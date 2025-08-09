- D
Napoli x Girona: Palpite, Odds Altas +3 e +20, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Confira os melhores palpites Napoli x Girona com odds altas e palpite placar exato.
O confronto acontece neste sábado (09/08), às 14h00 (horário de Brasília), no Stadio Teofilo Patini, na Itália. Apesar de ser um amistoso, o jogo promete intensidade, já que as duas equipes buscam ajustar detalhes antes do início de suas temporadas oficiais.
O Napoli chega como favorito, mas o Girona fez ótima campanha na última temporada de La Liga e tem elenco para equilibrar o duelo. Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, dicas com odds altas e previsões de mercado, além de informações sobre onde assistir e como chegam as equipes.
Napoli x Girona Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Napoli vence - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.64
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.65
O palpite do dia é para vitória do Napoli, mas com bom potencial de gols para os dois lados. O Napoli tem ataque forte, com destaque para Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, enquanto o Girona mostrou poder ofensivo na última temporada com Artem Dovbyk. Como se trata de amistoso, há tendência de jogo aberto, favorecendo mercados de “ambos marcam” e “over 2.5”.
🚀 Napoli x Girona Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Napoli vence e ambos marcam - odd 3.23
- 🟢 Palpite: Placar exato 2x1 Napoli - odd 8.03
- 🟡 Palpite: Empate com gols (1x1, 2x2, 3x3) - odd 7.27 / 14.00 / 60.80
Estatisticamente, amistosos entre equipes ofensivas tendem a ter redes balançando dos dois lados. O placar exato 2x1 tem boa probabilidade, considerando que o Napoli é favorito mas dificilmente passará sem sofrer gols contra um time tão criativo como o Girona.
Superpalpite: Placar Exato Napoli x Girona
🔥 Placar exato 3x2 Napoli - odd 23.12 - pagando na Betnacional
Um resultado de 3x2 é possível diante de defesas em ritmo de pré-temporada e ataques em boa fase. O Napoli costuma ser mais vertical em amistosos, enquanto o Girona aproveita transições rápidas. Estatísticas dos últimos amistosos de ambas indicam alta média de gols.
💰 Palpites de Odds Baixas Napoli x Girona
- 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.20
- 🟢 Dupla hipótese Napoli ou empate - odd 1.21
- 🟡 Napoli com handicap asiático (0) - odd 1.36
Essas apostas são mais conservadoras, ideais para quem quer minimizar riscos.
*Odds pagando na Betnacional
Informações do Jogo: Napoli x Girona: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Napoli x Girona - Amistoso Internacional
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Teofilo Patini, Itália
- 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir Napoli x Girona
Até o momento, não há transmissão oficial confirmada. É possível que a partida seja exibida em plataformas de streaming de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, mediante login e conta verificada.
Como Napoli e Girona Chegam Para o Confronto
O Napoli faz pré-temporada buscando reencontrar a consistência após uma temporada abaixo das expectativas na Serie A. A equipe manteve boa parte do elenco principal, com Osimhen e Kvaratskhelia como principais referências ofensivas. O técnico Francesco Calzona deve testar formações e dar minutos para jovens do elenco.
O Girona surpreendeu na La Liga passada, terminando na parte alta da tabela e garantindo vaga em competições europeias. O técnico Míchel aposta no ataque veloz e na pressão alta, com Dovbyk e Tsygankov como principais nomes. O amistoso serve para ajustar entrosamento e observar reforços recém-contratados.
Napoli x Girona: Palpite do Dia
Napoli x Girona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Napoli x Girona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma obrigação. Gerencie seu saldo e evite perdas que comprometam seu orçamento. Mantenha-se informado sobre práticas de Jogo Responsável e aproveite as apostas de forma consciente.
