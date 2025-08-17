- V
Nautico x Anápolis: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série C, 17/08
Náutico x Anápolis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, e terá transmissão da SportyNet.
O Náutico chega para este confronto em uma situação delicada, na zona de rebaixamento, mas com a oportunidade de sair da "degola" se vencer em casa. O Anápolis, por sua vez, já garantiu sua vaga no G8 e entra em campo para lutar pela melhor colocação possível.
Náutico x Anápolis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72
- 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66
O Náutico tem um desempenho razoável em casa, com quatro vitórias e um empate em oito jogos, e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Anápolis já está classificado, e o time tem um ataque fraco fora de casa, com apenas 0.875 gols marcados por partida. Por isso, a tendência é de um jogo de poucos gols e uma vitória do time da casa.
Palpites Alternativos Náutico x Anápolis
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40
- 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57
Com as duas equipes com ataques que não empolgam, o palpite em um jogo com poucos gols faz muito sentido. O Náutico precisa pressionar desde o início, e a tendência é que o time da casa abra o placar no primeiro tempo, aproveitando a urgência por resultados. A partida deve ser decidida em detalhes e com um placar magro.
💰 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30
- 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66
⚖️ Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72
- 🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57
- 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40
🚀 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 7.50
- 🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Náutico - odd 3.20
- 🟡 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.00
Náutico x Anápolis: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Náutico e Anápolis tem grandes emoções para os dois times, mas por razões diferentes. O Náutico luta desesperadamente contra o rebaixamento, e o Anápolis, que já está classificado, busca se manter na parte de cima da tabela. A partida terá transmissão da SportyNet.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Náutico x Anápolis - Série C
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, Recife
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como Náutico e Anápolis Chegam Para o Confronto
O Náutico chega para esta partida em uma situação delicada, na 15ª posição, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, e um retrospecto de quatro vitórias e um empate em oito jogos em casa. O fator casa é a principal esperança do time.
O Anápolis, por sua vez, tem uma situação mais tranquila, já que está na terceira posição e já garantiu sua vaga na próxima fase. A equipe tem uma campanha razoável fora de casa, com três vitórias, três empates e duas derrotas, e uma defesa muito forte, que sofreu apenas 0.75 gols por jogo como visitante.
Nautico Recife x Anápolis: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nautico Recife x Anápolis: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Uma aposta consciente é o primeiro passo para o jogo responsável. Estabeleça um limite de tempo e dinheiro e nunca aposte mais do que pode perder. A emoção do jogo deve ser o seu único foco, não o dinheiro. Lembre-se, apostar é um hobby, não uma fonte de renda. Se o jogo está fugindo do seu controle, existem diversas ferramentas e organizações de apoio. Buscar ajuda é sempre uma opção e uma atitude responsável.
