- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Napoli x Cagliari: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 30/08
Napoli x Cagliari: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Napoli e Cagliari se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025. A bola rola a partir das 15h45 no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O confronto terá transmissão da ESPN3.
O Napoli busca começar a temporada com uma vitória em casa para dar confiança à torcida. Já o Cagliari chega com a necessidade de surpreender para somar pontos importantes fora de casa.
Napoli x Cagliari Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Napoli - odd 1.35
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.65
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
Napoli x Cagliari Palpites Alternativos
- 🎯 Napoli Vence Sem Sofrer Gol - odd 2.20
- 🎯 Gol nos Dois Tempos: Sim - odd 1.70
- 🎯 Artilheiro a Qualquer Momento: Osimhen - odd 1.80
Napoli x Cagliari Super Palpite do Dia
- 🚀 Vitória do Napoli + Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.80
💰 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Napoli com Handicap Asiático -1.0 - odd 1.60
- 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.25
- 🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.95
⚖️ Napoli x Cagliari Palpite de Odds Médias
- 🔵 Napoli Vence por 2 Gols de Diferença - odd 2.75
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🟡 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30
🚀 Napoli x Cagliari Palpite de Odds Altas
- 🔵 Placar Correto: Napoli 3-1 Cagliari - odd 12.00
- 🟢 Intervalo/Final do Jogo: Napoli/Napoli - odd 2.15
- 🟡 Primeiro Gol Marcado Antes dos 15 Minutos - odd 3.50
Napoli x Cagliari: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano 2025/2026
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles
- 📺 Transmissão: ESPN e Novibet
Napoli x Cagliari: Escalações prováveis
Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa; Scott McTominay, Lorenzo Lucca.
Cagliari: Elia Caprile; Gabriele Zappa, Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Adam Obert; Alessandro Deiola, Matteo Prati, Michel Adopo, Sebastiano Esposito; Gennaro Borrelli, Michael Folorunsho.
Napoli x Cagliari: Como chegam os times
Napoli
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 1 Vitória (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 2 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
Cagliari
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)
Napoli x Cagliari: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 87 vezes, com 14 vitórias do Cagliari, 33 empates e 40 triunfos do Napoli.
- 2025-05-23: Napoli 2-0 Cagliari, R38, Campeonato Italiano 24/25
- 2024-09-15: Cagliari 0-4 Napoli, R4, Campeonato Italiano 24/25
- 2024-02-25: Cagliari 1-1 Napoli, R26, Campeonato Italiano 23/24
- 2023-12-16: Napoli 2-1 Cagliari, R16, Campeonato Italiano 23/24
- 2022-02-21: Cagliari 1-1 Napoli, R26, Campeonato Italiano 21/22
Napoli x Cagliari: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Napoli x Cagliari: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Napoli x Cagliari: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Napoli x Cagliari: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Napoli x Cagliari lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
New York Red Bulls Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
Wolves Vence
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
Lorient Vence
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Nottingham Forest Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- D
- D
Anápolis Vence
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Feyenoord Vence
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- E
- D
- E
- E
Newcastle Vence