Serie D - Brazil
Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra
Cianorte
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Mixto x Cianorte: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Mixto x Cianorte: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Mixto x Cianorte pela Serie D

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 21:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra


Mixto x Cianorte Palpite - Serie D



  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Mixto -0.5


Mixto x Cianorte: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Mixto x Cianorte: Palpite do Dia

Empate
3.15
Mixto x Cianorte: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mixto x Cianorte: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
Cianorte
1 - 1
Mixto

Jogo Responsável


Com a crescente popularidade dos jogos de apostas esportivas, é crucial promover o Jogo Responsável. Este é um apelo para que todos nós encaremos o jogo de forma consciente e saudável, evitando qualquer forma de dependência ou comportamento prejudicial. 


Como jogadores e fãs de esportes, devemos lembrar que o principal objetivo do jogo é a diversão e entretenimento, e não a busca por lucro a todo custo. Alguns dos tópicos importantes a serem considerados no Jogo Responsável são: 



  • Estabelecer limites de apostas e aderir a eles

  • Não perseguir perdas

  • Não apostar sob influência de álcool ou drogas

  • Manter uma visão clara e racional sobre o jogo

  • Buscar ajuda profissional se sentir que as apostas estão se tornando um problema


Lembre-se, o jogo deve ser uma atividade divertida e emocionante, e não uma fonte de estresse ou problemas. Aproveite o jogo com responsabilidade e cuide de si mesmo e daqueles ao seu redor. Vamos juntos promover uma cultura de Jogo Responsável. 

