Nacional x Sporting: Palpite, Onde Assistir, Odds, Escalações, Primeira Liga, 23/08

Nacional x Sporting: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nacional e Sporting se enfrentam neste sábado, 23/08, em duelo da Primeira Liga 2025. O jogo será às 14:00 (horário de Brasília), no Estádio da Choupana, na Madeira, e coloca frente a frente equipes com objetivos bem distintos no campeonato.

O Nacional tenta surpreender em casa, enquanto o Sporting chega como favorito e busca confirmar sua força para brigar pelo título português.

O bicampeão português chega a um estádio onde venceu com goleada na última época. Agora, o time de Rui Borges quer repetir o placar.

O Sporting quer salvaguardar a liderança e, quem sabe, reforçar o estatuto de principal candidato ao título, mantendo as exibições de arranque de época na Liga de Portugal.

Do outro lado está um Nacional que na Madeira e fora não consegue travar o Sporting nos últimos anos. Por isso, favoritismo total para o time lisboeta com um Luis Suárez em tempo de afirmação após a saída de Gyokeres para o Arsenal.

Nacional x Sporting Palpite do Dia

🔥 Sporting vence as duas partes, odd pagando 2.44 na Bet365 🔥

O Sporting é favorito à vitória e vai em busca de resolver cedo a partida. Contudo, mesmo quando tiver o resulado guardado, o leão tentará ampliar sua vantagem.

Na última rodada, o campeão atropelou o Arouca, agora quer fazer o mesmo com o Nacional e num estádio onde goleou na última temporada. Por isso, é atrativo apostar na vitória do Sporting nas duas partes.

Nacional x Sporting Palpites Alternativos





Resultado Final: Sporting vence







Mais de 2.5 gols na partida







Sporting vence sem sofrer gols





Essas opções refletem o favoritismo leonino e a diferença de qualidade técnica entre os elencos.

Resultado Final: Sporting vence

O Sporting é favorito claro para este duelo, mesmo jogando fora de casa. A equipe possui elenco mais qualificado, maior organização tática e tem histórico de boas atuações contra adversários da parte baixa da tabela.

O Nacional aposta no fator casa para equilibrar, mas a tendência é de domínio dos visitantes. A vitória leonina é o palpite mais seguro no mercado de resultado final.

Mais de 2.5 gols na partida

Com poder ofensivo elevado, o Sporting costuma criar muitas chances, mesmo fora de Lisboa. Contra um Nacional mais vulnerável defensivamente, o jogo tende a ter gols em abundância.

O mercado de mais de 2.5 gols surge como boa alternativa, já que os visitantes têm potencial para construir placar elástico.

Sporting vence sem sofrer gols

Além da força ofensiva, o Sporting apresenta consistência defensiva, especialmente contra rivais de menor expressão. O Nacional terá dificuldades para furar a defesa leonina, o que torna o mercado de Sporting vence sem sofrer gols uma opção interessante para quem busca odds melhores.

Nacional x Sporting: Onde Assistir

O jogo passa na Disney+ Premium Brazil e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Nacional x Sporting pela Primeira Liga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio da Choupana, Madeira, Portugal



📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil e Novibet (streaming)



Nacional x Sporting: Escalações prováveis

Nacional: Lucas França; João Aurélio, Zé Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes; Matheus Dias, Chiheb Labidi, Liziero, Paulinho Bóia; Jesús Ramírez, Witi Quembo.

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão; Pedro Gonçalves, Luis Suárez.

Nacional x Sporting: Como chegam os times

Nacional



⚽ 2 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 1 empate (50%)

❌ 1 derrota (50%)

⚽ 1 golo marcado (média de 0,5 por jogo)

🥅 3 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)



Sporting



⚽ 3 jogos disputados

✅ 2 vitórias (67%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 1 derrota (33%)

⚽ 8 golos marcados (média de 2,67 por jogo)

🥅 1 golo sofrido (média de 0,33 por jogo)



Nacional x Sporting: Retrospecto e últimos jogos

Nacional e Sporting já se enfrentaram por 52 ocasiões, havendo 34 vitórias do Sporting, 14 empates e 4 triunfos do Nacional.