Mirassol x Cruzeiro: Palpite, Odds +8, +16 e Onde Assistir Brasileirão (18/08)

Confira palpite para Mirassol e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Campos Maia, e terá transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay. O Mirassol, 6º colocado, busca a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Cruzeiro, 2º, tenta se manter na vice-liderança.

Palpite para Mirassol x Cruzeiro



⚽ Palpite 1: Chance Dupla - Mirassol/Empate - Odd de 1.53 na Novibet



⚽ Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.85 na Stake



⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.35 na Superbet



Chance Dupla - Mirassol/Empate

O Mirassol tem feito uma campanha sólida em casa, com um desempenho ofensivo e defensivo consistente. Apesar do Cruzeiro ter uma defesa mais forte no geral, o Mirassol marcou o mesmo número de gols que o adversário na competição (1.6 por jogo), o que mostra sua capacidade de balançar as redes. A Chance Dupla oferece uma segurança para quem aposta no Mirassol, cobrindo o empate e a vitória, resultados bastante plausíveis em um confronto direto em casa.

Total de Escanteios - Mais de 10.5

As estatísticas de escanteios das duas equipes são bastante altas, o que sugere um jogo com muitas jogadas de ataque e pressão. O Mirassol tem uma média de 5.1 escanteios por jogo, enquanto o Cruzeiro tem 6.2. A média combinada já é superior a 10.5, e em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória, é muito provável que a linha seja superada.

Total de Gols - Mais de 2.5

Apesar da boa defesa do Cruzeiro, o Mirassol tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados. O próprio Cruzeiro tem a mesma média de gols, o que indica que as duas equipes têm poder de fogo para marcar. Os últimos jogos do Mirassol têm sido movimentados, com placares como 3-2 e 2-1. A necessidade de vitória e a boa fase ofensiva das duas equipes tornam o mercado de "mais de 2.5 gols" uma aposta com boas chances de acontecer.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Mirassol x Cruzeiro - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 18/08/2025



🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Estádio Campos Maia, Mirassol



📺 Onde Assistir: Sportv, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Mirassol x Cruzeiro



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.97 na Superbet



🎯 1º Gol - 1º Gol - Mirassol - Odd de 2.29 na Betnacional



🎯 Total de chutes a gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.87 na Stake



Palpite Odds Altas Mirassol x Cruzeiro



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Mirassol - Odd de 8.65 na Novibet



🚀 Resultado Exato - 2x1 para o Mirassol - Odd de 10.54 na Esportes da Sorte



🚀 Primeiro jogador a marca - Reinaldo - Odd de 16.00 na Stake



Quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro

Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.39 a 2.44. O empate ou uma vitória do Mirassol tem probabilidades próximas, com odds variando entre 3.10 e 3.15.

Isso indica que, apesar da boa campanha do Mirassol, a solidez defensiva e a força do Cruzeiro na competição fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro:



Vitória Mirassol - Odd de 3.15 na Superbet



Empate - 3.14 na Superbet



Vitória Cruzeiro - 2.42 na Superbet



Histórico entre Mirassol x Cruzeiro

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no turno do Campeonato Brasileiro deste ano. A partida terminou com vitória do Cruzeiro por 2x1.

Últimos 5 jogos do Mirassol



❌ Flamengo 2x1 Mirassol



✅ Mirassol 3x2 Vasco



🟡 Mirassol 1x1 Vitória



✅ Ceará 0x2 Mirassol



✅ Mirassol 3x0 Santos



Últimos 5 jogos do Cruzeiro