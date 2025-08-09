Assine UOL
Nacional
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
Primeira Liga - Portugal
GIL Vicente
  • E
  • V
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
2.9
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.63
x
3.02
2
3.04
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
2.95
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
3
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 07:09

Nacional x Gil Vicente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Portugal - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Nacional x Gil Vicente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Nacional e Gil Vicente se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela rodada de abertura da Liga Portugal 2025/26. A partida será disputada no Estádio da Choupana, na Ilha da Madeira, com início às 11h30 (horário de Brasília).


Nacional x Gil Vicente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla chance: Nacional ou empateodd pagando 1.66 na Bet365




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.90 na Superbet




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 2.10 na Novibet




Jogos de estreia costumam ser imprevisíveis, especialmente quando envolvem equipes em momentos distintos. Os palpites abaixo buscam explorar o fator local e a característica ofensiva de início de campeonato.


Dupla chance: Nacional ou empate – odd pagando 1.66


O Nacional joga na Madeira, onde costuma ser mais competitivo. Mesmo diante de um adversário com mais rodagem recente na elite, o fator casa e a motivação de estreia favorecem uma boa atuação. A dupla chance oferece segurança sem perder valor.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.90


Com dois times ainda se ajustando no início da temporada, a tendência é de espaços defensivos. As estreias geralmente têm gols dos dois lados, especialmente quando a marcação ainda não está totalmente encaixada.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.10


Esse palpite complementa o cenário anterior. O Nacional deve sair pro jogo diante da torcida, e o Gil Vicente tem qualidade ofensiva para responder. A soma dessas características favorece um jogo com três ou mais gols.


Nacional x Gil Vicente: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Nacional x Gil Vicente



  • ℹ️ Jogo: Nacional x Gil Vicente pela Liga Portugal

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:30 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Choupana, Madeira, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Nacional x Gil Vicente: Escalações prováveis


Nacional: Lucas França; João Aurélio, Zé Vítor, José Gomes, Ulisses Wilson; André Sousa, Jota Garcês, Souza, Matheus Dias; Jesús Ramírez, Witi.


Gil Vicente: Andrew; Dani Figueira, Hevertton, Zé Carlos, Pablo; Guilherme Freitas, Rodrigo Rodrigues, Bermejo, Marvin; Espigares, Konan.

Ver mais Ver menos

Nacional x GIL Vicente: Palpite do Dia

Nacional Vence
Superbet logo
2.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Club America - Club Queretaro
1
1.25
Portuguesa - Mixto
1
1.6
Antwerp - OH Leuven
1
1.85
Múltipla
3.70
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.00
Apostar agora

Nacional x GIL Vicente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nacional x GIL Vicente: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Primeira Liga
Nacional
0 - 3
GIL Vicente
2024 Primeira Liga
GIL Vicente
2 - 1
Nacional
2022 Taça da Liga
GIL Vicente
2 - 0
Nacional
2020 Primeira Liga (Disabled)
GIL Vicente
2 - 0
Nacional
2020 Primeira Liga (Disabled)
Nacional
2 - 1
GIL Vicente

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nacional
Empate
GIL Vicente

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Atletico San Luis
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Cruz Azul
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Cruz Azul Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Telstar
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
West Ham
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Lille
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E

West Ham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Palmeiras
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Ceara
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D

Palmeiras Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New York City FC
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Columbus Crew
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Columbus Crew Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aparecidense
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
CFRJ / Maricá
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D

Aparecidense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites