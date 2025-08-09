Assine UOL
Napoli
Friendlies Clubs - World Wide
Girona
Napoli x Girona: Palpite, Odds Altas +3 e +20, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Napoli x Girona com odds altas e palpite placar exato.


O confronto acontece neste sábado (09/08), às 14h00 (horário de Brasília), no Stadio Teofilo Patini, na Itália. Apesar de ser um amistoso, o jogo promete intensidade, já que as duas equipes buscam ajustar detalhes antes do início de suas temporadas oficiais.


O Napoli chega como favorito, mas o Girona fez ótima campanha na última temporada de La Liga e tem elenco para equilibrar o duelo. Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, dicas com odds altas e previsões de mercado, além de informações sobre onde assistir e como chegam as equipes.


Napoli x Girona Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Napoli vence - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.64

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.65


O palpite do dia é para vitória do Napoli, mas com bom potencial de gols para os dois lados. O Napoli tem ataque forte, com destaque para Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, enquanto o Girona mostrou poder ofensivo na última temporada com Artem Dovbyk. Como se trata de amistoso, há tendência de jogo aberto, favorecendo mercados de “ambos marcam” e “over 2.5”.


🚀 Napoli x Girona Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Napoli vence e ambos marcam - odd 3.23

  • 🟢 Palpite: Placar exato 2x1 Napoli - odd 8.03

  • 🟡 Palpite: Empate com gols (1x1, 2x2, 3x3) - odd 7.27 / 14.00 / 60.80


Estatisticamente, amistosos entre equipes ofensivas tendem a ter redes balançando dos dois lados. O placar exato 2x1 tem boa probabilidade, considerando que o Napoli é favorito mas dificilmente passará sem sofrer gols contra um time tão criativo como o Girona.


Superpalpite: Placar Exato Napoli x Girona


🔥 Placar exato 3x2 Napoli - odd 23.12 - pagando na Betnacional 


Um resultado de 3x2 é possível diante de defesas em ritmo de pré-temporada e ataques em boa fase. O Napoli costuma ser mais vertical em amistosos, enquanto o Girona aproveita transições rápidas. Estatísticas dos últimos amistosos de ambas indicam alta média de gols.


💰 Palpites de Odds Baixas Napoli x Girona



  • 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.20

  • 🟢 Dupla hipótese Napoli ou empate - odd 1.21

  • 🟡 Napoli com handicap asiático (0) - odd 1.36


Essas apostas são mais conservadoras, ideais para quem quer minimizar riscos.


*Odds pagando na Betnacional 


Informações do Jogo: Napoli x Girona: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Napoli x Girona - Amistoso Internacional

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Teofilo Patini, Itália

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Napoli x Girona


Até o momento, não há transmissão oficial confirmada. É possível que a partida seja exibida em plataformas de streaming de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, mediante login e conta verificada.


Como Napoli e Girona Chegam Para o Confronto


O Napoli faz pré-temporada buscando reencontrar a consistência após uma temporada abaixo das expectativas na Serie A. A equipe manteve boa parte do elenco principal, com Osimhen e Kvaratskhelia como principais referências ofensivas. O técnico Francesco Calzona deve testar formações e dar minutos para jovens do elenco.


Girona surpreendeu na La Liga passada, terminando na parte alta da tabela e garantindo vaga em competições europeias. O técnico Míchel aposta no ataque veloz e na pressão alta, com Dovbyk e Tsygankov como principais nomes. O amistoso serve para ajustar entrosamento e observar reforços recém-contratados.


 

Napoli x Girona: Palpite do Dia

Napoli x Girona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Napoli x Girona: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Napoli
0 - 2
Girona
2023 Friendlies Clubs
Napoli
1 - 1
Girona
2022 Friendlies Clubs
Napoli
3 - 1
Girona

Jogo Responsável


Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma obrigação. Gerencie seu saldo e evite perdas que comprometam seu orçamento. Mantenha-se informado sobre práticas de Jogo Responsável e aproveite as apostas de forma consciente.

