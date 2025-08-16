Assine UOL
Monaco
  • D
  • E
  • V
  • D
  • V
Ligue 1 - France
Stade Louis-II
Le Havre
  • D
  • V
  • E
  • E
  • D
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 07:32

Mônaco x Le Havre: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, Históricos, Ligue 1 (16/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Mônaco x Le Havre: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Luís II, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


O Mônaco, jogando em casa, é o grande favorito e quer começar o campeonato com uma vitória convincente. Já o Le Havre, que conseguiu se manter na elite na temporada passada, busca surpreender o poderoso adversário logo na primeira partida, mesmo jogando fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Mônaco x Le Havre AC Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.53 na Betnacional

  • Palpite 2. Resultado Correto: Mônaco 2-0 - odd pagando 6.60 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.90 na F12.Bet


Para as apostas em Mônaco x Le Havre, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.53


O Mônaco tem um ataque potente e, jogando em casa, a tendência é de que crie muitas oportunidades de gol. Nos últimos jogos da equipe, como a vitória por 3-1 sobre o Torino, e até a derrota para a Inter por 2-1, a capacidade de marcar gols foi evidente. 


Por outro lado, o Le Havre demonstrou fragilidade defensiva em alguns momentos na última temporada. A combinação desses fatores faz com que o palpite de mais de 2,5 gols seja muito provável.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Mônaco 2-0 - odd pagando 6.60


Apostar no placar exato de 2 a 0 para o Mônaco é uma aposta com boas chances de retorno. O Mônaco venceu o Le Havre por 3 a 1 na última vez que jogaram no Estádio Luís II. 


Além disso, a equipe do Mônaco tem demonstrado um desempenho sólido em casa, enquanto o Le Havre, em sua última partida, teve dificuldades para marcar gols contra um adversário de menor expressão. 


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.90


O palpite de que somente uma das equipes, ou nenhuma, irá marcar gols é interessante, especialmente com a odd de 1,90. O Mônaco é o favorito e, historicamente, o Le Havre tem dificuldades para marcar gols contra o Mônaco. 


Nos últimos quatro confrontos diretos o Le Havre não conseguiu marcar mais do que um gol. O Mônaco deve começar o jogo dominando e, com sua defesa organizada, as chances do Le Havre de balançar as redes são menores.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Mônaco x Le Havre: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Mônaco x Le Havre AC ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 14h00, neste sábado, no Estádio Luís II, em Mônaco.


Tudo o que você precisa saber:



  • Confronto: Mônaco x Le Havre AC - Ligue 1 2025/26

  • Data: 16/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Luís II, Mônaco

  • Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Mônaco x Le Havre: Últimos 4 jogos entre os times



  • 26/04/2025 - Le Havre 1-1 Mônaco (Ligue 1)

  • 22/09/2024 - Mônaco 3-1 Le Havre (Ligue 1)

  • 04/02/2024 - Mônaco 1-1 Le Havre (Ligue 1)

  • 11/11/2023 - Le Havre 0-0 Mônaco (Ligue 1)


Mônaco x Le Havre: Quem Ganha? Melhores Odds


O Mônaco tem cerca de 74,6% de chance de vitória, jogando em casa. O Le Havre corre por fora, com 12,5% de chances, enquanto o empate tem 18,5% de probabilidade.



  • 🏆 Mônaco vence - odd 1.34 na Betnacional

  • ⚖️ Empate - odd 5.40 na Betnacional

  • 👀 Le Havre vence - odd 8.00 na Betnacional

Monaco x Le Havre: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Zulte Waregem - Club Brugge KV
2
1.58
Santa Cruz - Altos
1
1.8
remo - Botafogo SP
1
1.72
Múltipla
4.89
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.83
Monaco x Le Havre: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Monaco x Le Havre: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Ligue 1
Le Havre
1 - 1
Monaco
2024 Ligue 1
Monaco
3 - 1
Le Havre
2023 Ligue 1
Monaco
1 - 1
Le Havre
2023 Ligue 1
Le Havre
0 - 0
Monaco
2012 Ligue 2
Monaco
2 - 1
Le Havre

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Monaco
Empate
Le Havre

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

UOL - Admin

Palpites