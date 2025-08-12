Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00, Onde Assistir, Amistoso, 14/08

Napoli e Olympiacos jogam um amistoso nessa quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), com transmissão em direto pelo OneFootball. Confira palpites com odds altas e também prognósticos mais seguros. Veja dicas dos nossos especialistas, para opções seguras.

Com os times ainda em fase de preparação e testando formações, o resultado é incerto. Aliás, essa é uma característica dos amistosos.

O Napoli, por jogar em casa e ter um elenco superior, entra como favorito, mas o Olympiacos pode surpreender.

Confira nossos palpites para o Napoli x Olympiacos, com opções de risco e odds altas.

Veja também alternativas mais seguras e espreite os melhores palpites para os jogos de hoje.

Napoli x Olympiacos: Palpite com Odds +4.00 e + 11.00



🎯 Mais de 4.5 gols no jogo - 3.30



🎯 Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.58



🎯 Olympiacos vence - 4.55



🎯 Empate no intervalo e Napoli vence no final - 4.68



🎯 Resultado Exato 3-1 para Napoli - 11.03



Os palpites com odds altas são apostas de alto risco. Se você é um apostador que não gosta de correr riscos, opte por palpites de médio e baixo risco, a seguir.

E entenda o que são as odds nas apostas esportivas, se for um apostador iniciante.

Napoli x Olympiacos: Palpite de Médio Risco



🔥 Ambas as equipes marcam - 1.81



🔥 Napoli vence e mais de 1.5 gols no jogo - (odds combinadas ~1.85)



🔥 Mais gols no 2º tempo - 2.03



🔥 Empate ou Olympiacos - 2.19



🔥 Napoli para marcar em ambos os tempos - 2.24



Todas as odds foram coletadas às 08h27 de terça-feira, dia 12 de agosto. Note que as casas de apostas podem alterar odds sem aviso prévio, até ao começo do jogo.

Napoli x Olympiacos: Palpites Seguros



⚽ Napoli ou Empate - 1.19



⚽ Mais de 0.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.45



⚽ Mais de 0.5 gol do Napoli no 1º tempo - 1.54



⚽ Mais de 2.5 gols no jogo - 1.58



⚽ Menos de 1.5 gol do Olympiacos no jogo - 1.60



Napoli x Olympiacos: Onde Assistir

O jogo amistoso Napoli x Olympiacos vai ser transmitido no Brasil pelo OneFootball. E pode passar em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming. Confira a Novibet, Bet365 e Superbet.

Ficha de Jogo