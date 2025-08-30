- V
Nashville x Atlanta: Palpite, Odds +10, Onde Assistir, MLS, 30/08
Nashville x Atlanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Nashville e Atlanta se enfrentam neste sábado pela MLS 2025, com transmissão ao vivo às 21h30 (horário Brasília) no canal Apple TV.
O Nashville é comandado por Brian Callaghan e chega embalado após uma goleada por 5 a 1 contra o Orlando City.
Com essa vitória robusta, o time consolidou a 3ª colocação da tabela com 50 pontos.
Quanto ao Atlanta, treinado por Ronny Deila, vive um momento de maior dificuldade. O time soma apenas 23 pontos e segue na 14ª posição.
Nashville x Atlanta: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Nashville vence, Odd: 1.55
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5, Odd: 1.54
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim, Odd: 1.64
Nashville x Atlanta: Palpites Alternativos
- 🎯 Handicap Asiático: Nashville (-0.5), Odd: 1.53
- 🎯 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51
- 🎯 2ª Tempo - Mais Gols que 1ª Tempo, Odd: 2.01
Super Palpite Nashville x Atlanta:
- 🚀 Nashville vence + Ambas Marcam, Odd Combinada: 2.54
💰 Palpite Odds Baixas Nashville x Atlanta:
- 🔵 Nashville SC ou Empate (Dupla Chance), Odd: 1.18
- 🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo, Odd: 1.16
- 🟡 Ambas Marcam: Sim, Odd: 1.64
⚖️ Palpite Odds Médias Nashville x Atlanta:
- 🔵 Nashville SC vence, Odd: 1.55
- 🟢 Mais de 2.5 Gols, Odd: 1.54
- 🟡 Nashville - Mais de 1.5 Gols, Odd: 1.51
🚀 Palpite Odds Altas Nashville x Atlanta:
- 🔵 Atlanta vence, Odd: 5.12
- 🟢 Mais de 3.5 Gols, Odd: 2.32
- 🟡 Resultado Exato: Nashville 3-1, Odd: 10.31
Nashville x Atlanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Nashville x Atlanta - MLS 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Geodis Park, Nashville, Tennessee
- 📺 Transmissão: Apple TV
Nashville x Atlanta: Escalações
Nashville: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Josh Bauer; Jacob Shaffelburg, Alex Muyl, Gastón Brugman, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge
Atlanta: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen, Pedro Amador; Tristan Muyumba, Bartosz Slisz, Saba Lobzhanidze, Aleksey Miranchuk; Luke Brennan, Miguel Almirón.
Nashville x Atlanta: Como chegam os times
Nashville
- ⚽️ 31 Jogos
- ✅ 18 Vitórias (58%)
- 🤝 5 Empates (16%)
- ❌ 8 Derrotas (26%)
- 🥅 58 Gols marcados (1,87 G/J)
- 🛡️ 36 Gols sofridos (1,16 G/J)
Atlanta
- ⚽️ 30 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (17%)
- 🤝 11 Empates (37%)
- ❌ 14 Derrotas (47%)
- 🥅 38 Gols marcados (1,27 G/J)
- 🛡️ 56 Gols sofridos (1,87 G/J)
Nashville x Atlanta: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 13 vezes, com 3 vitórias do Atlanta, 5 empates e 5 triunfos do Nashville.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Atlanta United: 1 vitória
- Nashville: 2 vitórias
- Empates: 2
- Gols: Atlanta 6, Nashville 7
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
