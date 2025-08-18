- D
Mirassol x Cruzeiro: Palpite, Odds +8, +16 e Onde Assistir Brasileirão (18/08)
Confira palpite para Mirassol e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Campos Maia, e terá transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay. O Mirassol, 6º colocado, busca a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Cruzeiro, 2º, tenta se manter na vice-liderança.
Palpite para Mirassol x Cruzeiro
- ⚽ Palpite 1: Chance Dupla - Mirassol/Empate - Odd de 1.53 na Novibet
- ⚽ Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.85 na Stake
- ⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.35 na Superbet
Chance Dupla - Mirassol/Empate
O Mirassol tem feito uma campanha sólida em casa, com um desempenho ofensivo e defensivo consistente. Apesar do Cruzeiro ter uma defesa mais forte no geral, o Mirassol marcou o mesmo número de gols que o adversário na competição (1.6 por jogo), o que mostra sua capacidade de balançar as redes. A Chance Dupla oferece uma segurança para quem aposta no Mirassol, cobrindo o empate e a vitória, resultados bastante plausíveis em um confronto direto em casa.
Total de Escanteios - Mais de 10.5
As estatísticas de escanteios das duas equipes são bastante altas, o que sugere um jogo com muitas jogadas de ataque e pressão. O Mirassol tem uma média de 5.1 escanteios por jogo, enquanto o Cruzeiro tem 6.2. A média combinada já é superior a 10.5, e em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória, é muito provável que a linha seja superada.
Total de Gols - Mais de 2.5
Apesar da boa defesa do Cruzeiro, o Mirassol tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados. O próprio Cruzeiro tem a mesma média de gols, o que indica que as duas equipes têm poder de fogo para marcar. Os últimos jogos do Mirassol têm sido movimentados, com placares como 3-2 e 2-1. A necessidade de vitória e a boa fase ofensiva das duas equipes tornam o mercado de "mais de 2.5 gols" uma aposta com boas chances de acontecer.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Mirassol x Cruzeiro - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 18/08/2025
- 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Estádio Campos Maia, Mirassol
- 📺 Onde Assistir: Sportv, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Mirassol x Cruzeiro
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.97 na Superbet
- 🎯 1º Gol - 1º Gol - Mirassol - Odd de 2.29 na Betnacional
- 🎯 Total de chutes a gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.87 na Stake
Palpite Odds Altas Mirassol x Cruzeiro
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Mirassol - Odd de 8.65 na Novibet
- 🚀 Resultado Exato - 2x1 para o Mirassol - Odd de 10.54 na Esportes da Sorte
- 🚀 Primeiro jogador a marca - Reinaldo - Odd de 16.00 na Stake
Quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro
Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.39 a 2.44. O empate ou uma vitória do Mirassol tem probabilidades próximas, com odds variando entre 3.10 e 3.15.
Isso indica que, apesar da boa campanha do Mirassol, a solidez defensiva e a força do Cruzeiro na competição fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro:
- Vitória Mirassol - Odd de 3.15 na Superbet
- Empate - 3.14 na Superbet
- Vitória Cruzeiro - 2.42 na Superbet
Histórico entre Mirassol x Cruzeiro
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no turno do Campeonato Brasileiro deste ano. A partida terminou com vitória do Cruzeiro por 2x1.
Últimos 5 jogos do Mirassol
- ❌ Flamengo 2x1 Mirassol
- ✅ Mirassol 3x2 Vasco
- 🟡 Mirassol 1x1 Vitória
- ✅ Ceará 0x2 Mirassol
- ✅ Mirassol 3x0 Santos
Últimos 5 jogos do Cruzeiro
- ❌ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ CRB 0x2 Cruzeiro (Copa do Brasil)
- ✅ Botafogo 0x2 Cruzeiro
- 🟡 Cruzeiro 0x0 CRB (Copa do Brasil)
- ❌ - Cruzeiro 1x2 Ceará
Mirassol x Cruzeiro: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mirassol x Cruzeiro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mirassol x Cruzeiro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
