Moçambique x Botsuana Palpite; Odds +6; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 08/09

Buscando palpite para Moçambique x Botsuana? O confronto desta segunda-feira (08), às 10h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique, promete ser um duelo estratégico.

A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África e coloca frente a frente duas seleções que buscam uma vaga na competição. Moçambique quer aproveitar o fator casa, enquanto Botsuana busca surpreender.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Moçambique x Botsuana, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!

Palpites de Moçambique x Botsuana: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:



🎯 Empate: Odd de 3.00



🎯 Ambas equipes marcam : Odd de 2.25

🎯 Moçambique vence: Odd de 2.10



Palpites Alternativos Moçambique x Botsuana

Se você busca outras opções de apostas, confira:



🎯 Total de gols: mais de 1,5: Odd de 1.50



🎯 Chance dupla: Moçambique ou empate: Odd de 1.35



Super Palpites Moçambique x Botsuana

Para os mais ousados, nossa sugestão é:



🎯 Resultado correto: 1 x 1: Odd de 6.00



💰 Palpites de Odds Baixas Moçambique x Botsuana

Para quem busca segurança, as odds baixas podem ser interessantes:



🟢 Moçambique vence ou Empata - Odd de 1.35 🟢 Risco Baixo



Justificativa: Jogando em casa, Moçambique tem maior vantagem. Além disso, nos últimos 3 jogos entre as equipes, o empate aconteceu 1 vez.

⚖️ Palpites de Odds Médias Moçambique x Botsuana

Aposte com um pouco mais de emoção e retorno:



🟡 Ambos marcam - Odd de 2.25 🟡 Risco Médio



Justificativa: As duas seleções têm mostrado potencial ofensivo, o que pode resultar em gols para os dois lados. E o confronto entre eles, em 3 jogos, em 2 deles teve ambos marcando.

🚀 Palpites de Odds Altas Moçambique x Botsuana

Para quem gosta de adrenalina, as odds altas podem ser uma boa:



🔴 Empate - Odd de 3.00 🔴 Risco: Alto



Justificativa: O histórico de confrontos entre as equipes mostra equilíbrio, com um empate nos últimos jogos. Apesar de Botswana ter 3 vitórias, Moçambique busca a vitória em casa, o que pode resultar no empate.

Moçambique x Botswana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

A partida entre Moçambique x Botsuana, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África, não tem transmissão oficial confirmada.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.

Horário: 10h00 (horário de Brasília).

Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique.

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África.



Como Moçambique e Botsuana Chegam Para o Confronto

Moçambique entra em campo buscando uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para se manter na briga pela classificação.

Botsuana, por sua vez, quer surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo. A equipe precisa apresentar um bom futebol para conseguir superar o adversário.

Últimos Jogos de Moçambique

Moçambique tem um retrospecto recente com resultados variados, mostrando que a equipe precisa melhorar sua consistência para alcançar seus objetivos.



❌ Moçambique 0 x 1 Uganda - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ África do Sul 3 x 0 Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo



🟡 Moçambique 0 x 0 Zimbábue - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Moçambique 3 x 1 Botswana - COSAFA Cup



✅ Moçambique 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League



Últimos Jogos de Botsuana

Botsuana chega para o confronto com alguns resultados positivos, mas busca manter a consistência para seguir avançando na competição.



❌ Argélia 1 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Malawi 0 x 1 Botsuana - Amistoso



🟡 Botsuana 1 x 1 Zâmbia - Eliminatórias da Copa do Mundo



🟡 Comores 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Botsuana 2 x 0 Somália - Eliminatórias da Copa do Mundo



Nossa Opinião para Moçambique x Botsuana

Acreditamos em um jogo equilibrado, com Moçambique buscando o controle da partida em casa, mas Botsuana pode surpreender. A dica é apostar no empate, com boas odds.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.