Nacional x Gil Vicente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Portugal - 09/08

Nacional x Gil Vicente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nacional e Gil Vicente se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela rodada de abertura da Liga Portugal 2025/26. A partida será disputada no Estádio da Choupana, na Ilha da Madeira, com início às 11h30 (horário de Brasília).

Nacional x Gil Vicente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla chance: Nacional ou empate – odd pagando 1.66 na Bet365







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.90 na Superbet







Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.10 na Novibet





Jogos de estreia costumam ser imprevisíveis, especialmente quando envolvem equipes em momentos distintos. Os palpites abaixo buscam explorar o fator local e a característica ofensiva de início de campeonato.

Dupla chance: Nacional ou empate – odd pagando 1.66

O Nacional joga na Madeira, onde costuma ser mais competitivo. Mesmo diante de um adversário com mais rodagem recente na elite, o fator casa e a motivação de estreia favorecem uma boa atuação. A dupla chance oferece segurança sem perder valor.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.90

Com dois times ainda se ajustando no início da temporada, a tendência é de espaços defensivos. As estreias geralmente têm gols dos dois lados, especialmente quando a marcação ainda não está totalmente encaixada.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.10

Esse palpite complementa o cenário anterior. O Nacional deve sair pro jogo diante da torcida, e o Gil Vicente tem qualidade ofensiva para responder. A soma dessas características favorece um jogo com três ou mais gols.

Nacional x Gil Vicente: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Nacional x Gil Vicente



ℹ️ Jogo: Nacional x Gil Vicente pela Liga Portugal



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:30 (horário Brasília)



🏟️ Local: Estádio Choupana, Madeira, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Nacional x Gil Vicente: Escalações prováveis

Nacional: Lucas França; João Aurélio, Zé Vítor, José Gomes, Ulisses Wilson; André Sousa, Jota Garcês, Souza, Matheus Dias; Jesús Ramírez, Witi.

Gil Vicente: Andrew; Dani Figueira, Hevertton, Zé Carlos, Pablo; Guilherme Freitas, Rodrigo Rodrigues, Bermejo, Marvin; Espigares, Konan.