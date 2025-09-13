Moreirense x Rio Ave Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025

Moreirense x Rio Ave: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Moreirense e Rio Ave jogam neste sábado, 13 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Portugal, pela Primeira Liga. A partida coloca frente a frente duas equipes em busca de seus objetivos na competição. O jogo pode passar na Novibet.

Será o encontro entre a eficiência e regularidade do Moreirense contra a busca do Rio Ave por sua primeira vitória na temporada.

Moreirense x Rio Ave: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.26

2.26

🎯 Moreirense FC total de gols: Mais de 1.5: 2.59

2.59

🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22



⚖️ Palpites de Odds Médias Moreirense x Rio Ave



🎯 Vitória do Rio Ave: 2.94

2.94

🎯 Handicap Asiático - Moreirense FC (-0.25): 2.12

2.12

🎯 Rio Ave para vencer sem sofrer gol: 2.98



🚀 Palpites de Odds Altas Moreirense x Rio Ave



🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.96

6.96

🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.41

14.41

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Rio Ave: 6.46



Moreirense x Rio Ave: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

11h30 (horário de Brasília)

Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos, Guimarães

Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos, Guimarães

Competição: Primeira Liga

Primeira Liga

Onde assistir: Novibet



Moreirense x Rio Ave: Escalações prováveis

Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Álvaro Martínez; Afonso Assis, Mateja Stjepanović, Cédric Teguia, Alanzinho; Kiko Bondoso, Guilherme Schettine.

Rio Ave: Cezary Miszta; Pancho Petrasso, Jonathan Panzo, Nelson Abbey, Marious Vrousai; Brandon Aguilera, Georgios Liavas, Nikos Athanasiou, André Luiz; Clayton Silva, Dario Spikic.

Como Moreirense e Rio Ave Chegam Para o Confronto

O duelo entre Moreirense e Rio Ave coloca frente a frente duas equipes em fases bem diferentes.

O Moreirense ocupa a 5ª posição, com 9 pontos em 4 jogos, fruto de 3 vitórias e 1 derrota, marcando 5 gols e sofrendo 3.

Já o Rio Ave aparece em 12º lugar, ainda sem vencer: são 3 empates em 3 partidas, com 6 gols marcados e 6 sofridos.

As estatísticas ofensivas revelam estilos distintos. O Moreirense tem média de 1,25 gol por jogo, com 1,04 gols esperados e 8,75 finalizações por partida.

O Rio Ave, por sua vez, apresenta ataque mais produtivo: 2 gols por jogo, 1,58 gols esperados e média de 13,33 finalizações, embora não tenha conseguido transformar isso em vitórias.