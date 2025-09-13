Montreal x St. Louis City: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

Montréal x St. Louis City SC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.

O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. O St. Louis City SC não vence há quatro jogos, enquanto o Montréal vem de uma sequência invicta de cinco partidas.

Montréal x St. Louis City SC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (CF Montréal vence) - odd 2.25

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.17

🎯 Palpite: Primeiro Gol (CF Montréal) - odd 1.83



Apostamos na vitória do CF Montréal, já que o time é o favorito segundo as odds e está em uma melhor fase que o adversário. O palpite para "total de gols (mais de 3.5)" é uma aposta ousada, mas as partidas do St. Louis City SC têm uma média de 3.03 gols (marcados e sofridos) por jogo. O palpite para o primeiro gol do CF Montréal também é uma boa opção, já que o time abriu o placar em 43% de seus jogos em casa e venceu em 33% dessas ocasiões.

Palpites Alternativos Montréal x St. Louis City SC



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.89

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83

🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Montréal) - odd 8.89



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Montréal e St. Louis City SC têm uma média alta de escanteios e cartões, o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 2x1 a favor do Montréal é um palpite arriscado, mas o retrospecto recente do St. Louis City SC inclui perdas por 3x2 e 2x3, o que torna a aposta plausível.

💰 Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Resultado Final (CF Montréal vence) - odd 2.25

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.14

🟡 Palpite: Handicap Asiático (Montréal (+0.5)) - odd 1.44



⚖️ Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final (St. Louis City SC vence) - odd 2.70

🟢 Palpite: Empate - odd 3.75

🟡 Palpite: St. Louis City SC E Sim - odd 4.05



🚀 Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1x1) - odd 7.08

🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/CF Montréal) - odd 6.26

🟡 Palpite: St. Louis City SC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.80



Montréal x St. Louis City SC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes que buscam se reabilitar na competição. O CF Montréal, que está em 29º lugar na tabela geral, busca a vitória para se aproximar dos times da Conferência Leste, enquanto o St. Louis City SC, que está em 14º, tenta somar pontos para sair do último lugar da Conferência Oeste.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: CF Montréal x St. Louis City SC - Major League Soccer



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Saputo, em Montreal



📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV



Como Montréal e St. Louis City SC Chegam Para o Confronto

O CF Montréal chega para o confronto em uma fase de instabilidade. A equipe ocupa a 29ª posição na tabela geral, com 24 pontos em 29 jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No entanto, o time tem um bom retrospecto recente, com uma sequência de cinco jogos sem perder. O ataque tem uma média de 1 gol por partida, e a defesa sofre 1.76 gols por jogo, em média.

Já o St. Louis City SC ocupa a 14ª posição na Conferência Oeste e a 22ª na tabela geral, com 22 pontos em 29 jogos. A equipe tem um desempenho mais irregular, com uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.22 gols e sofreu 1.81 gols, em média, por jogo. O time tem uma sequência de três derrotas seguidas fora de casa e não vence há nove jogos fora de casa.