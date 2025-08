Nashville x Aston Villa: Palpite, Onde Assistir, Amistosos - 02/08

Nashville x Aston Villa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Mesmo sendo um amistoso, o duelo pode revelar aspectos interessantes de ambos os lados. O time da casa tenta aproveitar o mando para manter o ritmo competitivo da MLS, enquanto os ingleses chegam com força, mas em ritmo de pré-temporada.

Nashville x Aston Villa Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Aston Villa - odd 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.68 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.72 na Novibet





A diferença técnica entre os elencos pesa a favor do time inglês, mas a tendência é de um jogo aberto, com oportunidades dos dois lados.

Vitória do Aston Villa - odd 1.85

Mesmo fora de casa, o Aston Villa tem elenco superior e jogadores que podem decidir em lances pontuais.

Ambas Marcam: Sim - odd 1.68

A postura mais solta dos times em amistosos geralmente favorece esse tipo de mercado.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.72

As duas equipes devem adotar um ritmo mais ofensivo e, com isso, o jogo tem boas chances de ser movimentado no placar.

Nashville x Aston Villa: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Nashville SC x Aston Villa