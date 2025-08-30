Assine UOL
Nashville SC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
GEODIS Park
Atlanta United FC
  • E
  • D
  • E
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.33
2
5.5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.52
x
4.55
2
5.35
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4.2
2
5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.4
2
5.25
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 09:16

Nashville x Atlanta: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, MLS, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Nashville x Atlanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Nashville e Atlanta se enfrentam neste sábado pela MLS 2025, com transmissão ao vivo às 21h30 (horário Brasília) no canal Apple TV.


O Nashville é comandado por Brian Callaghan e chega embalado após uma goleada por 5 a 1 contra o Orlando City.


Com essa vitória robusta, o time consolidou a 3ª colocação da tabela com 50 pontos.


Quanto ao Atlanta, treinado por Ronny Deila, vive um momento de maior dificuldade. O time soma apenas 23 pontos e segue na 14ª posição.


Nashville x Atlanta: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Resultado Final: Nashville vence, Odd: 1.55

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd: 1.54

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim, Odd: 1.64


Nashville x Atlanta: Palpites Alternativos



  • 🎯 Handicap Asiático: Nashville (-0.5), Odd: 1.53

  • 🎯 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51

  • 🎯 2ª Tempo - Mais Gols que 1ª Tempo, Odd: 2.01


Super Palpite Nashville x Atlanta:



  • 🚀 Nashville vence + Ambas Marcam, Odd Combinada: 2.54


💰 Palpite Odds Baixas Nashville x Atlanta:



  • 🔵 Nashville SC ou Empate (Dupla Chance), Odd: 1.18

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo, Odd: 1.16

  • 🟡 Ambas Marcam: Sim, Odd: 1.64


⚖️ Palpite Odds Médias Nashville x Atlanta:



  • 🔵 Nashville SC vence, Odd: 1.55

  • 🟢 Mais de 2.5 Gols, Odd: 1.54

  • 🟡 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51


🚀 Palpite Odds Altas Nashville x Atlanta:



  • 🔵 Atlanta vence, Odd: 5.12

  • 🟢 Mais de 3.5 Gols, Odd: 2.32

  • 🟡 Resultado Exato: Nashville 3-1, Odd: 10.31


Nashville x Atlanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Nashville x Atlanta - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Geodis Park, Nashville, Tennessee

  • 📺 Transmissão: Apple TV


Nashville x Atlanta: Escalações


Nashville: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Josh Bauer; Jacob Shaffelburg, Alex Muyl, Gastón Brugman, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge


Atlanta: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen, Pedro Amador; Tristan Muyumba, Bartosz Slisz, Saba Lobzhanidze, Aleksey Miranchuk; Luke Brennan, Miguel Almirón.


Nashville x Atlanta: Como chegam os times


Nashville



  • ⚽️ 31 Jogos

  • 18 Vitórias (58%)

  • 🤝 5 Empates (16%)

  • 8 Derrotas (26%)

  • 🥅 58 Gols marcados (1,87 G/J)

  • 🛡️ 36 Gols sofridos (1,16 G/J)


Atlanta



  • ⚽️ 30 Jogos

  • 5 Vitórias (17%)

  • 🤝 11 Empates (37%)

  • 14 Derrotas (47%)

  • 🥅 38 Gols marcados (1,27 G/J)

  • 🛡️ 56 Gols sofridos (1,87 G/J)


Nashville x Atlanta: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 13 vezes, com 3 vitórias do Atlanta, 5 empates e 5 triunfos do Nashville.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Atlanta United: 1 vitória

  • Nashville: 2 vitórias

  • Empates: 2

  • Gols: Atlanta 6, Nashville 7

Ver mais Ver menos

Nashville SC x Atlanta United FC: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Monaco - Strasbourg
1
1.55
NAC Breda - AZ Alkmaar
2
1.58
Excelsior - Twente
2
1.87
Múltipla
4.58
x
Aposta
20
=
Ganhos
91.59
Apostar agora

Nashville SC x Atlanta United FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nashville SC x Atlanta United FC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Atlanta United FC
1 - 1
Nashville SC
2024 Major League Soccer
Atlanta United FC
0 - 2
Nashville SC
2024 Major League Soccer
Nashville SC
1 - 1
Atlanta United FC
2023 Major League Soccer
Atlanta United FC
4 - 0
Nashville SC
2023 Major League Soccer
Nashville SC
3 - 1
Atlanta United FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nashville SC
Empate
Atlanta United FC

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

