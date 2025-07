Mirassol x Santos: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão (19/07)

O jogo entre Mirassol Santos movimenta a 15ª rodada do Brasileirão neste sábado, 19 de julho. O jogo será disputado às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, com transmissão da TV Record, CazéTV e Premiere.

O Mirassol chega embalado após arrancar um empate fora de casa com o Palmeiras e quer manter o bom momento diante da torcida. Já o Santos vem de duas vitórias consecutivas, incluindo um triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, com gol de Neymar.

Confira nosso palpite de Mirassol x Santos, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Mirassol x Santos Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de finalizações do Mirassol acima de 11.5 - odd pagando 1.72

- Total de finalizações do Mirassol acima de 11.5 -

Palpite 2 - Total de cartões acima de 4.5 - odd pagando 1.85

- Total de cartões acima de 4.5 -

Palpite 3 - Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.95



Para as apostas em Mirassol x Santos nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times vivem momentos distintos na Série B.

Total de finalizações do Mirassol acima de 11.5 - odd pagando 1.72

O Mirassol tem média de 16.2 chutes por jogo, sendo que ultrapassou a marca de 11.5 finalizações em 100% das partidas da temporada. A equipe é bastante agressiva ofensivamente, especialmente jogando em casa, onde mantém a posse de bola e pressiona o adversário.

Já o Santos permite em média 10.43 finalizações por jogo aos adversários e mostra dificuldade em controlar o meio-campo. Isso pode facilitar o volume ofensivo dos donos da casa. A expectativa é de que o Mirassol repita o padrão recente e supere a linha.

Total de cartões acima de 4.5 - odd pagando 1.85

Com 11.8 faltas cometidas por jogo pelo Mirassol e 16.14 pelo Santos, temos um cenário ideal para apostas em cartões. A média combinada de infrações passa de 27 por jogo. Agressividade defensiva é marca das duas equipes.

Além disso, em confrontos equilibrados como este, é comum vermos um aumento de faltas táticas e disputas físicas mais intensas. O árbitro tende a distribuir mais cartões, o que aumenta a chance dessa linha ser ultrapassada com naturalidade.

Ambas marcam - odd pagando 1.95

O Mirassol marcou em 100% dos jogos como mandante e o Santos balançou as redes em 57% dos jogos fora de casa. Mesmo com médias ofensivas modestas, o momento ofensivo das duas equipes justifica o palpite.

Defensivamente, o Santos sofreu gols em 86% dos jogos fora de casa, enquanto o Mirassol só passou em branco em 20% como mandante. Os dados apontam que há boas chances das redes balançarem para os dois lados.

Mirassol x Santos - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Mirassol x Santos na TV Record, no canal CazéTV (YouTube) e também no Premiere. A partida está marcada para às 18h30 deste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Tudo o que você precisa saber de Mirassol x Santos: