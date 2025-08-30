Nashville x Atlanta: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, MLS, 30/08

Nashville x Atlanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nashville e Atlanta se enfrentam neste sábado pela MLS 2025, com transmissão ao vivo às 21h30 (horário Brasília) no canal Apple TV.

O Nashville é comandado por Brian Callaghan e chega embalado após uma goleada por 5 a 1 contra o Orlando City.

Com essa vitória robusta, o time consolidou a 3ª colocação da tabela com 50 pontos.

Quanto ao Atlanta, treinado por Ronny Deila, vive um momento de maior dificuldade. O time soma apenas 23 pontos e segue na 14ª posição.

Nashville x Atlanta: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Resultado Final: Nashville vence, Odd: 1.55



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd: 1.54



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim, Odd: 1.64



Nashville x Atlanta: Palpites Alternativos



🎯 Handicap Asiático: Nashville (-0.5), Odd: 1.53



🎯 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51



🎯 2ª Tempo - Mais Gols que 1ª Tempo, Odd: 2.01



Super Palpite Nashville x Atlanta:



🚀 Nashville vence + Ambas Marcam, Odd Combinada: 2.54



💰 Palpite Odds Baixas Nashville x Atlanta:



🔵 Nashville SC ou Empate (Dupla Chance), Odd: 1.18



🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo, Odd: 1.16



🟡 Ambas Marcam: Sim, Odd: 1.64



⚖️ Palpite Odds Médias Nashville x Atlanta:



🔵 Nashville SC vence, Odd: 1.55



🟢 Mais de 2.5 Gols, Odd: 1.54



🟡 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51



🚀 Palpite Odds Altas Nashville x Atlanta:



🔵 Atlanta vence, Odd: 5.12



🟢 Mais de 3.5 Gols, Odd: 2.32



🟡 Resultado Exato: Nashville 3-1, Odd: 10.31



Nashville x Atlanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nashville x Atlanta - MLS 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Geodis Park, Nashville, Tennessee

📺 Transmissão: Apple TV



Nashville x Atlanta: Escalações

Nashville: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Josh Bauer; Jacob Shaffelburg, Alex Muyl, Gastón Brugman, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge

Atlanta: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen, Pedro Amador; Tristan Muyumba, Bartosz Slisz, Saba Lobzhanidze, Aleksey Miranchuk; Luke Brennan, Miguel Almirón.

Nashville x Atlanta: Como chegam os times

Nashville



⚽️ 31 Jogos



✅ 18 Vitórias (58%)

🤝 5 Empates (16%)

❌ 8 Derrotas (26%)

🥅 58 Gols marcados (1,87 G/J)

🛡️ 36 Gols sofridos (1,16 G/J)



Atlanta



⚽️ 30 Jogos



✅ 5 Vitórias (17%)

🤝 11 Empates (37%)

❌ 14 Derrotas (47%)

🥅 38 Gols marcados (1,27 G/J)

🛡️ 56 Gols sofridos (1,87 G/J)



Nashville x Atlanta: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 13 vezes, com 3 vitórias do Atlanta, 5 empates e 5 triunfos do Nashville.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):