Nantes x Auxerre: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)

Nantes x Auxerre: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O Nantes, em 15º, vive um momento de crise, com duas derrotas e nenhum gol marcado no campeonato, e precisa desesperadamente da primeira vitória. O Auxerre, em 12º com 3 pontos, quer se aproveitar da má fase do rival para somar pontos importantes fora de casa.

Nantes x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70 na Superbet



⚡ Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 na Betnacional



Para as apostas em Nantes x Auxerre, indicamos esses três palpites com base na enorme pressão sobre o time da casa e na tendência de jogos de poucos gols.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70

Este é o cenário mais provável para a partida. O Nantes ainda não marcou gols na temporada e enfrenta uma crise ofensiva. O histórico do confronto também aponta para jogos apertados.

Com a pressão por um resultado positivo, a tendência é de um jogo tenso, com poucas chances e, consequentemente, poucos gols.

⚡ Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45

Apesar da péssima fase, o Nantes joga em casa e tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe tem um leve favoritismo no retrospecto recente contra o Auxerre.

Em um jogo que pode ser decidido no detalhe, o fator casa pode ser o diferencial para a primeira vitória do Nantes na temporada.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88

Com o ataque do Nantes passando por uma seca de gols (duas derrotas por 1 a 0) e o Auxerre vindo de uma partida onde também não marcou, a aposta de que pelo menos um dos times não balançará as redes têm grande valor.

Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um 0 a 0 se encaixa perfeitamente no contexto do jogo.

Nantes x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Nantes x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Nantes x Auxerre - Ligue 1

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade de la Beaujoire, Nantes

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Nantes x Auxerre: Últimos 4 jogos entre os times



10/05/2025 - Auxerre 1-1 Nantes



25/08/2024 - Nantes 2-0 Auxerre



16/04/2023 - Auxerre 2-1 Nantes



01/01/2023 - Nantes 1-0 Auxerre



Nantes x Auxerre: Quem Ganha? Melhores Odds

O Nantes é o favorito para vencer a partida, com 40,8% de probabilidade. O Auxerre tem 32,8% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 30,8%.