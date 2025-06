Molde x KFUM Oslo: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Eliteserien - 29/06

Molde x KFUM Oslo: confira os palpites para o jogo que ocorre no Aker Stadion, em Molde, no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), pela Eliteserien da Noruega.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Molde x KFUM Oslo: Palpites – Eliteserien



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 2 – Mais de 1,5 gols



Palpite 3 – Resultado Final: Molde vence



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos últimos três confrontos entre Molde e KFUM, os dois times marcaram em todas as partidas (100 % BTTS), reflexo da defesa aberta de ambos e perfil ofensivo dos clubes.

Palpite 2 – Mais de 1,5 gols

Em todos os três encontros recentes houve Over 1,5 gols. Considerando a média conjunta de mais de 3 gols nos jogos e o histórico ofensivo, esse mercado se mostra atrativo.

Palpite 3 – Resultado Final: Molde vence

Molde atua melhor em casa e lidera média de gols marcados (2,64 em casa). Apesar de campanha irregular, o retrospecto caseiro e o fraco desempenho do KFUM como visitante favorecem a vitória da equipe da casa.

Molde x KFUM Oslo – Onde Assistir

Molde x KFUM Oslo se enfrentam no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), no Aker Stadion, em Molde (Noruega).

Transmissão: Eliteserien Play e Strømsgodset TV (streaming na Noruega). No Brasil, não há TV aberta ou fechada; existe opção de streaming via casas de apostas com sinal ao vivo.