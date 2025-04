Nantes x PSG: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Nantes x PSG: Análise dos times

Como chega o Nantes

O Nantes espera surpreender diante dos seus adeptos, talvez aproveitando alguma rotação no plantel adversário ou um momento de desconcentração do líder. A equipe vive num oposto do rival dessa jornada mas em futebol tudo é possível.

O plantel parisiense está avaliado em cerca de 863 milhões de euros, contra apenas 101 milhões da equipe da casa.

Como chega o PSG

O PSG chega depois da qualificação para as meias-finais da Champions. O time perdeu com o Aston Villa mas carimbou a passagem no agregado.