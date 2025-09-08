Namíbia x São Tomé e Príncipe, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Namíbia x São Tomé e Príncipe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Namíbia x São Tomé e Príncipe jogam nesta terça 09/09 em partida válida para qualificação africana para a Copa do Mundo. O duelo arranca às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Francistown, no Botsuana e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do FIFA+.

Tudo indica um duelo de contrastes: a Namíbia brigando na parte de cima da tabela e São Tomé tentando evitar mais um revés na competição.

Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite: 3 Opções para Você Apostar



🎯 Vitória da Namíbia (1.16)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.75)



🎯 Namíbia para vencer sem sofrer gol: Sim (1.50)



🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Médias



🎯 Namíbia total de gols - Mais de 2.5: 2.08

2.08

🎯 Namíbia para vencer por 2 gols de diferença: 3.52

3.52

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.87



🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Altas



🎯 Vitória de São Tomé e Príncipe: 19.74

19.74

🎯 Empate: 6.68

6.68

🎯 Resultado Exato: 0-0: 11.59



Namíbia x São Tomé e Príncipe: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir e as informações completas da partida.

📋 Informações Completas da Partida



Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Horário: 10h00 (horário de Brasília)

10h00 (horário de Brasília)

Competição: Qualificação Copa Mundo

Qualificação Copa Mundo

Local: Estádio Francistown, Botsuana

Estádio Francistown, Botsuana

Transmissão: FIFA+



Namíbia x São Tomé e Príncipe: Escalações prováveis

Namíbia: Edward Maova; Kennedy Eib, Aprocius Petrus, Sergio Damaseb, Ivan Kamberipa; Riaan Hanamub, Charles Hambira, Ngero Katua, Jolly Kamutuka; Peter Shalulile, Deon Hotto.

São Tomé e Príncipe: Yaniel Bonfim; Rogério Fernandes, Gilberto Almeida, Adjeil Neves, Vavá Pequeno; Ronaldo Lumungo, Joel Neves, Sérgio Malé, Nicola Bragança; Waldimison, Kelve Semedo.

Como Namíbia e São Tomé e Príncipe Chegam Para o Confronto

No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, a Namíbia mede forças com a Seleção de São Tomé e Príncipe em confronto válido pelo apuramento africano.

A Namíbia chega em boa fase, ocupando a 2ª posição com 12 pontos em 7 jogos. O time soma 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com um ataque eficiente que já marcou 9 gols e uma defesa consistente que sofreu apenas 4, o que garante uma média de 1,29 gol por partida.

Do outro lado, São Tomé e Príncipe tem feito uma campanha bastante difícil, ocupando a 6ª colocação sem pontos conquistados após 7 partidas. A seleção acumula 7 derrotas, marcou 4 gols, mas sofreu 17, refletindo uma fragilidade defensiva acentuada e uma média ofensiva de apenas 0,57 gol por jogo.