Napoli
Friendlies Clubs - World Wide
Olympiakos Piraeus
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 08:41

Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00, Onde Assistir, Amistoso, 14/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Napoli e Olympiacos jogam um amistoso nessa quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), com transmissão em direto pelo OneFootball. Confira palpites com odds altas e também prognósticos mais seguros. Veja dicas dos nossos especialistas, para opções seguras.


Com os times ainda em fase de preparação e testando formações, o resultado é incerto. Aliás, essa é uma característica dos amistosos. 


O Napoli, por jogar em casa e ter um elenco superior, entra como favorito, mas o Olympiacos pode surpreender.


Confira nossos palpites para o Napoli x Olympiacos, com opções de risco e odds altas.


Veja também alternativas mais seguras e espreite os melhores palpites para os jogos de hoje.


Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00



  • 🎯 Mais de 4.5 gols no jogo - 3.30

  • 🎯 Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.58

  • 🎯 Olympiacos vence - 4.55

  • 🎯 Empate no intervalo e Napoli vence no final - 4.68

  • 🎯 Resultado Exato 3-1 para Napoli - 11.03


Os palpites com odds altas são apostas de alto risco. Se você é um apostador que não gosta de correr riscos, opte por palpites de médio e baixo risco, a seguir. 


E entenda o que são as odds nas apostas esportivas, se for um apostador iniciante. 


Napoli x Olympiacos: Palpite de Médio Risco



  • 🔥 Ambas as equipes marcam - 1.81

  • 🔥 Napoli vence e mais de 1.5 gols no jogo - (odds combinadas ~1.85)

  • 🔥 Mais gols no 2º tempo - 2.03

  • 🔥 Empate ou Olympiacos - 2.19

  • 🔥 Napoli para marcar em ambos os tempos - 2.24


Todas as odds foram coletadas às 08h27 de terça-feira, dia 12 de agosto. Note que as casas de apostas podem alterar odds sem aviso prévio, até ao começo do jogo.


Napoli x Olympiacos: Palpites Seguros



  • ⚽ Napoli ou Empate - 1.19

  • ⚽ Mais de 0.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.45

  • ⚽ Mais de 0.5 gol do Napoli no 1º tempo - 1.54

  • ⚽ Mais de 2.5 gols no jogo - 1.58

  • ⚽ Menos de 1.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.60


Napoli x Olympiacos: Onde Assistir


O jogo amistoso Napoli x Olympiacos vai ser transmitido no Brasil pelo OneFootball. E pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming. Confira a Novibet, Bet365 e Superbet.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Napoli x Olympiacos

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 📊 Onde Assistir: OneFootball

  • 🏟️ Local: Stadio Teofilo Patini

Napoli x Olympiakos Piraeus: Palpite do Dia

Napoli x Olympiakos Piraeus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jogo Responsável


Apostar pode ser divertido, mas é fundamental lembrar que o futebol é imprevisível, especialmente em amistosos como o Napoli x Olympiacos. 


Não esqueça as regras do Jogo Responsável


Utilize apenas valores que não comprometam seu orçamento, defina limites e evite a tentação de recuperar perdas.


O objetivo é aproveitar a emoção do jogo com responsabilidade.


#JogoResponsável #ApostasEsportivas #DiversãoComResponsabilidade 🎲⚽️

