Namibia
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Sao Tome and Principe
Namíbia x São Tomé e Príncipe, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Namíbia x São Tomé e Príncipe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Namíbia x São Tomé e Príncipe jogam nesta terça 09/09 em partida válida para qualificação africana para a Copa do Mundo. O duelo arranca às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Francistown, no Botsuana e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do FIFA+.


Tudo indica um duelo de contrastes: a Namíbia brigando na parte de cima da tabela e São Tomé tentando evitar mais um revés na competição.


Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite: 3 Opções para Você Apostar



  • 🎯 Vitória da Namíbia (1.16)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.75)

  • 🎯 Namíbia para vencer sem sofrer gol: Sim (1.50)


🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Médias



  • 🎯 Namíbia total de gols - Mais de 2.5: 2.08

  • 🎯 Namíbia para vencer por 2 gols de diferença: 3.52

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.87


🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Altas



  • 🎯 Vitória de São Tomé e Príncipe: 19.74

  • 🎯 Empate: 6.68

  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 11.59


Namíbia x São Tomé e Príncipe: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir e as informações completas da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

  • Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • Competição: Qualificação Copa Mundo

  • Local: Estádio Francistown, Botsuana

  • Transmissão: FIFA+


Namíbia x São Tomé e Príncipe: Escalações prováveis


Namíbia: Edward Maova; Kennedy Eib, Aprocius Petrus, Sergio Damaseb, Ivan Kamberipa; Riaan Hanamub, Charles Hambira, Ngero Katua, Jolly Kamutuka; Peter Shalulile, Deon Hotto.


São Tomé e Príncipe: Yaniel Bonfim; Rogério Fernandes, Gilberto Almeida, Adjeil Neves, Vavá Pequeno; Ronaldo Lumungo, Joel Neves, Sérgio Malé, Nicola Bragança; Waldimison, Kelve Semedo.


Como Namíbia e São Tomé e Príncipe Chegam Para o Confronto


No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, a Namíbia mede forças com a Seleção de São Tomé e Príncipe em confronto válido pelo apuramento africano.


A Namíbia chega em boa fase, ocupando a 2ª posição com 12 pontos em 7 jogos. O time soma 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com um ataque eficiente que já marcou 9 gols e uma defesa consistente que sofreu apenas 4, o que garante uma média de 1,29 gol por partida.


Do outro lado, São Tomé e Príncipe tem feito uma campanha bastante difícil, ocupando a 6ª colocação sem pontos conquistados após 7 partidas. A seleção acumula 7 derrotas, marcou 4 gols, mas sofreu 17, refletindo uma fragilidade defensiva acentuada e uma média ofensiva de apenas 0,57 gol por jogo.

Namibia x Sao Tome and Principe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Namibia x Sao Tome and Principe: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Sao Tome and Principe
0 - 2
Namibia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Namibia
Empate
Sao Tome and Principe

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

