabela. Já o Ituano vem na oitava posição e precisa de um bom resultado para se manter na zona de classificação, ou pode ser ultrapassado por até seis times se perder a partida.


Náutico x Ituano Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Náutico Anula Aposta: Empate - odd 1.33

  • 🎯 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.68

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.96


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. O Náutico chega com um desempenho superior, com uma média de 1.6 gols marcados e 0.2 gols sofridos por jogo em casa. A equipe tem uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 10 jogos no total. O Ituano, por sua vez, tem um desempenho mais irregular, com uma média de 1.75 gols sofridos por jogo fora de casa. O Náutico é o grande favorito por sua fase no campeonato, e os palpites abaixo focam nisso.


Palpites Alternativos Náutico x Ituano



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.17

  • 🎯 Palpite: Gols Exatos: 1 - odd 3.86

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate/Náutico - odd 4.36


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Náutico x Ituano: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Náutico Ou Ituano - odd 1.25

  • 🟢 Palpite: Náutico (-0.5) - odd 1.73

  • 🟡 Palpite: Náutico - Total: Mais de 0.5 - odd 1.23


⚖️ Náutico x Ituano: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Ituano - odd 4.03

  • 🟢 Palpite: Ituano Anula Aposta: Empate - odd 2.94

  • 🟡 Palpite: Empate - odd 3.25


🚀 Náutico x Ituano: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Ituano - Vence Sem Sofrer Gols - odd 5.55

  • 🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 8.16

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 2:0 - odd 6.84


Náutico x Ituano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Náutico e Ituano é uma oportunidade para o Náutico se consolidar no topo da tabela e para o Ituano buscar a sua classificação para a próxima fase do torneio. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Náutico x Ituano - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Náutico e Ituano Chegam Para o Confronto


O Náutico chega para a partida na 3ª posição, com 33 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa e não perde há 10 jogos no total. O desempenho da equipe em casa é forte, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com um aproveitamento de 100% de vitória quando abre o placar.


O Ituano está na 8ª posição da tabela, com 24 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se classificar. O time tem um desempenho global com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Ituano tem uma sequência de 1 vitória seguida e não perde há 2 jogos.

Nautico Recife x Ituano: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nautico Recife x Ituano: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2022 Serie B
Nautico Recife
2 - 0
Ituano
2022 Serie B
Ituano
0 - 0
Nautico Recife

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte