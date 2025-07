Nashville SC x Toronto FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 19/07

Time Nashville SC x Toronto FC: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Nashville SC x Toronto FC pela Major League Soccer



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h30 (horário Brasília)



🏟️ Local: GEODIS Park



O Nashville SC recebe o Toronto FC em confronto válido pela temporada regular da MLS 2025. O jogo coloca frente a frente dois clubes com trajetórias bem distintas na Conferência Leste. O Nashville aparece na 3.ª colocação com 44 pontos, mostrando consistência ofensiva (41 gols marcados) e uma das defesas menos vazadas (25 sofridos). Já o Toronto ocupa a 12ª posição com apenas 21 pontos, tendo dificuldades na criação (25 gols) e instabilidade defensiva.

Jogando em casa e vivendo um momento mais sólido, o Nashville entra como favorito, enquanto o Toronto busca surpreender para tentar manter chances remotas de classificação para os playoffs.

Nashville SC x Toronto FC Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Vitória do Nashville SC



📊 Mais de 2.5 gols na partida



🔀 Nashville vence e mais de 1.5 gols



🔄 Toronto menos de 1.5 gols



Nashville SC x Toronto FC Onde Assistir

Embora o jogo não tenha transmissão confirmada na televisão brasileira até o momento, ele poderá ser assistido por meio das plataformas de streaming de casas de apostas, como a Superbet e a Bet365. Essas operadoras oferecem cobertura ao vivo de diversos jogos da MLS, inclusive com estatísticas em tempo real.