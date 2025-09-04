Moldávia x Israel: Palpite com Odd +7 Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (05/09)

Moldávia x Israel: Confira palpites e o super palpite para o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Descubra mercados alternativos e boas chances de aposta.

Moldávia e Israel se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 21:45 (horário de Brasília) no Stadionul Zimbru, em Chișinău, e a partida terá transmissão a definir.

O confronto entre as seleções promete. A Moldávia busca somar pontos importantes em casa para tentar uma vaga na competição. Já Israel chega com o objetivo de garantir a vitória e se manter firme na luta pela classificação. O jogo promete.

Confira nossos palpites de Moldávia x Israel, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas

Moldávia x Israel: Palpite





🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.25







🎯 Ambas as Equipes Marcam - odd 1.90







🎯 Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.10





Para os palpites de Moldávia x Israel, as estatísticas apontam para um jogo com muitas dificuldades defensivas da seleção da Moldávia.

Moldávia x Israel: Palpites Alternativos

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que existem mercados com boas cotações para quem busca retornos interessantes para quem gosta de correr riscos calculados, combinando diferentes cenários da partida.





🎯 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00







🎯 Escanteios (Mais de 10.5) - odd 2.80





Moldávia x Israel: Super Palpite com Odd +7.50





🚀 Dupla Chance: Israel e Mais de 2.5 Gols - odd 7.50





Palpites de Odds Baixas Moldávia x Israel

Em busca de odds mais seguras, separamos alguns mercados com menor risco, mas com boas possibilidades de lucro.





🔵 Israel Vence ou Empata - odd 1.40







🟢 Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.60







🟡 Ambas as Equipes Marcam – Não - odd 2.10





⚖️ Palpites de Odds Médias Moldávia x Israel

Para quem busca equilíbrio entre risco e recompensa, selecionamos palpites com odds interessantes.





🔵 Total de Gols Ímpar - odd 2.75







🟢 Handicap Asiático: Israel -0.5 - odd 2.80







🟡 Escanteios (Mais de 9.5) - odd 2.50





Palpites de Odds Altas Moldávia x Israel

Para os apostadores que buscam grandes emoções e maiores retornos, separamos alguns palpites com odds elevadas.





🔵 Resultado Correto: 1x3 - odd 8.00







🟢 Marcar nos 2 tempos: Israel - odd 6.50







🟡 Handicap Asiático: Moldávia +1.5 - odd 5.50





Moldávia x Israel: Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida





⚽ Confronto: Moldávia x Israel - Eliminatórias Copa do Mundo 2026







📅 Data: 05/09/2025







⏰ Horário: 21:45 (horário de Brasília)







🏟️ Local: Stadionul Zimbru, Chișinău





Israel Favorito, Moldávia Coleciona Derrotas

A seleção da Moldávia busca a primeira vitória do grupo I. mas enfrenta um adversário forte e precisará mostrar um bom desempenho para ter chances de vitória.

Já a seleção de Israel chega para o confronto buscando manter a boa fase nas Eliminatórias. Soma 6 pontos e perdeu somente para a Noruega.

Últimos Jogos da Moldávia

A Moldávia não tem apresentado resultados consistentes, com derrotas e empates em seus últimos jogos. A equipe precisa melhorar seu desempenho para subir na tabela e conquistar uma vaga na próxima fase.

Nos últimos confrontos, a equipe teve dificuldades em marcar gols e sofreu algumas derrotas. O técnico busca ajustar a estratégia para melhorar o desempenho da equipe.





❌ Moldávia 0x3 Itália - Eliminatórias da Copa







❌ Polônia 2x0 Moldávia - Eliminatórias da Copa







❌ Moldávia 0x1 Estônia - Amistoso







❌ Moldávia 0x4 Noruega - Eliminatórias da Copa







🟡 Gibraltar 1x1 Moldávia - Amistoso





Últimos Jogos de Israel

Israel tem se mostrado consistente em seus últimos jogos, com algumas vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para Israel. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol, o que pode ser crucial neste confronto.





✅ Eslováquia 1x2 Israel - Amistoso







✅ Estônia 0x2 Israel - Eliminatórias da Copa







❌ Israel 1x2 Noruega - Eliminatórias da Copa







✅ Israel 2x1 Estônia - Eliminatórias da Copa







✅ Israel 3x1 Bélgica - Amistoso





Moldávia x Israel: Remate Final

Com base na análise dos dados e no momento atual das equipes, prevemos um jogo disputado.

Acreditamos que Israel é o favorito, mas a Moldávia pode surpreender em casa.

Israel deve vencer, mas a Moldávia pode conseguir marcar um gol, tornando o jogo ainda mais interessante e abrindo boas perspectivas em mercados de apostas.

Vale a pena ficar de olho nos mercados de gols e no desempenho individual dos jogadores.

As vulnerabilidades defensivas da Moldávia, evidenciadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, contrastam com o poder ofensivo do adversário, que marcou 7 gols em 3 jogos.