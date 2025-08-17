Assine UOL
Nautico Recife
Serie C - Brazil
Estádio Eládio de Barros Carvalho
Anápolis
Nautico x Anápolis: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série C, 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Náutico x Anápolis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, e terá transmissão da SportyNet.


O Náutico chega para este confronto em uma situação delicada, na zona de rebaixamento, mas com a oportunidade de sair da "degola" se vencer em casa. O Anápolis, por sua vez, já garantiu sua vaga no G8 e entra em campo para lutar pela melhor colocação possível.


Náutico x Anápolis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72

  • 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66


O Náutico tem um desempenho razoável em casa, com quatro vitórias e um empate em oito jogos, e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Anápolis já está classificado, e o time tem um ataque fraco fora de casa, com apenas 0.875 gols marcados por partida. Por isso, a tendência é de um jogo de poucos gols e uma vitória do time da casa.


Palpites Alternativos Náutico x Anápolis



  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40

  • 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57


Com as duas equipes com ataques que não empolgam, o palpite em um jogo com poucos gols faz muito sentido. O Náutico precisa pressionar desde o início, e a tendência é que o time da casa abra o placar no primeiro tempo, aproveitando a urgência por resultados. A partida deve ser decidida em detalhes e com um placar magro.


💰 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30

  • 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66


⚖️ Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72

  • 🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57

  • 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40


🚀 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 7.50

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Náutico - odd 3.20

  • 🟡 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.00


Náutico x Anápolis: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Náutico e Anápolis tem grandes emoções para os dois times, mas por razões diferentes. O Náutico luta desesperadamente contra o rebaixamento, e o Anápolis, que já está classificado, busca se manter na parte de cima da tabela. A partida terá transmissão da SportyNet.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Náutico x Anápolis - Série C

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, Recife

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Náutico e Anápolis Chegam Para o Confronto


O Náutico chega para esta partida em uma situação delicada, na 15ª posição, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, e um retrospecto de quatro vitórias e um empate em oito jogos em casa. O fator casa é a principal esperança do time.


O Anápolis, por sua vez, tem uma situação mais tranquila, já que está na terceira posição e já garantiu sua vaga na próxima fase. A equipe tem uma campanha razoável fora de casa, com três vitórias, três empates e duas derrotas, e uma defesa muito forte, que sofreu apenas 0.75 gols por jogo como visitante.

Nautico Recife x Anápolis: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nautico Recife
Empate
Anápolis

Jogo Responsável


Uma aposta consciente é o primeiro passo para o jogo responsável. Estabeleça um limite de tempo e dinheiro e nunca aposte mais do que pode perder. A emoção do jogo deve ser o seu único foco, não o dinheiro. Lembre-se, apostar é um hobby, não uma fonte de renda. Se o jogo está fugindo do seu controle, existem diversas ferramentas e organizações de apoio. Buscar ajuda é sempre uma opção e uma atitude responsável.

