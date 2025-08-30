Assine UOL
Nantes
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
Ligue 1 - France
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Auxerre
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Nantes x Auxerre: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Nantes x Auxerre: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Nantes, em 15º, vive um momento de crise, com duas derrotas e nenhum gol marcado no campeonato, e precisa desesperadamente da primeira vitória. O Auxerre, em 12º com 3 pontos, quer se aproveitar da má fase do rival para somar pontos importantes fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Nantes x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70 na Superbet

  • Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 na Betnacional


Para as apostas em Nantes x Auxerre, indicamos esses três palpites com base na enorme pressão sobre o time da casa e na tendência de jogos de poucos gols.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70


Este é o cenário mais provável para a partida. O Nantes ainda não marcou gols na temporada e enfrenta uma crise ofensiva. O histórico do confronto também aponta para jogos apertados. 


Com a pressão por um resultado positivo, a tendência é de um jogo tenso, com poucas chances e, consequentemente, poucos gols.


⚡ Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45


Apesar da péssima fase, o Nantes joga em casa e tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe tem um leve favoritismo no retrospecto recente contra o Auxerre. 


Em um jogo que pode ser decidido no detalhe, o fator casa pode ser o diferencial para a primeira vitória do Nantes na temporada.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88


Com o ataque do Nantes passando por uma seca de gols (duas derrotas por 1 a 0) e o Auxerre vindo de uma partida onde também não marcou, a aposta de que pelo menos um dos times não balançará as redes têm grande valor. 


Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um 0 a 0 se encaixa perfeitamente no contexto do jogo.


Nantes x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Nantes x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Nantes x Auxerre - Ligue 1

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de la Beaujoire, Nantes

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Nantes x Auxerre: Últimos 4 jogos entre os times



  • 10/05/2025 - Auxerre 1-1 Nantes

  • 25/08/2024 - Nantes 2-0 Auxerre

  • 16/04/2023 - Auxerre 2-1 Nantes

  • 01/01/2023 - Nantes 1-0 Auxerre


Nantes x Auxerre: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nantes x Auxerre: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Ligue 1
Auxerre
1 - 1
Nantes
2024 Ligue 1
Nantes
2 - 0
Auxerre
2022 Ligue 1
Auxerre
2 - 1
Nantes
2022 Ligue 1
Nantes
1 - 0
Auxerre
2017 Coupe de France
Nantes
3 - 4
Auxerre

