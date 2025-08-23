- D
Nacional x Sporting: Palpite, Onde Assistir, Odds, Escalações, Primeira Liga, 23/08
Nacional x Sporting: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Nacional e Sporting se enfrentam neste sábado, 23/08, em duelo da Primeira Liga 2025. O jogo será às 14:00 (horário de Brasília), no Estádio da Choupana, na Madeira, e coloca frente a frente equipes com objetivos bem distintos no campeonato.
O Nacional tenta surpreender em casa, enquanto o Sporting chega como favorito e busca confirmar sua força para brigar pelo título português.
O bicampeão português chega a um estádio onde venceu com goleada na última época. Agora, o time de Rui Borges quer repetir o placar.
O Sporting quer salvaguardar a liderança e, quem sabe, reforçar o estatuto de principal candidato ao título, mantendo as exibições de arranque de época na Liga de Portugal.
Do outro lado está um Nacional que na Madeira e fora não consegue travar o Sporting nos últimos anos. Por isso, favoritismo total para o time lisboeta com um Luis Suárez em tempo de afirmação após a saída de Gyokeres para o Arsenal.
Nacional x Sporting Palpite do Dia
🔥 Sporting vence as duas partes, odd pagando 2.44 na Bet365 🔥
O Sporting é favorito à vitória e vai em busca de resolver cedo a partida. Contudo, mesmo quando tiver o resulado guardado, o leão tentará ampliar sua vantagem.
Na última rodada, o campeão atropelou o Arouca, agora quer fazer o mesmo com o Nacional e num estádio onde goleou na última temporada. Por isso, é atrativo apostar na vitória do Sporting nas duas partes.
Nacional x Sporting Palpites Alternativos
Resultado Final: Sporting vence
Mais de 2.5 gols na partida
Sporting vence sem sofrer gols
Essas opções refletem o favoritismo leonino e a diferença de qualidade técnica entre os elencos.
Resultado Final: Sporting vence
O Sporting é favorito claro para este duelo, mesmo jogando fora de casa. A equipe possui elenco mais qualificado, maior organização tática e tem histórico de boas atuações contra adversários da parte baixa da tabela.
O Nacional aposta no fator casa para equilibrar, mas a tendência é de domínio dos visitantes. A vitória leonina é o palpite mais seguro no mercado de resultado final.
Mais de 2.5 gols na partida
Com poder ofensivo elevado, o Sporting costuma criar muitas chances, mesmo fora de Lisboa. Contra um Nacional mais vulnerável defensivamente, o jogo tende a ter gols em abundância.
O mercado de mais de 2.5 gols surge como boa alternativa, já que os visitantes têm potencial para construir placar elástico.
Sporting vence sem sofrer gols
Além da força ofensiva, o Sporting apresenta consistência defensiva, especialmente contra rivais de menor expressão. O Nacional terá dificuldades para furar a defesa leonina, o que torna o mercado de Sporting vence sem sofrer gols uma opção interessante para quem busca odds melhores.
Nacional x Sporting: Onde Assistir
O jogo passa na Disney+ Premium Brazil e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Nacional x Sporting pela Primeira Liga
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio da Choupana, Madeira, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil e Novibet (streaming)
Nacional x Sporting: Escalações prováveis
Nacional: Lucas França; João Aurélio, Zé Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes; Matheus Dias, Chiheb Labidi, Liziero, Paulinho Bóia; Jesús Ramírez, Witi Quembo.
Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão; Pedro Gonçalves, Luis Suárez.
Nacional x Sporting: Como chegam os times
Nacional
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 1 empate (50%)
- ❌ 1 derrota (50%)
- ⚽ 1 golo marcado (média de 0,5 por jogo)
- 🥅 3 golos sofridos (média de 1,5 por jogo)
Sporting
- ⚽ 3 jogos disputados
- ✅ 2 vitórias (67%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 1 derrota (33%)
- ⚽ 8 golos marcados (média de 2,67 por jogo)
- 🥅 1 golo sofrido (média de 0,33 por jogo)
Nacional x Sporting: Retrospecto e últimos jogos
Nacional e Sporting já se enfrentaram por 52 ocasiões, havendo 34 vitórias do Sporting, 14 empates e 4 triunfos do Nacional.
- 25/01/2025 Sporting 2-0 Nacional Liga Portugal 24/25✅ Vitória do Sporting
- 17/08/2024 Nacional 1-6 Sporting Liga Portugal 24/25✅ Vitória do Sporting
- 01/05/2021 Sporting 2-0 Nacional Liga Portugal 20/21✅ Vitória do Sporting
- 08/01/2021Nacional 0-2 Sporting Liga Portugal 20/21 ✅ Vitória do Sporting
- 19/04/2019 Nacional 0-1 Sporting Liga Portugal 18/19✅ Vitória do Sporting
Nacional x Sporting CP: Palpite do Dia
Nacional x Sporting CP: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nacional x Sporting CP: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.