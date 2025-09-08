- D
Moçambique x Botsuana Palpite; Odds +6; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 08/09
Buscando palpite para Moçambique x Botsuana? O confronto desta segunda-feira (08), às 10h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique, promete ser um duelo estratégico.
A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África e coloca frente a frente duas seleções que buscam uma vaga na competição. Moçambique quer aproveitar o fator casa, enquanto Botsuana busca surpreender.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Moçambique x Botsuana, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
Palpites de Moçambique x Botsuana: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:
- 🎯 Empate: Odd de 3.00
- 🎯 Ambas equipes marcam: Odd de 2.25
- 🎯 Moçambique vence: Odd de 2.10
Palpites Alternativos Moçambique x Botsuana
Se você busca outras opções de apostas, confira:
- 🎯 Total de gols: mais de 1,5: Odd de 1.50
- 🎯 Chance dupla: Moçambique ou empate: Odd de 1.35
Super Palpites Moçambique x Botsuana
Para os mais ousados, nossa sugestão é:
- 🎯 Resultado correto: 1 x 1: Odd de 6.00
💰 Palpites de Odds Baixas Moçambique x Botsuana
Para quem busca segurança, as odds baixas podem ser interessantes:
- 🟢 Moçambique vence ou Empata - Odd de 1.35 🟢 Risco Baixo
Justificativa: Jogando em casa, Moçambique tem maior vantagem. Além disso, nos últimos 3 jogos entre as equipes, o empate aconteceu 1 vez.
⚖️ Palpites de Odds Médias Moçambique x Botsuana
Aposte com um pouco mais de emoção e retorno:
- 🟡 Ambos marcam - Odd de 2.25 🟡 Risco Médio
Justificativa: As duas seleções têm mostrado potencial ofensivo, o que pode resultar em gols para os dois lados. E o confronto entre eles, em 3 jogos, em 2 deles teve ambos marcando.
🚀 Palpites de Odds Altas Moçambique x Botsuana
Para quem gosta de adrenalina, as odds altas podem ser uma boa:
- 🔴 Empate - Odd de 3.00 🔴 Risco: Alto
Justificativa: O histórico de confrontos entre as equipes mostra equilíbrio, com um empate nos últimos jogos. Apesar de Botswana ter 3 vitórias, Moçambique busca a vitória em casa, o que pode resultar no empate.
Moçambique x Botswana: Onde Assistir e Ficha do Jogo
A partida entre Moçambique x Botsuana, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África, não tem transmissão oficial confirmada.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.
- Horário: 10h00 (horário de Brasília).
- Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique.
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África.
Como Moçambique e Botsuana Chegam Para o Confronto
Moçambique entra em campo buscando uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para se manter na briga pela classificação.
Botsuana, por sua vez, quer surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo. A equipe precisa apresentar um bom futebol para conseguir superar o adversário.
Últimos Jogos de Moçambique
Moçambique tem um retrospecto recente com resultados variados, mostrando que a equipe precisa melhorar sua consistência para alcançar seus objetivos.
- ❌ Moçambique 0 x 1 Uganda - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ África do Sul 3 x 0 Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo
- 🟡 Moçambique 0 x 0 Zimbábue - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Moçambique 3 x 1 Botswana - COSAFA Cup
- ✅ Moçambique 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League
Últimos Jogos de Botsuana
Botsuana chega para o confronto com alguns resultados positivos, mas busca manter a consistência para seguir avançando na competição.
- ❌ Argélia 1 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Malawi 0 x 1 Botsuana - Amistoso
- 🟡 Botsuana 1 x 1 Zâmbia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- 🟡 Comores 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Botsuana 2 x 0 Somália - Eliminatórias da Copa do Mundo
Nossa Opinião para Moçambique x Botsuana
Acreditamos em um jogo equilibrado, com Moçambique buscando o controle da partida em casa, mas Botsuana pode surpreender. A dica é apostar no empate, com boas odds.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Mozambique x Botswana: Palpite do Dia
Mozambique x Botswana: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mozambique x Botswana: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
