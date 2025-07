Monte Azul x Noroeste: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 09/07

Monte Azul x Noroeste: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, nesta quarta-feira (09/07), a partir das 15h (horário de Brasília).

O confronto entre Monte Azul e Noroeste é válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O Monte Azul briga diretamente por uma vaga no G4, enquanto o Noroeste tenta escapar da lanterna após início abaixo das expectativas.

O Monte Azul chega com 4 pontos em três jogos, vindo de empate fora contra o Linense. Já o Noroeste ainda vem com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota no torneio, com somente um gol marcado até aqui. O momento dos visitantes é delicado, o que gera boas oportunidades para apostas com foco no favoritismo leve do time da casa e poucos gols no jogo.

Monte Azul x Noroeste: Melhores Palpites da Copa Paulista



🔥 Palpite 1: Monte Azul ou Empate – odd 1.53

🔥 Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odd 1.65

🔥 Palpite 3: Ambos os times marcam: Não – odd 1.52

🔥 Palpite 4: Noroeste menos de 1.5 gols – odd 1.38

🔥 Palpite 5: Intervalo/Final: Empate / Monte Azul – odd 6.31

🔥 Palpite 6: Total exato de gols: 2 – odd 3.26



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Monte Azul ou Empate – odd 1.53

O Monte Azul jogará em casa contra um Noroeste pressionado e com somente 1 vitória. Mesmo sem grande volume ofensivo, a solidez defensiva recente (não sofreu gols nos últimos dois jogos) garante valor neste mercado de proteção.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd 1.65

As duas equipes somadas marcaram apenas 3 gols em 6 jogos na competição. O padrão indica partida com baixo volume ofensivo e forte tendência de "menos de".

Palpite 3 – Ambos os times marcam: Não – odd 1.52

Considerando o desempenho ofensivo quse nulo do Noroeste e a defesa relativamente estável do Monte Azul, o cenário favorece o “não” no mercado de ambos marcam. O Noroeste ainda não mostrou organização no ataque.

Palpite 4 – Noroeste menos de 1.5 gols – odd 1.38

O time visitante marcou somente 1 gol nas suas três rodadas iniciais e tem problemas sérios de criação no meio-campo. Mesmo com possíveis ajustes, a chance de marcar 2 ou mais gols fora de casa é reduzida.

Palpite 5 – Intervalo/Final: Empate / Monte Azul – odd 6.31

O Monte Azul tem dificuldade para abrir o placar cedo e o Noroeste tende a se fechar no primeiro tempo. Mas a força física do time da casa costuma aparecer no segundo tempo. Essa combinação oferece boa odd para apostas de risco calculado.

Palpite 6 – Total exato de gols: 2 – odd 3.26

Com base na média baixa de gols por partida e no equilíbrio defensivo das duas equipes, o cenário mais provável envolve placar magro. O número exato de 2 gols aparece como linha de valor para quem busca múltiplas.

Monte Azul x Noroeste: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Monte Azul e Noroeste terá transmissão ao vivo no canal oficial da FPF TV (YouTube).



📅 Data: Quarta-feira, 09/07/2025

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Competição: Copa Paulista

📺 Onde assistir: FPF TV (YouTube)



Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.