Mixto x Cianorte: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 23/08
Mixto x Cianorte: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Mixto x Cianorte pela Serie D
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 21:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra
Mixto x Cianorte Palpite - Serie D
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Mixto -0.5
Mixto x Cianorte: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Mixto x Cianorte: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mixto x Cianorte: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mixto x Cianorte: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Com a crescente popularidade dos jogos de apostas esportivas, é crucial promover o Jogo Responsável. Este é um apelo para que todos nós encaremos o jogo de forma consciente e saudável, evitando qualquer forma de dependência ou comportamento prejudicial.
Como jogadores e fãs de esportes, devemos lembrar que o principal objetivo do jogo é a diversão e entretenimento, e não a busca por lucro a todo custo. Alguns dos tópicos importantes a serem considerados no Jogo Responsável são:
- Estabelecer limites de apostas e aderir a eles
- Não perseguir perdas
- Não apostar sob influência de álcool ou drogas
- Manter uma visão clara e racional sobre o jogo
- Buscar ajuda profissional se sentir que as apostas estão se tornando um problema
Lembre-se, o jogo deve ser uma atividade divertida e emocionante, e não uma fonte de estresse ou problemas. Aproveite o jogo com responsabilidade e cuide de si mesmo e daqueles ao seu redor. Vamos juntos promover uma cultura de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
