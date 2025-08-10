Moreirense x Alverca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08

Moreirense x Alverca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Moreirense e Alverca se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela primeira rodada da temporada 2025/26 da Liga Portugal. O jogo será disputado no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com início às 16h30 (horário de Brasília).

O Moreirense vem de uma campanha consistente na última edição do campeonato e quer manter o ritmo neste início.

Já o Alverca, recém-promovido à elite, chega para mostrar que pode competir em alto nível, mas terá logo um teste complicado fora de casa.

O time dos arredores de Lisboa cresceu muito nos últimos tempos, por culpa do investimento de um grupo de acionistas que tem em Vinicius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, um dos principais rostos.

Moreirense x Alverca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Vitória do Moreirense – odd pagando 1.85 na Bet365







Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.55 na Superbet







Ambas marcam: Não – odd pagando 1.70 na Novibet





O favoritismo é dos donos da casa, mas o jogo tende a ter momentos equilibrados, principalmente por ser início de temporada.

Vitória do Moreirense – odd pagando 1.85

Jogando em casa e com mais experiência na divisão, o Moreirense é favorito para começar com os três pontos. Mesmo que o Alverca venha motivado pela estreia, a equipe da casa deve se impor tecnicamente.

Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.55

Ambas as equipes tendem a criar oportunidades, especialmente com o ritmo mais solto típico das primeiras rodadas. A linha de dois gols aparece com boa margem de segurança.

Ambas marcam: Não – odd pagando 1.70

Considerando a organização defensiva do Moreirense em casa e o fato de o Alverca estar ainda em adaptação à Primeira Liga, essa aposta pode ter valor. É comum que os visitantes levem mais tempo para encontrar seu padrão ofensivo.

Moreirense x Alverca: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Moreirense x Alverca



ℹ️ Jogo: Moreirense x Alverca pela Primeira Liga



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos



Moreirense x Alverca: Escalações prováveis

Moreirense: André Ferreira; Dinis Pinto, Francisco Domingues, Maracás, Marcelo; Mateja Stjepanovic, Alanzinho, Benny, Kiko Bondoso; Cédric Teguia, Guilherme Schettine.

Alverca: Mateus; Sérgi Gómez, Kauan, Naves, Talisca; Ndiaye, Alex Amorim, Diogo Martins, Diarra; Milanovic, Chiquinho.