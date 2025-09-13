Assine UOL
Moreirense
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Primeira Liga - Portugal
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Rio Ave
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E
Moreirense x Rio Ave Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Moreirense x Rio Ave: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Moreirense e Rio Ave jogam neste sábado, 13 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Portugal, pela Primeira Liga. A partida coloca frente a frente duas equipes em busca de seus objetivos na competição. O jogo pode passar na Novibet.


Será o encontro entre a eficiência e regularidade do Moreirense contra a busca do Rio Ave por sua primeira vitória na temporada.


Moreirense x Rio Ave: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.26

  • 🎯 Moreirense FC total de gols: Mais de 1.5: 2.59

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.22


⚖️ Palpites de Odds Médias Moreirense x Rio Ave



  • 🎯 Vitória do Rio Ave: 2.94

  • 🎯 Handicap Asiático - Moreirense FC (-0.25): 2.12

  • 🎯 Rio Ave para vencer sem sofrer gol: 2.98


🚀 Palpites de Odds Altas Moreirense x Rio Ave



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.96

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.41

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Rio Ave: 6.46


Moreirense x Rio Ave: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos, Guimarães

  • Competição: Primeira Liga

  • Onde assistir: Novibet


Moreirense x Rio Ave: Escalações prováveis


Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Álvaro Martínez; Afonso Assis, Mateja Stjepanović, Cédric Teguia, Alanzinho; Kiko Bondoso, Guilherme Schettine.


Rio Ave: Cezary Miszta; Pancho Petrasso, Jonathan Panzo, Nelson Abbey, Marious Vrousai; Brandon Aguilera, Georgios Liavas, Nikos Athanasiou, André Luiz; Clayton Silva, Dario Spikic.


Como Moreirense e Rio Ave Chegam Para o Confronto


O duelo entre Moreirense e Rio Ave coloca frente a frente duas equipes em fases bem diferentes.


O Moreirense ocupa a 5ª posição, com 9 pontos em 4 jogos, fruto de 3 vitórias e 1 derrota, marcando 5 gols e sofrendo 3.


Já o Rio Ave aparece em 12º lugar, ainda sem vencer: são 3 empates em 3 partidas, com 6 gols marcados e 6 sofridos.


As estatísticas ofensivas revelam estilos distintos. O Moreirense tem média de 1,25 gol por jogo, com 1,04 gols esperados e 8,75 finalizações por partida.


O Rio Ave, por sua vez, apresenta ataque mais produtivo: 2 gols por jogo, 1,58 gols esperados e média de 13,33 finalizações, embora não tenha conseguido transformar isso em vitórias.

Ver mais Ver menos

Moreirense x Rio Ave: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Moreirense x Rio Ave: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
Moreirense
0 - 2
Rio Ave
2024 Primeira Liga
Rio Ave
3 - 2
Moreirense
2024 Friendlies Clubs
Rio Ave
1 - 2
Moreirense
2023 Primeira Liga (Disabled)
Moreirense
0 - 0
Rio Ave
2023 Friendlies Clubs
Moreirense
2 - 0
Rio Ave

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Moreirense
Empate
Rio Ave

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

