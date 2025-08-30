Assine UOL
Napoli
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Serie A - Italy
Stadio Diego Armando Maradona
Cagliari
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Napoli x Cagliari: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Napoli x Cagliari: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Napoli e Cagliari se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025. A bola rola a partir das 15h45 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O confronto terá transmissão da ESPN3.


O Napoli busca começar a temporada com uma vitória em casa para dar confiança à torcida. Já o Cagliari chega com a necessidade de surpreender para somar pontos importantes fora de casa.


Napoli x Cagliari Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Napoli - odd 1.35

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.65

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90


Napoli x Cagliari Palpites Alternativos



  • 🎯 Napoli Vence Sem Sofrer Gol - odd 2.20

  • 🎯 Gol nos Dois Tempos: Sim - odd 1.70

  • 🎯 Artilheiro a Qualquer Momento: Osimhen - odd 1.80


Napoli x Cagliari Super Palpite do Dia



  • 🚀 Vitória do Napoli + Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.80


💰 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Napoli com Handicap Asiático -1.0 - odd 1.60

  • 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.25

  • 🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.95


⚖️ Napoli x Cagliari Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Napoli Vence por 2 Gols de Diferença - odd 2.75

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🟡 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30


🚀 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar Correto: Napoli 3-1 Cagliari - odd 12.00

  • 🟢 Intervalo/Final do Jogo: Napoli/Napoli - odd 2.15

  • 🟡 Primeiro Gol Marcado Antes dos 15 Minutos - odd 3.50


Napoli x Cagliari: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles

  • 📺 Transmissão: ESPN e Novibet


Napoli x Cagliari: Escalações prováveis


Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa; Scott McTominay, Lorenzo Lucca.


Cagliari: Elia Caprile; Gabriele Zappa, Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Adam Obert; Alessandro Deiola, Matteo Prati, Michel Adopo, Sebastiano Esposito; Gennaro Borrelli, Michael Folorunsho.


Napoli x Cagliari: Como chegam os times


Napoli



  • ⚽️ 1 Jogo

  • 1 Vitória (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 2 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Cagliari



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 2 Empates (100%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)


Napoli x Cagliari: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 14 vitórias do Cagliari, 33 empates e 40 triunfos do Napoli.



  • 2025-05-23: Napoli 2-0 Cagliari, R38, Campeonato Italiano 24/25

  • 2024-09-15: Cagliari 0-4 Napoli, R4, Campeonato Italiano 24/25

  • 2024-02-25: Cagliari 1-1 Napoli, R26, Campeonato Italiano 23/24

  • 2023-12-16: Napoli 2-1 Cagliari, R16, Campeonato Italiano 23/24

  • 2022-02-21: Cagliari 1-1 Napoli, R26, Campeonato Italiano 21/22


 

Napoli x Cagliari: Palpite do Dia

Napoli Vence
Superbet logo
1.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Napoli x Cagliari: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Napoli x Cagliari: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Napoli
2 - 0
Cagliari
2024 Serie A
Cagliari
0 - 4
Napoli
2023 Serie A
Cagliari
1 - 1
Napoli
2023 Serie A
Napoli
2 - 1
Cagliari
2021 Serie A
Cagliari
1 - 1
Napoli

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Napoli
Empate
Cagliari

Napoli x Cagliari: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Napoli x Cagliari lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

