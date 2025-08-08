- E
Mônaco x Inter: Palpite Odds Altas +19, Onde Assistir - Amistoso (08/08)
Confira os melhores palpites Mônaco x Inter com odds altas e palpite placar exato. O confronto amistoso entre duas potências europeias promete emoções e oportunidades de apostas valiosas.
O duelo será realizado nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Mesmo sem transmissão oficial confirmada, as casas de apostas estão oferecendo mercados variados e odds competitivas.
Neste artigo, você encontra os melhores palpites com foco em odds altas, prognósticos e dados estatísticos que justificam as escolhas.
Mônaco x Inter: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Este é o nosso palpite do dia com valor:
- 🎯 Palpite: Inter vence - odd 2.30 - Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite: Ambas marcam - odd 1.65 - Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.47 - Esportes da Sorte
A Inter de Milão vem se mostrando mais consistente em confrontos diretos contra o Mónaco, inclusive vencendo as 3 últimas partidas disputadas em casa. Fora isso, conta com um elenco mais entrosado e com boa fase ofensiva.
O Mônaco, por sua vez, joga em casa e tende a adotar uma postura mais agressiva, o que abre espaços e torna o mercado de gols uma excelente opção.
🚀 Mônaco x Inter: Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 2x1 Inter - odd 9.02
- 🟢 Palpite: Inter vence e ambas marcam - odd 4.60 (estimada)
- 🟡 Palpite: Gol de ambos os times no 1º tempo - odd 3.03
Esses mercados se baseiam na tendência ofensiva das equipes. A Inter marcou em ambos os tempos em 2 dos últimos 3 jogos recentes. O Mônaco, mesmo em derrotas, tem mostrado capacidade ofensiva.
🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Mônaco x Inter
🔥 Palpite: Placar exato 3x2 Inter - odd 19.71 - Esportes da Sorte
Com base nas estatísticas recentes de amistosos, jogos abertos com muitos gols são comuns. O Monaco costuma ir para cima quando joga em casa, mas enfrenta um adversário mais forte tecnicamente. O placar 3x2 é improvável, mas estatisticamente possível, considerando os históricos defensivos instáveis de ambos.
💰 Palpites de Odds Baixas Mônaco x Inter
- 🔵 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.22
- 🟢 Inter ou empate (dupla chance) - odd 1.49
- 🟡 Mais de 0.5 gols 1T - odd 1.46
Informações do Jogo: Mônaco x Inter: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Mônaco x Inter - Amistoso
- 📅 Data: 08/08/2025
- ⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Louis II, Mônaco
- 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir Mônaco x Inter
Ainda não há transmissão oficial confirmada.
No entanto, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir à partida.
Como Mônaco e Inter Chegam Para o Confronto
O Mônaco segue em preparação para a temporada europeia e tem mostrado um estilo de jogo ofensivo nos amistosos recentes. A equipe conta com jogadores jovens no ataque, mas sofre defensivamente, com mais de 2 gols sofridos em 3 dos últimos 4 jogos.
A Inter de Milão vem de uma temporada consistente na Série A e busca manter o ritmo. O elenco mescla experiência e juventude, com destaque para o setor ofensivo, que tem funcionado bem nos amistosos. Mesmo fora de casa, deve dominar a posse de bola e ter mais finalizações.
Monaco x Inter: Palpite do Dia
Monaco x Inter: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Monaco x Inter: Confrontos Diretos
