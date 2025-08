Mixto x Portuguesa: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 02/08

Mixto x Portuguesa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Mixto e Portuguesa se enfrentam neste sábado, 2 de agosto, às 18h00 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da fase final da Série D do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Presidente Dutra, em Cuiabá.

Com boas campanhas na primeira fase, as duas equipes chegam confiantes. O Mixto conta com o fator casa e o apoio da torcida, enquanto a Lusa, mais tradicional, tenta administrar fora para decidir em casa.

Mixto x Portuguesa Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: Mixto ou Empate - odd 1.60 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.78 na Novibet







Palpite 3 - Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.85 na Novibet





O cenário favorece um duelo travado, com poucas chances claras e muitas bolas paradas.

Dupla Chance: Mixto ou Empate - odd 1.60

Jogando em casa, o Mixto costuma ser competitivo. Linha que protege contra a força da Lusa.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.78

Confrontos de ida entre equipes equilibradas costumam ser mais fechados.

Mais de 8.5 Escanteios - odd 1.85

Ambos os times utilizam bastante as laterais, e o jogo pode gerar várias jogadas cruzadas.

Mixto x Portuguesa: Onde Assistir

O jogo vai passar na Lusa TV no YouTube.

O jogo pode ser transmitido também em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Mixto x Portuguesa