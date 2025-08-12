Monza x Inter: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Amistosos (12/08)

Confira os melhores palpites Monza x Inter com odds altas e palpite placar exato.

O confronto amistoso entre o clube lombardo e o gigante de Milão promete movimentar a tarde desta terça-feira (12/08), a partir das 16h00 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Brianteo.

O Monza busca testar novas peças e consolidar um sistema defensivo sólido antes do início da temporada. Já a Inter de Milão, com elenco recheado de titulares e reforços, deve encarar o jogo como preparação final para compromissos oficiais.

Aqui você encontrará os melhores palpites para o duelo, sempre com foco em odds altas e análises detalhadas. Veja nosso palpite de futebol para hoje.

Monza x Inter Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Inter de Milão vence - odd 1.28

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (Sim) - odd 1.61

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.32

A Inter chega com status de favorita absoluta, tendo mostrado boa intensidade ofensiva nos últimos jogos. O Monza, apesar do desafio, costuma marcar mesmo contra adversários mais fortes, o que justifica o mercado de “Ambas Marcam”. A expectativa é de um amistoso aberto, com mais de 2.5 gols como palpite do dia.

🚀 Monza x Inter Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Inter vence e ambas marcam - odd 2.19

🟢 Palpite: Placar exato 1-3 - odd 9.55

🟡 Palpite: Intervalo/Final Inter-Inter - odd 1.67

As estatísticas recentes da Inter mostram domínio desde o início das partidas. Já o Monza, jogando em casa, pode aproveitar espaços e marcar pelo menos uma vez, mesmo em cenário de derrota. O placar 1-3 surge como possibilidade realista dentro do histórico dos confrontos.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Monza x Inter

🔥 Placar exato 2-3 - odd 19.70 - Betnacional

Este cenário é para quem busca retorno elevado: a Inter mantendo a vitória, mas permitindo que o Monza aproveite falhas defensivas. Em amistosos, as rotações de elenco e substituições aumentam as chances de resultados com muitos gols.

💰 Palpites de Odds Baixas Monza x Inter

🔵 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.11

🟢 Inter de Milão mais de 1.5 gols - odd 1.24

🟡 Inter vence sem sofrer gols (Não) - odd 1.46

Informações do Jogo: Monza x Inter: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Monza x Inter de Milão - Amistosos



📅 Data: 12/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stadio Comunale Brianteo, Monza



📺 Transmissão: Onefootball (Streaming)



📺 Onde Assistir Monza x Inter

O duelo terá transmissão oficial via streaming pela plataforma Onefootball. Além disso, é possível acompanhar o jogo em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, bastando ter uma conta verificada para assistir.

Como Monza e Inter Chegam Para o Confronto

O Monza vem utilizando seus amistosos de pré-temporada para dar ritmo aos jogadores e ajustar a compactação defensiva. A equipe apresentou evolução na saída de bola, mas ainda sofre contra times de maior poder ofensivo. Lesões e possíveis mudanças táticas podem influenciar o desempenho, já que o técnico busca alternativas no ataque.

A Inter de Milão chega embalada por boas vitórias e eficiência ofensiva, mesmo em jogos amistosos. Com atacantes em boa fase e meio-campo entrosado, o time mostra consistência na criação e finalização. A equipe deve mesclar titulares e reservas, mas sem perder a intensidade característica.