Mônaco x Le Havre: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, Históricos, Ligue 1 (16/08)
Mônaco x Le Havre: veja o palpite com odds altas +6, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Luís II, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.
O Mônaco, jogando em casa, é o grande favorito e quer começar o campeonato com uma vitória convincente. Já o Le Havre, que conseguiu se manter na elite na temporada passada, busca surpreender o poderoso adversário logo na primeira partida, mesmo jogando fora de casa.
Mônaco x Le Havre AC Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.53 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Mônaco 2-0 - odd pagando 6.60 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.90 na F12.Bet
Para as apostas em Mônaco x Le Havre, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.
🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.53
O Mônaco tem um ataque potente e, jogando em casa, a tendência é de que crie muitas oportunidades de gol. Nos últimos jogos da equipe, como a vitória por 3-1 sobre o Torino, e até a derrota para a Inter por 2-1, a capacidade de marcar gols foi evidente.
Por outro lado, o Le Havre demonstrou fragilidade defensiva em alguns momentos na última temporada. A combinação desses fatores faz com que o palpite de mais de 2,5 gols seja muito provável.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Mônaco 2-0 - odd pagando 6.60
Apostar no placar exato de 2 a 0 para o Mônaco é uma aposta com boas chances de retorno. O Mônaco venceu o Le Havre por 3 a 1 na última vez que jogaram no Estádio Luís II.
Além disso, a equipe do Mônaco tem demonstrado um desempenho sólido em casa, enquanto o Le Havre, em sua última partida, teve dificuldades para marcar gols contra um adversário de menor expressão.
💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.90
O palpite de que somente uma das equipes, ou nenhuma, irá marcar gols é interessante, especialmente com a odd de 1,90. O Mônaco é o favorito e, historicamente, o Le Havre tem dificuldades para marcar gols contra o Mônaco.
Nos últimos quatro confrontos diretos o Le Havre não conseguiu marcar mais do que um gol. O Mônaco deve começar o jogo dominando e, com sua defesa organizada, as chances do Le Havre de balançar as redes são menores.
Mônaco x Le Havre: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir Mônaco x Le Havre AC ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 14h00, neste sábado, no Estádio Luís II, em Mônaco.
Tudo o que você precisa saber:
- Confronto: Mônaco x Le Havre AC - Ligue 1 2025/26
- Data: 16/08/2025
- Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Luís II, Mônaco
- Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Mônaco x Le Havre: Últimos 4 jogos entre os times
- 26/04/2025 - Le Havre 1-1 Mônaco (Ligue 1)
- 22/09/2024 - Mônaco 3-1 Le Havre (Ligue 1)
- 04/02/2024 - Mônaco 1-1 Le Havre (Ligue 1)
- 11/11/2023 - Le Havre 0-0 Mônaco (Ligue 1)
Mônaco x Le Havre: Quem Ganha? Melhores Odds
O Mônaco tem cerca de 74,6% de chance de vitória, jogando em casa. O Le Havre corre por fora, com 12,5% de chances, enquanto o empate tem 18,5% de probabilidade.
- 🏆 Mônaco vence - odd 1.34 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 5.40 na Betnacional
- 👀 Le Havre vence - odd 8.00 na Betnacional
Monaco x Le Havre: Palpite do Dia
Monaco x Le Havre: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Monaco x Le Havre: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
