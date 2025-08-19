- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpite Odds Altas +10, Sul-Americana, 19/08
Mushuc Runa x Independiente del Valle: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 21h30 (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025 no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, com transmissão na ESPN e Disney+. A partida é decisiva e pode ser o último suspiro do Mushuc Runa na competição.
O Mushuc Runa vive uma temporada de contrastes. Enquanto enfrenta dificuldades e uma campanha decepcionante no campeonato nacional, a equipe surpreendeu com uma campanha histórica na Copa Sul-Americana. O Independiente del Valle, por sua vez, vive um momento de estabilidade, liderando a LigaPro e com uma vantagem de 1 a 0 no placar agregado. O jogo de volta é crucial para ambos os times.
Mushuc Runa x Independiente del Valle: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Independiente del Valle) - odd 1.95
- 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final (Independiente del Valle) - odd 2.84
- 🎯 Palpite: Cartão - Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.56
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Independiente del Valle, mesmo jogando fora de casa, é o favorito para o confronto. O time tem um retrospecto muito superior, com 21 vitórias contra apenas 4 do Mushuc Runa em 28 confrontos diretos. Além disso, a disputa deve ser intensa, especialmente com o Mushuc Runa buscando a virada, o que pode resultar em um jogo com muitos cartões e escanteios.
Palpites Alternativos Mushuc Runa x Independiente del Valle
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Independiente del Valle (-0.5) - odd 1.81
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.84
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Independiente del Valle) - odd 1.64
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O handicap asiático de -0.5 para o Independiente del Valle é uma boa pedida, já que a equipe é a favorita. O mercado de "ambos marcam" também é interessante, pois o Mushuc Runa mostrou seu poder de fogo na fase de grupos, enquanto o Independiente del Valle marcou em 50% de seus jogos fora de casa. O palpite no primeiro gol também é uma boa opção, já que o Independiente del Valle é um time com um ataque superior e que deve se impor desde o início.
💰 Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.29
- • 🟢 Palpite: Empate ou CSD Independiente del Valle - odd 1.23
- • 🟡 Palpite: Independiente del Valle - Total (Acima de 0.5) - odd 1.19
⚖️ Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Independiente del Valle - Para Marcar Em Ambos Os Tempos (Sim) - odd 2.88
- • 🟢 Palpite: Mushuc Runa SC Anula Aposta (Empate) - odd 2.66
- • 🟡 Palpite: Independiente del Valle - Gols Exatos (2) - odd 3.59
🚀 Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: CSD Independiente del Valle - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.01
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 10.76
- • 🟡 Palpite: Marcar a Qualquer Momento (Tempo Regulamentar) - Sornoza, Junior - odd 5.18
Mushuc Runa x Independiente del Valle: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Mushuc Runa e Independiente del Valle será no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pela oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025 e terá transmissão exclusiva da ESPN e Disney+. A partida é o segundo jogo do confronto, e pode ser o último suspiro do Mushuc Runa na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Mushuc Runa x Independiente del Valle - Oitavas de final da Sul-Americana
- • 📅 Data: 19/08/25
- • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito
- • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Mushuc Runa e Independiente del Valle Chegam Para o Confronto
O Mushuc Runa vive uma temporada de contrastes. Se por um lado alcançou um feito histórico na Copa Sul-Americana, por outro, amarga a lanterna do campeonato nacional, a LigaPro, com 16 derrotas em 25 jogos. A equipe vem de uma sequência de três derrotas seguidas como visitante e não ganha há seis jogos fora de casa. No entanto, na Sul-Americana, o time se destacou, vencendo o Grupo E com 16 pontos em seis jogos.
Já o Independiente del Valle, conhecido por seu modelo de gestão e sua capacidade de revelar jovens talentos, vive um momento de estabilidade. O clube lidera o Campeonato Equatoriano com 53 pontos em 25 jogos. O time não perde há 11 jogos oficiais na temporada, uma sequência que incluiu partidas da LigaPro e da Copa Sul-Americana. Na competição continental, a equipe tem uma campanha forte e promissora, vencendo o jogo de ida contra o Mushuc Runa por 1 a 0.
Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é uma prática que garante que as apostas sejam conduzidas de forma segura e consciente. É vital compreender que o jogo de azar é uma atividade de risco e jamais deve ser utilizado como um meio de sustento. Para uma experiência positiva, aposte apenas o que você pode perder e estabeleça limites claros. A gestão de risco é um pilar fundamental do jogo consciente. Se a aposta deixar de ser um lazer, procure ajuda profissional. O bem-estar do apostador é a nossa principal prioridade. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Sparta Praha Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- V
Racing Club Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Palmeiras Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
- V
Chelsea Vence
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Shakhtar Donetsk Vence
- E
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Crystal Palace Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
FC Midtjylland Vence
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- V
Rapid Vienna Vence