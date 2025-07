Mirassol x Vitória: Palpite e Onde Assistir - Brasileirão 2025 - 26/07

O Mirassol (7º colocado) recebe o Vitória (15º) neste sábado, 26 de julho, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia. A partida será transmitida pelo Premiere.

Confira nosso palpite para Mirassol x Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Mirassol x Vitória – Série A 2025



Palpite 1 – 1º Gol - Casa - Odd de 1.64 na Esportes da Sorte

Palpite 2 – Total de Cartões Amarelos - Mais de 6.5 - Odd de 2.65 na Novibet

Palpite 3 – Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.82 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: 1º Gol - Casa

O Mirassol costuma começar melhor os jogos, principalmente quando atua no Campos Maia. Nas últimas cinco partidas em casa, abriu o placar em quatro delas. Já o Vitória tem histórico de começar partidas mais reativo e, fora de casa, sofreu o primeiro gol em quatro das últimas seis rodadas. Essa tendência favorece o cenário em que o Mirassol inaugura o placar diante de sua torcida.

Palpite 2: Total de Cartões Amarelos - Mais de 6.5

Ambas as equipes têm média alta de cartões por jogo: 2.8 cada uma, totalizando 5.6. Em confrontos diretos ou partidas mais equilibradas, essa média tende a subir. O histórico mostra jogos pegados e a classificação do Vitória (lutando para se distanciar da zona de rebaixamento) indica uma partida com marcação forte e faltas táticas. A linha de mais de 6.5 cartões aparece como uma boa oportunidade com valor.

Palpite 3: Total de Escanteios - Mais de 9.5

O Mirassol é um time que ataca com frequência pelas pontas e costuma gerar bastante escanteio. A média da equipe é de 4.6 por jogo, enquanto o Vitória contribui com mais 4.9. Juntas, somam 9.5 cantos por jogo, exatamente a linha proposta. Considerando o estilo ofensivo recente do Mirassol e a necessidade de resultado do Vitória, esse mercado tende a ser bem acionado.

Como chegam as equipes

O Mirassol está em ótima fase, com vitórias de 2x0 sobre Ceará e 3x0 contra Santos, além de derrota apenas para o Palmeiras recentemente. Mostra solidez defensiva, sofrendo apenas 0.9 gol por jogo.

Últimos 5 jogos – Mirassol



✅ Ceará 0x2 Mirassol



✅ Mirassol 3x0 Santos



⚪ Palmeiras 1x1 Mirassol



✅ Mirassol 1x0 Sport



✅ São Paulo 0x2 Mirassol



Últimas notícias do Vitória

O Vitória vive momento instável: ainda na zona de rebaixamento, soma apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas. Tem média de 1.1 gol sofrido por jogo e dificuldade para furar defesas adversárias.

Últimos 5 jogos – Vitória



⚪ Vitória 2x2 Sport



✅ Vitória 1x0 RB Bragantino



⚪ Botafogo 0x0 Vitória



❌ Internacional 1x0 Vitória



❌ Vitória 0x1 Confiança



Últimos confrontos entre Mirassol e Vitória



01/09/2023 – Vitória 0x0 Mirassol (Série B)



19/05/2023 – Mirassol 2x0 Vitória (Série B)



07/08/2022 – Mirassol 1x2 Vitória (Série C)



Estatísticas de Mirassol x Vitória Brasileirão 2025



Mirassol média de gols sofridos: 0.9



Vitória média de gols sofridos: 1.1



Mirassol chutes certos no gol: 4.5



Vitória chutes certos no gol: 4.4



Mirassol escanteios por jogo: 4.6



Vitória escanteios por jogo: 4.9



Cartões por jogo (Amarelos / Vermelhos): Mirassol 2.8 / 0.1; Vitória 2.8 / 0.1



Mirassol x Vitória - Quem ganha?

O Mirassol tem 51% de probabilidade de vencer a partida deste sábado. A equipe vem em uma boa sequência, e está invicta nas últimas 5 partidas.

O cenário reflete o bom desempenho recente do time mandante, as odds são:



Vitória do Mirassol - Odd de 1.87 na Novibet



Empate - Odd de 3.35 na Novibet



Triunfo do Vitória - Odd de 4.55 na Novibet



Onde Assistir ao Vivo?

O jogo será transmitido pelo Premiere, com início às 18h30, direto do Estádio Campos Maia.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Mirassol x Vitória – 17ª rodada Brasileirão



🗓️ Data: 26/07/2025



⏰ Hora: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Campos Maia



📺 Transmissão: Premiere



