Nantes x Paris FC: Palpite, Odds Altas +17 e Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Confira os melhores palpites para Nantes x Paris FC com odds altas e palpite placar exato.
O amistoso entre Nantes e Paris FC será disputado no sábado, 09/08/2025, às 14h00 (horário de Brasília), no estádio La Beaujoire, em Nantes. Neste artigo, você encontrará nossas análises detalhadas, os melhores palpites com odds altas e baixas, além de informações sobre onde assistir ao jogo.
Este amistoso é uma oportunidade para ambas as equipes testarem seus elencos e estratégias para a temporada. O Nantes, tradicional equipe da Ligue 1, enfrenta o Paris FC, que tem se destacado na Ligue 2, em um confronto que promete gols e emoções.
Confira nossas melhores dicas para apostar com segurança e otimize suas chances com o nosso palpite do dia.
Nantes x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Nantes vence odd 2.23
- 🎯 Palpite: Ambos Marcam - Sim odd 1.60
- 🎯 Palpite: Dupla Chance - Nantes ou Empate odd 1.37
O Nantes chega como favorito, atuando em casa e com maior experiência em divisões superiores. Já o Paris FC costuma mostrar um estilo ofensivo nos amistosos, o que reforça o palpite de ambos os times marcarem. A dupla chance para Nantes ou empate garante uma aposta mais segura, considerando o ritmo de preparação das equipes. Esses são os palpites do dia para você apostar com segurança.
🚀 Nantes x Paris FC Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 odd 8.82
- 🟢 Palpite: Handicap Asiático Nantes (-0.5) odd 2.18
- 🟡 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo odd 1.66
O palpite para placar exato 2-1 tem bom potencial, já que o Nantes costuma ser ofensivo e o Paris FC tem boa capacidade ofensiva mesmo em amistosos. O handicap asiático reforça a superioridade do Nantes. As estatísticas de gols recentes indicam que a partida deve ter pelo menos 3 gols, sustentando a aposta no over 2.5.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Nantes x Paris FC
🔥 Placar Exato 3-1 odd 17.08
🔥 Paris FC marca em ambos os tempos – odd 3.41
Essas apostas de risco maior refletem a possibilidade de um jogo aberto, com o Nantes vencendo e o Paris FC marcando em ambos os tempos. Ideal para apostadores que buscam odds elevadas com boa base estatística.
Informações do Jogo: Nantes x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Nantes x Paris FC - Amistoso
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: La Beaujoire, Nantes
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir Nantes x Paris FC
Ainda não há confirmação de transmissão oficial na TV ou streaming para o amistoso. Porém, é possível acompanhar a partida por meio das plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir o processo de registro para acompanhar o jogo ao vivo.
Como Nantes e Paris FC Chegam Para o Confronto
Nantes
O Nantes vem de um período de preparação intensa para a nova temporada da Ligue 1. A equipe aposta em um estilo ofensivo, especialmente em casa, e tem mantido boa regularidade nos amistosos pré-temporada. Apesar de algumas ausências por lesão, o elenco principal está disponível e pronto para o confronto. Atualmente, o time quer ajustar o sistema defensivo e aumentar o ritmo ofensivo para iniciar bem o campeonato oficial.
Paris FC
O Paris FC busca ganhar ritmo e entrosamento para a Ligue 2, apostando bastante na juventude e velocidade no ataque. O clube tem mostrado boa organização defensiva, mas tende a se expor em amistosos buscando o gol. Com algumas contratações recentes, o time quer mostrar força fora de casa, mesmo diante de adversários de divisões superiores.
Nantes x Paris FC: Palpite do Dia
Nantes x Paris FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nantes x Paris FC: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Lembre-se que apostar é uma forma de entretenimento e deve ser feita com moderação. Procure sempre respeitar o Jogo Responsável para evitar problemas relacionados ao vício. Aposte de forma consciente, definindo limites e evitando comprometer seu orçamento. Para mais informações e dicas sobre práticas seguras, acesse o Jogo Responsável.
