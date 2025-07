Náutico x Caxias: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série C 2025 (21/07)

Náutico e Caxias se enfrentam nesta segunda-feira, 21/07, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 no Estádio dos Aflitos, em Recife, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do SportyNet+ e DAZN.

O Náutico vai a campo precisando da vitória para se manter no G-8 da competição. Após dois empates seguidos por 0 a 0, o time de Hélio dos Anjos busca melhorar seu aproveitamento como mandante, que está em apenas 44,4%. Já o Caxias vive seu melhor momento na temporada com cinco vitórias consecutivas e lidera a competição com folga.

Confira nosso palpite de Náutico x Caxias, saiba onde assistir ao vivo e todas as informações deste confronto direto pela permanência no G-8.

Náutico x Caxias Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.42 na Superbet

Palpite 2 - Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.56 na Superbet

Palpite 3 - Caxias vence ou empata - odd pagando 1.75 na Bet365



Para as apostas em Náutico x Caxias sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos bem distintos na Série C.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.42

O Náutico tem mostrado muita dificuldade ofensiva nos últimos jogos, com média de apenas 1,2 gols marcados por partida em casa. A equipe pernambucana soma 60% dos jogos com menos de 2.5 gols na temporada, evidenciando um padrão defensivo nos confrontos.

O Caxias, apesar da boa fase, também possui um histórico equilibrado em jogos com poucos gols quando atua fora de casa. A combinação das duas defesas organizadas e o peso da partida para ambos os times indica um confronto mais cauteloso e com poucas oportunidades claras de gol.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.56

As estatísticas mostram que o Náutico tem 40% dos jogos sem sofrer gols em casa, enquanto possui a mesma porcentagem de partidas sem marcar. Essa inconsistência ofensiva do time da casa pode ser explorada pela defesa bem postada do Caxias.

O líder da Série C tem se mostrado sólido defensivamente, especialmente em jogos decisivos. Com o Náutico pressionado pela necessidade de vencer e o Caxias podendo administrar o resultado, a probabilidade de apenas uma equipe balançar as redes ou nenhuma marcar é alta.

Caxias vence ou empata - odd pagando 1.75

O Caxias chega com cinco vitórias consecutivas e já garantiu a liderança mesmo em caso de derrota. Essa tranquilidade psicológica é fundamental para manter o nível de jogo alto fora de casa. O time gaúcho tem aproveitamento superior como visitante em comparação ao Náutico em casa.

O Náutico, por sua vez, tem apenas 44,4% de aproveitamento como mandante e vem de dois empates frustrantes. A pressão por resultado pode atrapalhar a performance da equipe. A qualidade técnica e o momento favorecem claramente o time visitante neste confronto direto.

Náutico x Caxias - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Náutico x Caxias no SportyNet+ e DAZN. A partida está marcada para às 19h30 desta segunda-feira, no Estádio dos Aflitos. Confira todas as opções de transmissão em onde assistir.

Tudo o que você precisa saber de Náutico x Caxias:



⚽️ Confronto: Náutico x Caxias - Série C

📅 Data: 21/07/25

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, Recife

📺 Onde vai passar Náutico x Caxias: SportyNet+ e DAZN (streaming)



Náutico x Caxias - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

O retrospecto direto entre Náutico e Caxias nos últimos confrontos mostra:



09/06/2024 - Náutico 2x2 Caxias (Série C 2024)



09/09/2005 - Náutico 3x1 Caxias (Série B 2005)



21/06/2004 - Caxias 2x3 Náutico (Série B 2004)



10/07/2003 - Caxias 0x4 Náutico (Série B 2003)



13/09/2002 - Caxias 0x0 Náutico (Série B 2002)



Náutico x Caxias: quem ganha? - Melhores Odds

O Náutico tem 50% de probabilidade de vencer esta segunda-feira, 21/07. Isso porque o time pernambucano joga em casa e precisa da vitória para se manter no G-8. O apoio da torcida nos Aflitos pode ser decisivo neste confronto direto pela classificação.



Náutico ganha - Odd de 2.00 na Superbet

Empate - Odd de 3.05 na Superbet

Caxias ganha - Odd de 4.00 na Superbet



As odds mostram equilíbrio na partida, mas com leve favoritismo para o mandante que luta pela permanência no G-8 da Série C.

Aposte sempre com moderação e dentro de suas possibilidades. Conheça as práticas de Jogo Responsável para manter o entretenimento saudável.