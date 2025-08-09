- D
Nacional x Gil Vicente: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Portugal - 09/08
Nacional x Gil Vicente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Nacional e Gil Vicente se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela rodada de abertura da Liga Portugal 2025/26. A partida será disputada no Estádio da Choupana, na Ilha da Madeira, com início às 11h30 (horário de Brasília).
Nacional x Gil Vicente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla chance: Nacional ou empate – odd pagando 1.66 na Bet365
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.90 na Superbet
Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.10 na Novibet
Jogos de estreia costumam ser imprevisíveis, especialmente quando envolvem equipes em momentos distintos. Os palpites abaixo buscam explorar o fator local e a característica ofensiva de início de campeonato.
Dupla chance: Nacional ou empate – odd pagando 1.66
O Nacional joga na Madeira, onde costuma ser mais competitivo. Mesmo diante de um adversário com mais rodagem recente na elite, o fator casa e a motivação de estreia favorecem uma boa atuação. A dupla chance oferece segurança sem perder valor.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.90
Com dois times ainda se ajustando no início da temporada, a tendência é de espaços defensivos. As estreias geralmente têm gols dos dois lados, especialmente quando a marcação ainda não está totalmente encaixada.
Mais de 2.5 gols – odd pagando 2.10
Esse palpite complementa o cenário anterior. O Nacional deve sair pro jogo diante da torcida, e o Gil Vicente tem qualidade ofensiva para responder. A soma dessas características favorece um jogo com três ou mais gols.
Nacional x Gil Vicente: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Nacional x Gil Vicente
- ℹ️ Jogo: Nacional x Gil Vicente pela Liga Portugal
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:30 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Choupana, Madeira, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Nacional x Gil Vicente: Escalações prováveis
Nacional: Lucas França; João Aurélio, Zé Vítor, José Gomes, Ulisses Wilson; André Sousa, Jota Garcês, Souza, Matheus Dias; Jesús Ramírez, Witi.
Gil Vicente: Andrew; Dani Figueira, Hevertton, Zé Carlos, Pablo; Guilherme Freitas, Rodrigo Rodrigues, Bermejo, Marvin; Espigares, Konan.
Nacional x GIL Vicente: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nacional x GIL Vicente: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nacional x GIL Vicente: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
