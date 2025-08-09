Assine UOL
Nantes
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
Friendlies Clubs - World Wide
Paris FC
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.7
2
2.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.26
x
3.47
2
2.79
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.5
2
2.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.23
x
3.35
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
2.77
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 14:04

Nantes x Paris FC: Palpite, Odds Altas +17 e Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites para Nantes x Paris FC com odds altas e palpite placar exato.


O amistoso entre Nantes e Paris FC será disputado no sábado, 09/08/2025, às 14h00 (horário de Brasília), no estádio La Beaujoire, em Nantes. Neste artigo, você encontrará nossas análises detalhadas, os melhores palpites com odds altas e baixas, além de informações sobre onde assistir ao jogo.


Este amistoso é uma oportunidade para ambas as equipes testarem seus elencos e estratégias para a temporada. O Nantes, tradicional equipe da Ligue 1, enfrenta o Paris FC, que tem se destacado na Ligue 2, em um confronto que promete gols e emoções.


Confira nossas melhores dicas para apostar com segurança e otimize suas chances com o nosso palpite do dia.


Nantes x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Nantes vence odd 2.23

  • 🎯 Palpite: Ambos Marcam - Sim odd 1.60

  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - Nantes ou Empate odd 1.37


O Nantes chega como favorito, atuando em casa e com maior experiência em divisões superiores. Já o Paris FC costuma mostrar um estilo ofensivo nos amistosos, o que reforça o palpite de ambos os times marcarem. A dupla chance para Nantes ou empate garante uma aposta mais segura, considerando o ritmo de preparação das equipes. Esses são os palpites do dia para você apostar com segurança. 


🚀 Nantes x Paris FC Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 odd 8.82

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático Nantes (-0.5) odd 2.18

  • 🟡 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo odd 1.66


O palpite para placar exato 2-1 tem bom potencial, já que o Nantes costuma ser ofensivo e o Paris FC tem boa capacidade ofensiva mesmo em amistosos. O handicap asiático reforça a superioridade do Nantes. As estatísticas de gols recentes indicam que a partida deve ter pelo menos 3 gols, sustentando a aposta no over 2.5.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Nantes x Paris FC


🔥 Placar Exato 3-1 odd 17.08
🔥 Paris FC marca em ambos os tempos – odd 3.41


Essas apostas de risco maior refletem a possibilidade de um jogo aberto, com o Nantes vencendo e o Paris FC marcando em ambos os tempos. Ideal para apostadores que buscam odds elevadas com boa base estatística.


Informações do Jogo: Nantes x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Nantes x Paris FC - Amistoso

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: La Beaujoire, Nantes

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Nantes x Paris FC


Ainda não há confirmação de transmissão oficial na TV ou streaming para o amistoso. Porém, é possível acompanhar a partida por meio das plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir o processo de registro para acompanhar o jogo ao vivo.


Como Nantes e Paris FC Chegam Para o Confronto


Nantes


O Nantes vem de um período de preparação intensa para a nova temporada da Ligue 1. A equipe aposta em um estilo ofensivo, especialmente em casa, e tem mantido boa regularidade nos amistosos pré-temporada. Apesar de algumas ausências por lesão, o elenco principal está disponível e pronto para o confronto. Atualmente, o time quer ajustar o sistema defensivo e aumentar o ritmo ofensivo para iniciar bem o campeonato oficial.


Paris FC


O Paris FC busca ganhar ritmo e entrosamento para a Ligue 2, apostando bastante na juventude e velocidade no ataque. O clube tem mostrado boa organização defensiva, mas tende a se expor em amistosos buscando o gol. Com algumas contratações recentes, o time quer mostrar força fora de casa, mesmo diante de adversários de divisões superiores.

Ver mais Ver menos

Nantes x Paris FC: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Alcorcon - Cacereño
1
1.85
Cruzeiro - Santos
1
1.57
Palmeiras - Ceara
1
1.51
Múltipla
4.39
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.72
Apostar agora

Nantes x Paris FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nantes x Paris FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Ligue 1
Paris FC
0 - 0
Nantes
2019 Coupe de la Ligue
Nantes
8 - 0
Paris FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nantes
Empate
Paris FC

Jogo Responsável


Lembre-se que apostar é uma forma de entretenimento e deve ser feita com moderação. Procure sempre respeitar o Jogo Responsável para evitar problemas relacionados ao vício. Aposte de forma consciente, definindo limites e evitando comprometer seu orçamento. Para mais informações e dicas sobre práticas seguras, acesse o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Volta Redonda
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Novorizontino
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Volta Redonda Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
VfB Stuttgart
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Bologna
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

VfB Stuttgart Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Porto
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D
-
Guimaraes
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Juventus
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Utrecht
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Heracles
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New England Revolution
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

New England Revolution Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Anderlecht
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Zulte Waregem
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V

Anderlecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites