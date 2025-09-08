- D
- V
- E
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Namíbia x São Tomé e Príncipe, Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09
Namíbia x São Tomé e Príncipe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Namíbia x São Tomé e Príncipe jogam nesta terça 09/09 em partida válida para qualificação africana para a Copa do Mundo. O duelo arranca às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Francistown, no Botsuana e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do FIFA+.
Tudo indica um duelo de contrastes: a Namíbia brigando na parte de cima da tabela e São Tomé tentando evitar mais um revés na competição.
Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite: 3 Opções para Você Apostar
- 🎯 Vitória da Namíbia (1.16)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.75)
- 🎯 Namíbia para vencer sem sofrer gol: Sim (1.50)
🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Médias
- 🎯 Namíbia total de gols - Mais de 2.5: 2.08
- 🎯 Namíbia para vencer por 2 gols de diferença: 3.52
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 2.87
🚀 Namíbia x São Tomé e Príncipe Palpite Odds Altas
- 🎯 Vitória de São Tomé e Príncipe: 19.74
- 🎯 Empate: 6.68
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 11.59
Namíbia x São Tomé e Príncipe: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir e as informações completas da partida.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025
- Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- Competição: Qualificação Copa Mundo
- Local: Estádio Francistown, Botsuana
- Transmissão: FIFA+
Namíbia x São Tomé e Príncipe: Escalações prováveis
Namíbia: Edward Maova; Kennedy Eib, Aprocius Petrus, Sergio Damaseb, Ivan Kamberipa; Riaan Hanamub, Charles Hambira, Ngero Katua, Jolly Kamutuka; Peter Shalulile, Deon Hotto.
São Tomé e Príncipe: Yaniel Bonfim; Rogério Fernandes, Gilberto Almeida, Adjeil Neves, Vavá Pequeno; Ronaldo Lumungo, Joel Neves, Sérgio Malé, Nicola Bragança; Waldimison, Kelve Semedo.
Como Namíbia e São Tomé e Príncipe Chegam Para o Confronto
No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, a Namíbia mede forças com a Seleção de São Tomé e Príncipe em confronto válido pelo apuramento africano.
A Namíbia chega em boa fase, ocupando a 2ª posição com 12 pontos em 7 jogos. O time soma 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com um ataque eficiente que já marcou 9 gols e uma defesa consistente que sofreu apenas 4, o que garante uma média de 1,29 gol por partida.
Do outro lado, São Tomé e Príncipe tem feito uma campanha bastante difícil, ocupando a 6ª colocação sem pontos conquistados após 7 partidas. A seleção acumula 7 derrotas, marcou 4 gols, mas sofreu 17, refletindo uma fragilidade defensiva acentuada e uma média ofensiva de apenas 0,57 gol por jogo.
Namibia x Sao Tome and Principe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Namibia x Sao Tome and Principe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Namibia x Sao Tome and Principe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
New Zealand Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
Kenya Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
Romania Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- E
- D
Empate
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
Japan Vence