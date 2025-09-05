- E
Montenegro x Rep. Tcheca: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Montenegro x Rep. Tcheca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Montenegro e República Tcheca se encontram na sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Pod Goricom, em Podgorica, Montenegro. A transmissão será feita pelo Disney+.
O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para somar pontos importantes na competição.
A República Tcheca lidera o grupo com 9 pontos em 4 jogos, somando 3 vitórias e 1 derrota. A equipa mostra força ofensiva com 9 gols marcados, uma média de 2,25 por jogo, e conta com o artilheiro Patrik Schick, já com 4 gols.
O Montenegro ocupa a 3ª posição com 6 pontos em 3 partidas, resultado de 2 vitórias e 1 derrota. A equipa soma 4 gols a favor e 3 contra, com média ofensiva de 1,33 gols por jogo. O destaque é o experiente Stevan Jovetic, autor de 1 gol e referência técnica da seleção.
Com os dois lados ainda vivos na luta pela liderança, o duelo promete intensidade em Podgorica, entre um Montenegro sólido em casa e uma República Tcheca embalada pelo poder de fogo de Schick.
Palpites de Montenegro x República Tcheca: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.10
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 2.05
- 🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.75
Palpites Alternativos Montenegro x República Tcheca
- 🎯 Resultado Correto: 1x2 - odd 8.00
- 🎯 Montenegro Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 6.00
- 🎯 República Tcheca Vence e Mais de 2.5 Gols - odd 5.50
Super Palpites Montenegro x República Tcheca
- 🚀 Jogador a marcar a qualquer momento - Patrik Schick - odd 3.00
💰 Palpites de Odds Baixas Montenegro x República Tcheca
- 🔵 Total de Gols (menos de 3.5) - odd 1.45
- 🟢 Dupla Chance: Empate ou República Tcheca - odd 1.40
- 🟡 República Tcheca para marcar no 1º tempo - odd 2.10
⚖️ Palpites de Odds Médias Montenegro x República Tcheca
- 🔵 Handicap Asiático: República Tcheca -0.5 - odd 2.60
- 🟢 Ambas as equipes para marcar no 2º tempo - odd 3.00
- 🟡 Escanteios (mais de 9.5) - odd 2.55
🚀 Palpites de Odds Altas Montenegro x República Tcheca
- 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 6.50
- 🟢 Para Montenegro vencer ambas as partes - odd 7.50
- 🟡 Total de Gols (mais de 4.5) - odd 8.00
Montenegro x República Tcheca: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Montenegro x República Tcheca - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Pod Goricom, Podgorica, Montenegro
- 📺 Transmissão: Disney+
Montenegro x República Tcheca: Escalações prováveis
Montenegro: Balsa Popovic; Andrija Vukcevic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Slobodan Rubezic; Vasilije Adzic, Marko Bakic, Andrija Bulatovic, Milutin Osmajic; Driton Camaj, Andrija Radulovic
Rep. Tcheca: Matej Kovár; Vladimír Coufal, Tomás Holes, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Tomás Soucek, Michal Sadílek, Václav Cerny, Pavel Sulc; Lukas Provod, Patrik Schick.
Como Montenegro e República Tcheca Chegam Para o Confronto
A seleção de Montenegro, jogando em casa, busca a vitória para se consolidar na competição. A equipe precisa mostrar sua força diante de sua torcida, buscando um bom resultado para seguir firme na luta por uma vaga na Copa do Mundo. Já a República Tcheca chega com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa. A equipe está confiante e quer impor seu ritmo de jogo, demonstrando sua capacidade de superar os desafios e alcançar seus objetivos.
Últimos Jogos de Montenegro
O desempenho de Montenegro tem sido misto nos últimos jogos, com resultados variados. A equipe tem demonstrado capacidade de reação, mas precisa melhorar a consistência em campo. Nos últimos jogos, Montenegro conseguiu algumas vitórias importantes, mas também sofreu derrotas. A equipe busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição e manter um bom desempenho.
- ✅ Montenegro 2x1 Armênia - Eliminatórias Copa do Mundo
- ❌ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Montenegro 2x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Montenegro 2x1 Gibraltar - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Montenegro 1x0 Turquia - Amistoso
Últimos Jogos da República Tcheca
A República Tcheca chega para o confronto com um bom histórico nos últimos jogos, mostrando consistência e eficiência. A equipe tem se mostrado forte e organizada, tanto no ataque quanto na defesa. A sequência de resultados positivos demonstra a evolução da equipe. O time tem conseguido manter um bom ritmo de jogo, com jogadores em grande fase e prontos para enfrentar os desafios da competição.
- ❌ Croácia 2x1 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ República Tcheca 2x0 Montenegro - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ Gibraltar 0x3 República Tcheca - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ República Tcheca 4x0 Ilhas Faroé - Eliminatórias Copa do Mundo
- ✅ República Tcheca 3x0 Geórgia - Amistoso
Nossa Opinião para Montenegro x República Tcheca
Acreditamos em um jogo disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A República Tcheca tem um leve favoritismo, mas Montenegro joga em casa e pode surpreender. A partida promete ser interessante, com as duas seleções demonstrando força e determinação. O jogo pode ter muitos gols, com as equipes buscando o ataque e proporcionando um bom espetáculo.
Montenegro x Czech Republic: Palpite do Dia
Montenegro x Czech Republic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Montenegro x Czech Republic: Confrontos Diretos
