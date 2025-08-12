Assine UOL
Friendlies Clubs - World Wide
U-Power Stadium
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.5
x
5.5
2
1.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 15:05

Monza x Inter: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Amistosos (12/08)

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Monza x Inter com odds altas e palpite placar exato.


O confronto amistoso entre o clube lombardo e o gigante de Milão promete movimentar a tarde desta terça-feira (12/08), a partir das 16h00 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Brianteo.


O Monza busca testar novas peças e consolidar um sistema defensivo sólido antes do início da temporada. Já a Inter de Milão, com elenco recheado de titulares e reforços, deve encarar o jogo como preparação final para compromissos oficiais.


Aqui você encontrará os melhores palpites para o duelo, sempre com foco em odds altas e análises detalhadas. Veja nosso palpite de futebol para hoje.


Monza x Inter Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Inter de Milão vence - odd 1.28
🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (Sim) - odd 1.61
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.32


A Inter chega com status de favorita absoluta, tendo mostrado boa intensidade ofensiva nos últimos jogos. O Monza, apesar do desafio, costuma marcar mesmo contra adversários mais fortes, o que justifica o mercado de “Ambas Marcam”. A expectativa é de um amistoso aberto, com mais de 2.5 gols como palpite do dia.


🚀 Monza x Inter Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Inter vence e ambas marcam - odd 2.19
🟢 Palpite: Placar exato 1-3 - odd 9.55
🟡 Palpite: Intervalo/Final Inter-Inter - odd 1.67


As estatísticas recentes da Inter mostram domínio desde o início das partidas. Já o Monza, jogando em casa, pode aproveitar espaços e marcar pelo menos uma vez, mesmo em cenário de derrota. O placar 1-3 surge como possibilidade realista dentro do histórico dos confrontos.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Monza x Inter


🔥 Placar exato 2-3 - odd 19.70 - Betnacional 


Este cenário é para quem busca retorno elevado: a Inter mantendo a vitória, mas permitindo que o Monza aproveite falhas defensivas. Em amistosos, as rotações de elenco e substituições aumentam as chances de resultados com muitos gols.


💰 Palpites de Odds Baixas Monza x Inter


🔵 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.11
🟢 Inter de Milão mais de 1.5 gols - odd 1.24
🟡 Inter vence sem sofrer gols (Não) - odd 1.46


Informações do Jogo: Monza x Inter: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Monza x Inter de Milão - Amistosos

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Comunale Brianteo, Monza

  • 📺 Transmissão: Onefootball (Streaming) 


📺 Onde Assistir Monza x Inter


O duelo terá transmissão oficial via streaming pela plataforma Onefootball. Além disso, é possível acompanhar o jogo em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, bastando ter uma conta verificada para assistir.


Como Monza e Inter Chegam Para o Confronto


O Monza vem utilizando seus amistosos de pré-temporada para dar ritmo aos jogadores e ajustar a compactação defensiva. A equipe apresentou evolução na saída de bola, mas ainda sofre contra times de maior poder ofensivo. Lesões e possíveis mudanças táticas podem influenciar o desempenho, já que o técnico busca alternativas no ataque.


Inter de Milão chega embalada por boas vitórias e eficiência ofensiva, mesmo em jogos amistosos. Com atacantes em boa fase e meio-campo entrosado, o time mostra consistência na criação e finalização. A equipe deve mesclar titulares e reservas, mas sem perder a intensidade característica.

Monza x Inter: Palpite do Dia

Inter Vence
1.32
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Monza x Inter: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Monza x Inter: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Serie A
Inter
3 - 2
Monza
2024 Serie A
Monza
1 - 1
Inter
2023 Serie A
Monza
1 - 5
Inter
2023 Serie A
Inter
2 - 0
Monza
2022 Serie A
Inter
0 - 1
Monza

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Monza
Empate
Inter

Jogo Responsável


Apostar é uma forma de entretenimento e deve ser feita com equilíbrio. Defina limites, evite tentar recuperar perdas e mantenha o foco na diversão. Para saber mais sobre práticas seguras, acesse o guia de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites