Mônaco x Inter: Palpite Odds Altas +19, Onde Assistir - Amistoso (08/08)

Confira os melhores palpites Mônaco x Inter com odds altas e palpite placar exato. O confronto amistoso entre duas potências europeias promete emoções e oportunidades de apostas valiosas.

O duelo será realizado nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Mesmo sem transmissão oficial confirmada, as casas de apostas estão oferecendo mercados variados e odds competitivas.

Neste artigo, você encontra os melhores palpites com foco em odds altas, prognósticos e dados estatísticos que justificam as escolhas.

Mônaco x Inter: Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Este é o nosso palpite do dia com valor:



🎯 Palpite: Inter vence - odd 2.30 - Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Ambas marcam - odd 1.65 - Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.47 - Esportes da Sorte



A Inter de Milão vem se mostrando mais consistente em confrontos diretos contra o Mónaco, inclusive vencendo as 3 últimas partidas disputadas em casa. Fora isso, conta com um elenco mais entrosado e com boa fase ofensiva.

O Mônaco, por sua vez, joga em casa e tende a adotar uma postura mais agressiva, o que abre espaços e torna o mercado de gols uma excelente opção.

🚀 Mônaco x Inter: Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar exato 2x1 Inter - odd 9.02



🟢 Palpite: Inter vence e ambas marcam - odd 4.60 (estimada)



🟡 Palpite: Gol de ambos os times no 1º tempo - odd 3.03



Esses mercados se baseiam na tendência ofensiva das equipes. A Inter marcou em ambos os tempos em 2 dos últimos 3 jogos recentes. O Mônaco, mesmo em derrotas, tem mostrado capacidade ofensiva.

🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Mônaco x Inter

🔥 Palpite: Placar exato 3x2 Inter - odd 19.71 - Esportes da Sorte

Com base nas estatísticas recentes de amistosos, jogos abertos com muitos gols são comuns. O Monaco costuma ir para cima quando joga em casa, mas enfrenta um adversário mais forte tecnicamente. O placar 3x2 é improvável, mas estatisticamente possível, considerando os históricos defensivos instáveis de ambos.

💰 Palpites de Odds Baixas Mônaco x Inter



🔵 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.22



🟢 Inter ou empate (dupla chance) - odd 1.49



🟡 Mais de 0.5 gols 1T - odd 1.46



Informações do Jogo: Mônaco x Inter: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Mônaco x Inter - Amistoso

- Amistoso

📅 Data: 08/08/2025



⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Louis II, Mônaco



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



📺 Onde Assistir Mônaco x Inter

Ainda não há transmissão oficial confirmada.

No entanto, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir à partida.

Como Mônaco e Inter Chegam Para o Confronto

O Mônaco segue em preparação para a temporada europeia e tem mostrado um estilo de jogo ofensivo nos amistosos recentes. A equipe conta com jogadores jovens no ataque, mas sofre defensivamente, com mais de 2 gols sofridos em 3 dos últimos 4 jogos.

A Inter de Milão vem de uma temporada consistente na Série A e busca manter o ritmo. O elenco mescla experiência e juventude, com destaque para o setor ofensivo, que tem funcionado bem nos amistosos. Mesmo fora de casa, deve dominar a posse de bola e ter mais finalizações.