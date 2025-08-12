- V
Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00, Onde Assistir, Amistoso, 14/08
Napoli e Olympiacos jogam um amistoso nessa quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), com transmissão em direto pelo OneFootball. Confira palpites com odds altas e também prognósticos mais seguros. Veja dicas dos nossos especialistas, para opções seguras.
Com os times ainda em fase de preparação e testando formações, o resultado é incerto. Aliás, essa é uma característica dos amistosos.
O Napoli, por jogar em casa e ter um elenco superior, entra como favorito, mas o Olympiacos pode surpreender.
Confira nossos palpites para o Napoli x Olympiacos, com opções de risco e odds altas.
Veja também alternativas mais seguras e espreite os melhores palpites para os jogos de hoje.
Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00
- 🎯 Mais de 4.5 gols no jogo - 3.30
- 🎯 Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.58
- 🎯 Olympiacos vence - 4.55
- 🎯 Empate no intervalo e Napoli vence no final - 4.68
- 🎯 Resultado Exato 3-1 para Napoli - 11.03
Os palpites com odds altas são apostas de alto risco. Se você é um apostador que não gosta de correr riscos, opte por palpites de médio e baixo risco, a seguir.
E entenda o que são as odds nas apostas esportivas, se for um apostador iniciante.
Napoli x Olympiacos: Palpite de Médio Risco
- 🔥 Ambas as equipes marcam - 1.81
- 🔥 Napoli vence e mais de 1.5 gols no jogo - (odds combinadas ~1.85)
- 🔥 Mais gols no 2º tempo - 2.03
- 🔥 Empate ou Olympiacos - 2.19
- 🔥 Napoli para marcar em ambos os tempos - 2.24
Todas as odds foram coletadas às 08h27 de terça-feira, dia 12 de agosto. Note que as casas de apostas podem alterar odds sem aviso prévio, até ao começo do jogo.
Napoli x Olympiacos: Palpites Seguros
- ⚽ Napoli ou Empate - 1.19
- ⚽ Mais de 0.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.45
- ⚽ Mais de 0.5 gol do Napoli no 1º tempo - 1.54
- ⚽ Mais de 2.5 gols no jogo - 1.58
- ⚽ Menos de 1.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.60
Napoli x Olympiacos: Onde Assistir
O jogo amistoso Napoli x Olympiacos vai ser transmitido no Brasil pelo OneFootball. E pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming. Confira a Novibet, Bet365 e Superbet.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Napoli x Olympiacos
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)
- 📊 Onde Assistir: OneFootball
- 🏟️ Local: Stadio Teofilo Patini
Napoli x Olympiakos Piraeus: Palpite do Dia
Napoli x Olympiakos Piraeus: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser divertido, mas é fundamental lembrar que o futebol é imprevisível, especialmente em amistosos como o Napoli x Olympiacos.
Não esqueça as regras do Jogo Responsável.
Utilize apenas valores que não comprometam seu orçamento, defina limites e evite a tentação de recuperar perdas.
O objetivo é aproveitar a emoção do jogo com responsabilidade.
#JogoResponsável #ApostasEsportivas #DiversãoComResponsabilidade 🎲⚽️
