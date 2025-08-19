Assine UOL
Mushuc Runa SC
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Olímpico Atahualpa
Independiente del Valle
Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpite Odds Altas +10, Sul-Americana, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Mushuc Runa x Independiente del Valle: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 21h30 (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025 no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, com transmissão na ESPN e Disney+. A partida é decisiva e pode ser o último suspiro do Mushuc Runa na competição.


O Mushuc Runa vive uma temporada de contrastes. Enquanto enfrenta dificuldades e uma campanha decepcionante no campeonato nacional, a equipe surpreendeu com uma campanha histórica na Copa Sul-Americana. O Independiente del Valle, por sua vez, vive um momento de estabilidade, liderando a LigaPro e com uma vantagem de 1 a 0 no placar agregado. O jogo de volta é crucial para ambos os times.


Mushuc Runa x Independiente del Valle: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Independiente del Valle) - odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final (Independiente del Valle) - odd 2.84

  • 🎯 Palpite: Cartão - Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.56


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Independiente del Valle, mesmo jogando fora de casa, é o favorito para o confronto. O time tem um retrospecto muito superior, com 21 vitórias contra apenas 4 do Mushuc Runa em 28 confrontos diretos. Além disso, a disputa deve ser intensa, especialmente com o Mushuc Runa buscando a virada, o que pode resultar em um jogo com muitos cartões e escanteios.


Palpites Alternativos Mushuc Runa x Independiente del Valle



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático Independiente del Valle (-0.5) - odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.84

  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Independiente del Valle) - odd 1.64


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O handicap asiático de -0.5 para o Independiente del Valle é uma boa pedida, já que a equipe é a favorita. O mercado de "ambos marcam" também é interessante, pois o Mushuc Runa mostrou seu poder de fogo na fase de grupos, enquanto o Independiente del Valle marcou em 50% de seus jogos fora de casa. O palpite no primeiro gol também é uma boa opção, já que o Independiente del Valle é um time com um ataque superior e que deve se impor desde o início.


💰 Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.29

  • • 🟢 Palpite: Empate ou CSD Independiente del Valle - odd 1.23

  • • 🟡 Palpite: Independiente del Valle - Total (Acima de 0.5) - odd 1.19


⚖️ Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Independiente del Valle - Para Marcar Em Ambos Os Tempos (Sim) - odd 2.88

  • • 🟢 Palpite: Mushuc Runa SC Anula Aposta (Empate) - odd 2.66

  • • 🟡 Palpite: Independiente del Valle - Gols Exatos (2) - odd 3.59


🚀 Mushuc Runa x Independiente del Valle: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: CSD Independiente del Valle - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.01

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 10.76

  • • 🟡 Palpite: Marcar a Qualquer Momento (Tempo Regulamentar) - Sornoza, Junior - odd 5.18


Mushuc Runa x Independiente del Valle: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Mushuc Runa e Independiente del Valle será no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pela oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025 e terá transmissão exclusiva da ESPN e Disney+. A partida é o segundo jogo do confronto, e pode ser o último suspiro do Mushuc Runa na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Mushuc Runa x Independiente del Valle - Oitavas de final da Sul-Americana

  • 📅 Data: 19/08/25

  • ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Mushuc Runa e Independiente del Valle Chegam Para o Confronto


O Mushuc Runa vive uma temporada de contrastes. Se por um lado alcançou um feito histórico na Copa Sul-Americana, por outro, amarga a lanterna do campeonato nacional, a LigaPro, com 16 derrotas em 25 jogos. A equipe vem de uma sequência de três derrotas seguidas como visitante e não ganha há seis jogos fora de casa. No entanto, na Sul-Americana, o time se destacou, vencendo o Grupo E com 16 pontos em seis jogos.


Já o Independiente del Valle, conhecido por seu modelo de gestão e sua capacidade de revelar jovens talentos, vive um momento de estabilidade. O clube lidera o Campeonato Equatoriano com 53 pontos em 25 jogos. O time não perde há 11 jogos oficiais na temporada, uma sequência que incluiu partidas da LigaPro e da Copa Sul-Americana. Na competição continental, a equipe tem uma campanha forte e promissora, vencendo o jogo de ida contra o Mushuc Runa por 1 a 0.

Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Palpite do Dia

Independiente del Valle Vence
1.85
Apostar agora

Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mushuc Runa SC x Independiente del Valle: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Pro
Mushuc Runa SC
0 - 0
Independiente del Valle
2025 CONMEBOL Sudamericana
Independiente del Valle
1 - 0
Mushuc Runa SC
2025 Liga Pro
Independiente del Valle
2 - 1
Mushuc Runa SC
2024 Liga Pro
Mushuc Runa SC
1 - 1
Independiente del Valle
2024 Liga Pro
Independiente del Valle
2 - 1
Mushuc Runa SC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mushuc Runa SC
Empate
Independiente del Valle

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é uma prática que garante que as apostas sejam conduzidas de forma segura e consciente. É vital compreender que o jogo de azar é uma atividade de risco e jamais deve ser utilizado como um meio de sustento. Para uma experiência positiva, aposte apenas o que você pode perder e estabeleça limites claros. A gestão de risco é um pilar fundamental do jogo consciente. Se a aposta deixar de ser um lazer, procure ajuda profissional. O bem-estar do apostador é a nossa principal prioridade. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.

