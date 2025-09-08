Assine UOL
Mozambique
World Cup - Qualification Africa
Estádio Nacional do Zimpeto
Botswana
Moçambique x Botsuana Palpite; Odds +6; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Moçambique x Botsuana? O confronto desta segunda-feira (08), às 10h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique, promete ser um duelo estratégico.


A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África e coloca frente a frente duas seleções que buscam uma vaga na competição. Moçambique quer aproveitar o fator casa, enquanto Botsuana busca surpreender.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Moçambique x Botsuana, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Palpites de Moçambique x Botsuana: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:



Palpites Alternativos Moçambique x Botsuana


Se você busca outras opções de apostas, confira:



  • 🎯 Total de gols: mais de 1,5: Odd de 1.50

  • 🎯 Chance dupla: Moçambique ou empate: Odd de 1.35


Super Palpites Moçambique x Botsuana


Para os mais ousados, nossa sugestão é:



  • 🎯 Resultado correto: 1 x 1: Odd de 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas Moçambique x Botsuana


Para quem busca segurança, as odds baixas podem ser interessantes:



  • 🟢 Moçambique vence ou Empata - Odd de 1.35 🟢 Risco Baixo


Justificativa: Jogando em casa, Moçambique tem maior vantagem. Além disso, nos últimos 3 jogos entre as equipes, o empate aconteceu 1 vez.


⚖️ Palpites de Odds Médias Moçambique x Botsuana


Aposte com um pouco mais de emoção e retorno:



  • 🟡 Ambos marcam - Odd de 2.25 🟡 Risco Médio


Justificativa: As duas seleções têm mostrado potencial ofensivo, o que pode resultar em gols para os dois lados. E o confronto entre eles, em 3 jogos, em 2 deles teve ambos marcando.


🚀 Palpites de Odds Altas Moçambique x Botsuana


Para quem gosta de adrenalina, as odds altas podem ser uma boa:



  • 🔴 Empate - Odd de 3.00 🔴 Risco: Alto


Justificativa: O histórico de confrontos entre as equipes mostra equilíbrio, com um empate nos últimos jogos. Apesar de Botswana ter 3 vitórias, Moçambique busca a vitória em casa, o que pode resultar no empate.


Moçambique x Botswana: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Moçambique x Botsuana, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África, não tem transmissão oficial confirmada. 


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.

  • Horário: 10h00 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Moçambique.

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África.


Como Moçambique e Botsuana Chegam Para o Confronto


Moçambique entra em campo buscando uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para se manter na briga pela classificação.


Botsuana, por sua vez, quer surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo. A equipe precisa apresentar um bom futebol para conseguir superar o adversário.


Últimos Jogos de Moçambique


Moçambique tem um retrospecto recente com resultados variados, mostrando que a equipe precisa melhorar sua consistência para alcançar seus objetivos.



  • ❌ Moçambique 0 x 1 Uganda - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ África do Sul 3 x 0 Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 🟡 Moçambique 0 x 0 Zimbábue - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Moçambique 3 x 1 Botswana - COSAFA Cup

  • ✅ Moçambique 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos de Botsuana


Botsuana chega para o confronto com alguns resultados positivos, mas busca manter a consistência para seguir avançando na competição.



  • ❌ Argélia 1 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Malawi 0 x 1 Botsuana - Amistoso

  • 🟡 Botsuana 1 x 1 Zâmbia - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 🟡 Comores 0 x 0 Botsuana - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Botsuana 2 x 0 Somália - Eliminatórias da Copa do Mundo


Nossa Opinião para Moçambique x Botsuana


Acreditamos em um jogo equilibrado, com Moçambique buscando o controle da partida em casa, mas Botsuana pode surpreender. A dica é apostar no empate, com boas odds.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta. 


 

Mozambique x Botswana: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Croatia - Montenegro
1
1.2
Israel - Italy
2
1.38
United Arab Emirates - Bahrain
1
1.68
Múltipla
2.78
x
Aposta
20
=
Ganhos
55.64
Mozambique x Botswana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mozambique x Botswana: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 COSAFA Cup
Mozambique
3 - 1
Botswana
2024 Friendlies
Botswana
1 - 1
Mozambique
2023 World Cup - Qualification Africa
Botswana
2 - 3
Mozambique

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mozambique
Empate
Botswana

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

