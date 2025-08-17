Nautico x Anápolis: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série C, 17/08

Náutico x Anápolis: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no domingo (17/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, e terá transmissão da SportyNet.

O Náutico chega para este confronto em uma situação delicada, na zona de rebaixamento, mas com a oportunidade de sair da "degola" se vencer em casa. O Anápolis, por sua vez, já garantiu sua vaga no G8 e entra em campo para lutar pela melhor colocação possível.

Náutico x Anápolis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72

- odd 1.72

🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30

- odd 1.30

🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66



O Náutico tem um desempenho razoável em casa, com quatro vitórias e um empate em oito jogos, e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Anápolis já está classificado, e o time tem um ataque fraco fora de casa, com apenas 0.875 gols marcados por partida. Por isso, a tendência é de um jogo de poucos gols e uma vitória do time da casa.

Palpites Alternativos Náutico x Anápolis



🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

- odd 1.50

🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40

- odd 2.40

🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57



Com as duas equipes com ataques que não empolgam, o palpite em um jogo com poucos gols faz muito sentido. O Náutico precisa pressionar desde o início, e a tendência é que o time da casa abra o placar no primeiro tempo, aproveitando a urgência por resultados. A partida deve ser decidida em detalhes e com um placar magro.

💰 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta - Náutico - odd 1.30

- odd 1.30

🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

- odd 1.50

🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.66



⚖️ Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final - Náutico - odd 1.72

- odd 1.72

🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - Náutico - odd 1.57

- odd 1.57

🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Náutico - odd 2.40



🚀 Náutico x Anápolis: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 7.50

- odd 7.50

🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Náutico - odd 3.20

- odd 3.20

🟡 Palpite: Resultado Exato - 1 a 0 - odd 5.00



Náutico x Anápolis: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Náutico e Anápolis tem grandes emoções para os dois times, mas por razões diferentes. O Náutico luta desesperadamente contra o rebaixamento, e o Anápolis, que já está classificado, busca se manter na parte de cima da tabela. A partida terá transmissão da SportyNet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Náutico x Anápolis - Série C



📅 Data: 17/08/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, Recife



📺 Transmissão: SportyNet



Como Náutico e Anápolis Chegam Para o Confronto

O Náutico chega para esta partida em uma situação delicada, na 15ª posição, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem um ataque fraco, o segundo pior da competição, e um retrospecto de quatro vitórias e um empate em oito jogos em casa. O fator casa é a principal esperança do time.

O Anápolis, por sua vez, tem uma situação mais tranquila, já que está na terceira posição e já garantiu sua vaga na próxima fase. A equipe tem uma campanha razoável fora de casa, com três vitórias, três empates e duas derrotas, e uma defesa muito forte, que sofreu apenas 0.75 gols por jogo como visitante.