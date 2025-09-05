Montenegro x Rep. Tcheca: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Montenegro x Rep. Tcheca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Montenegro e República Tcheca se encontram na sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Pod Goricom, em Podgorica, Montenegro. A transmissão será feita pelo Disney+.

O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes na competição.

A República Tcheca lidera o grupo com 9 pontos em 4 jogos, somando 3 vitórias e 1 derrota. A equipa mostra força ofensiva com 9 gols marcados, uma média de 2,25 por jogo, e conta com o artilheiro Patrik Schick, já com 4 gols.

O Montenegro ocupa a 3ª posição com 6 pontos em 3 partidas, resultado de 2 vitórias e 1 derrota. A equipa soma 4 gols a favor e 3 contra, com média ofensiva de 1,33 gols por jogo. O destaque é o experiente Stevan Jovetic, autor de 1 gol e referência técnica da seleção.

Com os dois lados ainda vivos na luta pela liderança, o duelo promete intensidade em Podgorica, entre um Montenegro sólido em casa e uma República Tcheca embalada pelo poder de fogo de Schick.

Palpites de Montenegro x República Tcheca: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10



🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.05



🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.75



Palpites Alternativos Montenegro x República Tcheca



🎯 Resultado Correto: 1x2 - odd 8.00



🎯 Montenegro Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 6.00



🎯 República Tcheca Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50



Super Palpites Montenegro x República Tcheca

- 🚀 Jogador a marcar a qualquer momento - Patrik Schick - odd 3.00

💰 Palpites de Odds Baixas Montenegro x República Tcheca



🔵 Total de Gols (menos de 3.5) - odd 1.45



🟢 Dupla Chance: Empate ou República Tcheca - odd 1.40



🟡 República Tcheca para marcar no 1º tempo - odd 2.10



⚖️ Palpites de Odds Médias Montenegro x República Tcheca



🔵 Handicap Asiático: República Tcheca -0.5 - odd 2.60



🟢 Ambas as equipes para marcar no 2º tempo - odd 3.00



🟡 Escanteios (mais de 9.5) - odd 2.55



🚀 Palpites de Odds Altas Montenegro x República Tcheca



🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 6.50



🟢 Para Montenegro vencer ambas as partes - odd 7.50



🟡 Total de Gols (mais de 4.5) - odd 8.00



Montenegro x República Tcheca: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Montenegro x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Pod Goricom, Podgorica, Montenegro



📺 Transmissão: Disney+



Montenegro x República Tcheca: Escalações prováveis

Montenegro: Balsa Popovic; Andrija Vukcevic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Slobodan Rubezic; Vasilije Adzic, Marko Bakic, Andrija Bulatovic, Milutin Osmajic; Driton Camaj, Andrija Radulovic

Rep. Tcheca: Matej Kovár; Vladimír Coufal, Tomás Holes, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Tomás Soucek, Michal Sadílek, Václav Cerny, Pavel Sulc; Lukas Provod, Patrik Schick.

Como Montenegro e República Tcheca Chegam Para o Confronto

A seleção de Montenegro, jogando em casa, busca a vitória para se consolidar na competição. A equipe precisa mostrar sua força diante de sua torcida, buscando um bom resultado para seguir firme na luta por uma vaga na Copa do Mundo. Já a República Tcheca chega com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa. A equipe está confiante e quer impor seu ritmo de jogo, demonstrando sua capacidade de superar os desafios e alcançar seus objetivos.

Últimos Jogos de Montenegro

O desempenho de Montenegro tem sido misto nos últimos jogos, com resultados variados. A equipe tem demonstrado capacidade de reação, mas precisa melhorar a consistência em campo. Nos últimos jogos, Montenegro conseguiu algumas vitórias importantes, mas também sofreu derrotas. A equipe busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição e manter um bom desempenho.



✅ Montenegro 2x1 Armênia - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Montenegro 2x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Montenegro 2x1 Gibraltar - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Montenegro 1x0 Turquia - Amistoso



Últimos Jogos da República Tcheca

A República Tcheca chega para o confronto com um bom histórico nos últimos jogos, mostrando consistência e eficiência. A equipe tem se mostrado forte e organizada, tanto no ataque quanto na defesa. A sequência de resultados positivos demonstra a evolução da equipe. O time tem conseguido manter um bom ritmo de jogo, com jogadores em grande fase e prontos para enfrentar os desafios da competição.



❌ Croácia 2x1 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ Gibraltar 0x3 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ República Tcheca 4x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo



✅ República Tcheca 3x0 Geórgia - Amistoso



Nossa Opinião para Montenegro x República Tcheca

Acreditamos em um jogo disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A República Tcheca tem um leve favoritismo, mas Montenegro joga em casa e pode surpreender. A partida promete ser interessante, com as duas seleções demonstrando força e determinação. O jogo pode ter muitos gols, com as equipes buscando o ataque e proporcionando um bom espetáculo.