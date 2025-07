Monterrey x Atlas: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga MX 2025 (26/07)

Monterrey e Atlas se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 3.ª rodada da Liga MX. A bola rola às 22h00 (horário de Brasília) no Estádio BBVA, em Guadalupe, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que ainda não teve transmissão oficial confirmada.

O Monterrey vai a campo em busca de manter o bom desempenho como mandante, ainda embalado por campanhas recentes no Mundial de Clubes. Já o Atlas tenta explorar o contra-ataque para surpreender fora de casa, depois de dois empates eletrizantes.

Confira nosso palpite de Monterrey x Atlas, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Acompanhe também outros palpites de hoje aqui no UOL Apostas.

Monterrey x Atlas Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.69 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Resultado Exato: 2x1 Monterrey - odd pagando 7.38 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Bet365



Para as apostas em Monterrey x Atlas, nós sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times chegam com boas estatísticas ofensivas, o que reforça a tendência de um confronto movimentado.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.95

Os últimos jogos entre essas equipes costumam ser abertos. Quatro dos últimos cinco confrontos diretos ultrapassaram os dois gols. Além disso, o Atlas teve 80% de partidas recentes com mais de 2.5 gols, enquanto o Monterrey tem média de 1.2 gols marcados por jogo nos últimos cinco jogos.

Apesar da defesa consistente do Monterrey em casa, o Atlas tem se mostrado perigoso no ataque, com 11 gols marcados nos últimos cinco jogos. Isso aponta para um cenário promissor para quem apostar no mercado de gols.

Resultado Exato: 2x1 Monterrey - odd pagando 7.38

Historicamente, o Monterrey leva vantagem no confronto: são 25 vitórias contra apenas 11 do Atlas. Jogando em casa, venceu os últimos quatro duelos diretos, incluindo um 4x0 em novembro de 2024. Considerando a média recente de gols sofridos por ambos os lados (Atlas: 2.0, Monterrey: 1.0), um placar de 2x1 parece bem plausível neste sábado.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85

Esse é outro palpite coerente com os números recentes. O Atlas marcou gols em todos os seus últimos cinco jogos e sofreu também em todos. Já o Monterrey sofreu gols em três dos últimos cinco.

Nos três confrontos mais recentes entre os dois times, ambos marcaram. Isso reforça a boa expectativa para quem apostar nesse mercado.

Monterrey x Atlas - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Monterrey x Atlas às 22h00 deste sábado, no Estádio BBVA. Até o momento, não há confirmação de transmissão oficial no Brasil. Fique atento a atualizações nas plataformas de streaming ou canais esportivos.

Tudo o que você precisa saber de Monterrey x Atlas:



⚽️ Confronto: Monterrey x Atlas - Liga MX

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 22h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio BBVA, Guadalupe

📺 Onde vai passar Monterrey x Atlas: Sem confirmação oficial



Monterrey x Atlas - Últimos 5 jogos Entre Os Times



30/01/2025 - Atlas 3x3 Monterrey (Liga MX)



03/11/2024 - Monterrey 4x0 Atlas (Liga MX)



17/03/2024 - Atlas 1x2 Monterrey (Liga MX)



10/07/2023 - Monterrey 1x0 Atlas (Liga MX)



10/02/2023 - Atlas 0x2 Monterrey (Liga MX)



Monterrey x Atlas: quem ganha? - Melhores odds

O Monterrey tem cerca de 60% de probabilidade de vencer o jogo deste sábado, segundo as casas de apostas. Isso se justifica pela força em casa e retrospecto direto dominante.



Monterrey vence - Odd de @1.54 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @4.20 na Esportes da Sorte



Atlas vence - Odd de @5.52 na Esportes da Sorte



