Nantes x Auxerre: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)
Nantes x Auxerre: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Nantes, em 15º, vive um momento de crise, com duas derrotas e nenhum gol marcado no campeonato, e precisa desesperadamente da primeira vitória. O Auxerre, em 12º com 3 pontos, quer se aproveitar da má fase do rival para somar pontos importantes fora de casa.
Nantes x Auxerre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88 na Betnacional
Para as apostas em Nantes x Auxerre, indicamos esses três palpites com base na enorme pressão sobre o time da casa e na tendência de jogos de poucos gols.
🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.70
Este é o cenário mais provável para a partida. O Nantes ainda não marcou gols na temporada e enfrenta uma crise ofensiva. O histórico do confronto também aponta para jogos apertados.
Com a pressão por um resultado positivo, a tendência é de um jogo tenso, com poucas chances e, consequentemente, poucos gols.
⚡ Palpite 2. Nantes vence, odd pagando 2.45
Apesar da péssima fase, o Nantes joga em casa e tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe tem um leve favoritismo no retrospecto recente contra o Auxerre.
Em um jogo que pode ser decidido no detalhe, o fator casa pode ser o diferencial para a primeira vitória do Nantes na temporada.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.88
Com o ataque do Nantes passando por uma seca de gols (duas derrotas por 1 a 0) e o Auxerre vindo de uma partida onde também não marcou, a aposta de que pelo menos um dos times não balançará as redes têm grande valor.
Um resultado como 1 a 0 para qualquer lado ou um 0 a 0 se encaixa perfeitamente no contexto do jogo.
Nantes x Auxerre: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Nantes x Auxerre ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 14h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Nantes x Auxerre - Ligue 1
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de la Beaujoire, Nantes
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Nantes x Auxerre: Últimos 4 jogos entre os times
- 10/05/2025 - Auxerre 1-1 Nantes
- 25/08/2024 - Nantes 2-0 Auxerre
- 16/04/2023 - Auxerre 2-1 Nantes
- 01/01/2023 - Nantes 1-0 Auxerre
Nantes x Auxerre: Quem Ganha? Melhores Odds
O Nantes é o favorito para vencer a partida, com 40,8% de probabilidade. O Auxerre tem 32,8% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 30,8%.
- 🏆 Nantes vence, odd 2.45 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.25 na Superbet
- 👀 Auxerre vence, odd 3.05 na F12.bet
Nantes x Auxerre: Palpite do Dia
Nantes x Auxerre: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nantes x Auxerre: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
