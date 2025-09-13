- E
Montreal x St. Louis City: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09
Montréal x St. Louis City SC: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal, com transmissão na MLS Season Pass, na Apple TV.
O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS. O St. Louis City SC não vence há quatro jogos, enquanto o Montréal vem de uma sequência invicta de cinco partidas.
Montréal x St. Louis City SC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (CF Montréal vence) - odd 2.25
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.17
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (CF Montréal) - odd 1.83
Apostamos na vitória do CF Montréal, já que o time é o favorito segundo as odds e está em uma melhor fase que o adversário. O palpite para "total de gols (mais de 3.5)" é uma aposta ousada, mas as partidas do St. Louis City SC têm uma média de 3.03 gols (marcados e sofridos) por jogo. O palpite para o primeiro gol do CF Montréal também é uma boa opção, já que o time abriu o placar em 43% de seus jogos em casa e venceu em 33% dessas ocasiões.
Palpites Alternativos Montréal x St. Louis City SC
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.89
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Montréal) - odd 8.89
Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Montréal e St. Louis City SC têm uma média alta de escanteios e cartões, o que pode levar a um grande número de ambos. O placar exato de 2x1 a favor do Montréal é um palpite arriscado, mas o retrospecto recente do St. Louis City SC inclui perdas por 3x2 e 2x3, o que torna a aposta plausível.
💰 Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Resultado Final (CF Montréal vence) - odd 2.25
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.14
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático (Montréal (+0.5)) - odd 1.44
⚖️ Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final (St. Louis City SC vence) - odd 2.70
- 🟢 Palpite: Empate - odd 3.75
- 🟡 Palpite: St. Louis City SC E Sim - odd 4.05
🚀 Montréal x St. Louis City SC: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (1x1) - odd 7.08
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/CF Montréal) - odd 6.26
- 🟡 Palpite: St. Louis City SC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.80
Montréal x St. Louis City SC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes que buscam se reabilitar na competição. O CF Montréal, que está em 29º lugar na tabela geral, busca a vitória para se aproximar dos times da Conferência Leste, enquanto o St. Louis City SC, que está em 14º, tenta somar pontos para sair do último lugar da Conferência Oeste.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: CF Montréal x St. Louis City SC - Major League Soccer
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Saputo, em Montreal
- 📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV
Como Montréal e St. Louis City SC Chegam Para o Confronto
O CF Montréal chega para o confronto em uma fase de instabilidade. A equipe ocupa a 29ª posição na tabela geral, com 24 pontos em 29 jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No entanto, o time tem um bom retrospecto recente, com uma sequência de cinco jogos sem perder. O ataque tem uma média de 1 gol por partida, e a defesa sofre 1.76 gols por jogo, em média.
Já o St. Louis City SC ocupa a 14ª posição na Conferência Oeste e a 22ª na tabela geral, com 22 pontos em 29 jogos. A equipe tem um desempenho mais irregular, com uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.22 gols e sofreu 1.81 gols, em média, por jogo. O time tem uma sequência de três derrotas seguidas fora de casa e não vence há nove jogos fora de casa.
CF Montreal x St. Louis City: Palpite do Dia
CF Montreal x St. Louis City: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jogo Responsável
Apostas esportivas são uma forma de entretenimento, não um trabalho ou fonte de renda. Uma relação saudável com as apostas é aquela em que você se diverte, entende a volatilidade dos resultados e aceita que perdas podem acontecer. Nunca aposte mais do que pode perder e estabeleça limites para o seu jogo. Lembre-se, a sorte é imprevisível. O que você controla é a sua responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.