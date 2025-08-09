Nantes x Paris FC: Palpite, Odds Altas +17 e Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Confira os melhores palpites para Nantes x Paris FC com odds altas e palpite placar exato.

O amistoso entre Nantes e Paris FC será disputado no sábado, 09/08/2025, às 14h00 (horário de Brasília), no estádio La Beaujoire, em Nantes. Neste artigo, você encontrará nossas análises detalhadas, os melhores palpites com odds altas e baixas, além de informações sobre onde assistir ao jogo.

Este amistoso é uma oportunidade para ambas as equipes testarem seus elencos e estratégias para a temporada. O Nantes, tradicional equipe da Ligue 1, enfrenta o Paris FC, que tem se destacado na Ligue 2, em um confronto que promete gols e emoções.

Confira nossas melhores dicas para apostar com segurança e otimize suas chances com o nosso palpite do dia.

Nantes x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Nantes vence odd 2.23



🎯 Palpite: Ambos Marcam - Sim odd 1.60



🎯 Palpite: Dupla Chance - Nantes ou Empate odd 1.37



O Nantes chega como favorito, atuando em casa e com maior experiência em divisões superiores. Já o Paris FC costuma mostrar um estilo ofensivo nos amistosos, o que reforça o palpite de ambos os times marcarem. A dupla chance para Nantes ou empate garante uma aposta mais segura, considerando o ritmo de preparação das equipes. Esses são os palpites do dia para você apostar com segurança.

🚀 Nantes x Paris FC Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 odd 8.82



🟢 Palpite: Handicap Asiático Nantes (-0.5) odd 2.18



🟡 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo odd 1.66



O palpite para placar exato 2-1 tem bom potencial, já que o Nantes costuma ser ofensivo e o Paris FC tem boa capacidade ofensiva mesmo em amistosos. O handicap asiático reforça a superioridade do Nantes. As estatísticas de gols recentes indicam que a partida deve ter pelo menos 3 gols, sustentando a aposta no over 2.5.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Nantes x Paris FC

🔥 Placar Exato 3-1 odd 17.08

🔥 Paris FC marca em ambos os tempos – odd 3.41

Essas apostas de risco maior refletem a possibilidade de um jogo aberto, com o Nantes vencendo e o Paris FC marcando em ambos os tempos. Ideal para apostadores que buscam odds elevadas com boa base estatística.

Informações do Jogo: Nantes x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nantes x Paris FC - Amistoso



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: La Beaujoire, Nantes



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



📺 Onde Assistir Nantes x Paris FC

Ainda não há confirmação de transmissão oficial na TV ou streaming para o amistoso. Porém, é possível acompanhar a partida por meio das plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir o processo de registro para acompanhar o jogo ao vivo.

Como Nantes e Paris FC Chegam Para o Confronto

Nantes

O Nantes vem de um período de preparação intensa para a nova temporada da Ligue 1. A equipe aposta em um estilo ofensivo, especialmente em casa, e tem mantido boa regularidade nos amistosos pré-temporada. Apesar de algumas ausências por lesão, o elenco principal está disponível e pronto para o confronto. Atualmente, o time quer ajustar o sistema defensivo e aumentar o ritmo ofensivo para iniciar bem o campeonato oficial.

Paris FC

O Paris FC busca ganhar ritmo e entrosamento para a Ligue 2, apostando bastante na juventude e velocidade no ataque. O clube tem mostrado boa organização defensiva, mas tende a se expor em amistosos buscando o gol. Com algumas contratações recentes, o time quer mostrar força fora de casa, mesmo diante de adversários de divisões superiores.