Montenegro
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Pod Goricom
Czech Republic
Montenegro x Rep. Tcheca: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Montenegro x Rep. Tcheca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Montenegro e República Tcheca se encontram na sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Pod Goricom, em Podgorica, Montenegro. A transmissão será feita pelo Disney+.


O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes na competição. 


A República Tcheca lidera o grupo com 9 pontos em 4 jogos, somando 3 vitórias e 1 derrota. A equipa mostra força ofensiva com 9 gols marcados, uma média de 2,25 por jogo, e conta com o artilheiro Patrik Schick, já com 4 gols.


O Montenegro ocupa a 3ª posição com 6 pontos em 3 partidas, resultado de 2 vitórias e 1 derrota. A equipa soma 4 gols a favor e 3 contra, com média ofensiva de 1,33 gols por jogo. O destaque é o experiente Stevan Jovetic, autor de 1 gol e referência técnica da seleção.


Com os dois lados ainda vivos na luta pela liderança, o duelo promete intensidade em Podgorica, entre um Montenegro sólido em casa e uma República Tcheca embalada pelo poder de fogo de Schick.


Palpites de Montenegro x República Tcheca: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.05

  • 🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.75


Palpites Alternativos Montenegro x República Tcheca



  • 🎯 Resultado Correto: 1x2 - odd 8.00 

  • 🎯 Montenegro Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 6.00 

  • 🎯 República Tcheca Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50


Super Palpites Montenegro x República Tcheca


- 🚀 Jogador a marcar a qualquer momento - Patrik Schick - odd 3.00


💰 Palpites de Odds Baixas Montenegro x República Tcheca



  • 🔵 Total de Gols (menos de 3.5) - odd 1.45

  • 🟢 Dupla Chance: Empate ou República Tcheca - odd 1.40

  • 🟡 República Tcheca para marcar no 1º tempo - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Montenegro x República Tcheca



  • 🔵 Handicap Asiático: República Tcheca -0.5 - odd 2.60

  • 🟢 Ambas as equipes para marcar no 2º tempo - odd 3.00

  • 🟡 Escanteios (mais de 9.5) - odd 2.55


🚀 Palpites de Odds Altas Montenegro x República Tcheca



  • 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 6.50

  • 🟢 Para Montenegro vencer ambas as partes - odd 7.50

  • 🟡 Total de Gols (mais de 4.5) - odd 8.00


Montenegro x República Tcheca: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Montenegro x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Pod Goricom, Podgorica, Montenegro

  • 📺 Transmissão: Disney+


Montenegro x República Tcheca: Escalações prováveis


Montenegro: Balsa Popovic; Andrija Vukcevic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Slobodan Rubezic; Vasilije Adzic, Marko Bakic, Andrija Bulatovic, Milutin Osmajic; Driton Camaj, Andrija Radulovic


Rep. Tcheca: Matej Kovár; Vladimír Coufal, Tomás Holes, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Tomás Soucek, Michal Sadílek, Václav Cerny, Pavel Sulc; Lukas Provod, Patrik Schick.


Como Montenegro e República Tcheca Chegam Para o Confronto


A seleção de Montenegro, jogando em casa, busca a vitória para se consolidar na competição. A equipe precisa mostrar sua força diante de sua torcida, buscando um bom resultado para seguir firme na luta por uma vaga na Copa do Mundo. Já a República Tcheca chega com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa. A equipe está confiante e quer impor seu ritmo de jogo, demonstrando sua capacidade de superar os desafios e alcançar seus objetivos.


Últimos Jogos de Montenegro


O desempenho de Montenegro tem sido misto nos últimos jogos, com resultados variados. A equipe tem demonstrado capacidade de reação, mas precisa melhorar a consistência em campo. Nos últimos jogos, Montenegro conseguiu algumas vitórias importantes, mas também sofreu derrotas. A equipe busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição e manter um bom desempenho.



  • ✅ Montenegro 2x1 Armênia - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Montenegro 2x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Montenegro 2x1 Gibraltar - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Montenegro 1x0 Turquia - Amistoso


Últimos Jogos da República Tcheca


A República Tcheca chega para o confronto com um bom histórico nos últimos jogos, mostrando consistência e eficiência. A equipe tem se mostrado forte e organizada, tanto no ataque quanto na defesa. A sequência de resultados positivos demonstra a evolução da equipe. O time tem conseguido manter um bom ritmo de jogo, com jogadores em grande fase e prontos para enfrentar os desafios da competição.



  • ❌ Croácia 2x1 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Gibraltar 0x3 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ República Tcheca 4x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ República Tcheca 3x0 Geórgia - Amistoso


Nossa Opinião para Montenegro x República Tcheca


Acreditamos em um jogo disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A República Tcheca tem um leve favoritismo, mas Montenegro joga em casa e pode surpreender. A partida promete ser interessante, com as duas seleções demonstrando força e determinação. O jogo pode ter muitos gols, com as equipes buscando o ataque e proporcionando um bom espetáculo.

Montenegro x Czech Republic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Montenegro x Czech Republic: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Czech Republic
2 - 0
Montenegro
2023 Friendlies
Montenegro
1 - 4
Czech Republic
2020 Euro Championship
Montenegro
0 - 3
Czech Republic
2020 Euro Championship
Czech Republic
3 - 0
Montenegro

