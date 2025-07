Napoli x Catanzaro: Palpite e Onde Assistir o Amistoso - 26/07

Napoli x Catanzaro: Confira os palpites para o jogo amistoso deste sábado, dia 26 de julho, às 13h (horário de Brasília), no Stadio Comunale.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Napoli x Catanzaro



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Comunale



Napoli x Catanzaro Palpite - Amistoso



Palpite 1: Total de Gols Catanzaro - Mais de 0.5 - Odd de 1.95 na Esportes da Sorte

Palpite 2: 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.00 na Novibet

Palpite 3: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.07 na Betnacional

Palpite 4: Handicap - Napoli -2 - Odd de 2.40 na Novibet

Palpite 5: Resultado Final/Ambos Marcam - Napoli e Sim - Odd de 2.51 na Esportes da Sorte

Palpite 6: Total de Gols - Mais de 4.5 - Odd de 3.09 na Betnacional

Palpite 7: Alcance de gols - 6+ - Odd de 6.28 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Total de Gols Catanzaro – Mais de 0.5

Mesmo sendo o time mais fraco do confronto, o Catanzaro pode aproveitar a rotação de elenco do Napoli e espaços defensivos típicos de amistosos. Em jogos preparatórios, é comum que os adversários consigam ao menos um gol, principalmente em jogadas de velocidade ou contra-ataques.

Palpite 2: 1º Tempo – Total de Gols – Mais de 1.5

Amistosos geralmente têm inícios abertos, com intensidade ofensiva logo nos primeiros minutos. O Napoli costuma impor pressão desde o início, e com a fragilidade defensiva do Catanzaro, há boas chances de dois gols ainda no 1º tempo — seja em jogadas trabalhadas ou erros defensivos.

Palpite 3: Ambos os Times Marcam – Sim

O Napoli tem potencial para marcar várias vezes, mas também costuma ceder espaço em amistosos. O Catanzaro, mesmo em nível inferior, pode aproveitar esse cenário para deixar o seu gol, como frequentemente ocorre nesse tipo de confronto entre divisões diferentes.

Palpite 4: Handicap - Napoli -2

O Napoli entra como franco favorito contra o Catanzaro, equipe de divisão inferior. Em amistosos, o clube napolitano costuma aplicar goleadas, especialmente quando joga solto e testa o entrosamento ofensivo. O -2 no handicap exige vitória por três gols de diferença, algo totalmente viável diante da diferença técnica e da possibilidade de domínio total do jogo. Se o Napoli marcar cedo, essa linha tem grande chance de ser superada.

Palpite 5: Resultado Final / Ambos Marcam – Napoli e Sim

Essa aposta combina bem com o favoritismo do Napoli e a chance real de o Catanzaro marcar. A diferença técnica deve garantir a vitória dos napolitanos, mas não sem sofrer ao menos um gol — tornando esse mercado uma opção de alto valor.

Palpite 6: Total de Gols – Mais de 4.5

O Napoli costuma construir goleadas em amistosos, especialmente contra times de divisões inferiores. Se o Catanzaro colaborar com um gol, a linha de 4.5 se torna ainda mais viável. É uma aposta ousada, mas com base na dinâmica ofensiva esperada.

Palpite 7: Alcance de Gols – 6+

Para quem busca uma odd alta e acredita em um jogo extremamente aberto, essa é uma excelente oportunidade. O Napoli pode aplicar uma goleada, e com o Catanzaro eventualmente marcando, o placar pode se transformar em um festival de gols — algo comum em pré-temporada.

Napoli x Catanzaro: Onde Assistir

O jogo pode ser acompanhado ao vivo pelo streaming da OneFootball.