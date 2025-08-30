Napoli x Cagliari: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08

Napoli x Cagliari: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Napoli e Cagliari se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025. A bola rola a partir das 15h45 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O confronto terá transmissão da ESPN3.

O Napoli busca começar a temporada com uma vitória em casa para dar confiança à torcida. Já o Cagliari chega com a necessidade de surpreender para somar pontos importantes fora de casa.

Napoli x Cagliari Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Napoli - odd 1.35

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.65

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90



Napoli x Cagliari Palpites Alternativos



🎯 Napoli Vence Sem Sofrer Gol - odd 2.20

🎯 Gol nos Dois Tempos: Sim - odd 1.70

🎯 Artilheiro a Qualquer Momento: Osimhen - odd 1.80



Napoli x Cagliari Super Palpite do Dia



🚀 Vitória do Napoli + Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.80



💰 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Baixas



🔵 Napoli com Handicap Asiático -1.0 - odd 1.60

🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.25

🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.95



⚖️ Napoli x Cagliari Palpite de Odds Médias



🔵 Napoli Vence por 2 Gols de Diferença - odd 2.75

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟡 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30



🚀 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Altas



🔵 Placar Correto: Napoli 3-1 Cagliari - odd 12.00

🟢 Intervalo/Final do Jogo: Napoli/Napoli - odd 2.15

🟡 Primeiro Gol Marcado Antes dos 15 Minutos - odd 3.50



Napoli x Cagliari: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles

📺 Transmissão: ESPN e Novibet



Napoli x Cagliari: Escalações prováveis

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa; Scott McTominay, Lorenzo Lucca.

Cagliari: Elia Caprile; Gabriele Zappa, Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Adam Obert; Alessandro Deiola, Matteo Prati, Michel Adopo, Sebastiano Esposito; Gennaro Borrelli, Michael Folorunsho.

Napoli x Cagliari: Como chegam os times

Napoli



⚽️ 1 Jogo



✅ 1 Vitória (100%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 2 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)



Cagliari



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 2 Empates (100%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)



Napoli x Cagliari: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 14 vitórias do Cagliari, 33 empates e 40 triunfos do Napoli.