Mirassol
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
Serie A - Brazil
Estádio José Maria de Campos Maia
Cruzeiro
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D
Mirassol x Cruzeiro: Palpite, Odds +8, +16 e Onde Assistir Brasileirão (18/08)

Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Mirassol e Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Campos Maia, e terá transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay. O Mirassol, 6º colocado, busca a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Cruzeiro, 2º, tenta se manter na vice-liderança. 


Palpite para Mirassol x Cruzeiro



  • ⚽ Palpite 1: Chance Dupla - Mirassol/Empate - Odd de 1.53 na Novibet

  • ⚽ Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.85 na Stake

  • ⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.35 na Superbet


Chance Dupla - Mirassol/Empate


O Mirassol tem feito uma campanha sólida em casa, com um desempenho ofensivo e defensivo consistente. Apesar do Cruzeiro ter uma defesa mais forte no geral, o Mirassol marcou o mesmo número de gols que o adversário na competição (1.6 por jogo), o que mostra sua capacidade de balançar as redes. A Chance Dupla oferece uma segurança para quem aposta no Mirassol, cobrindo o empate e a vitória, resultados bastante plausíveis em um confronto direto em casa.


Total de Escanteios - Mais de 10.5


As estatísticas de escanteios das duas equipes são bastante altas, o que sugere um jogo com muitas jogadas de ataque e pressão. O Mirassol tem uma média de 5.1 escanteios por jogo, enquanto o Cruzeiro tem 6.2. A média combinada já é superior a 10.5, e em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória, é muito provável que a linha seja superada.


Total de Gols - Mais de 2.5


Apesar da boa defesa do Cruzeiro, o Mirassol tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados. O próprio Cruzeiro tem a mesma média de gols, o que indica que as duas equipes têm poder de fogo para marcar. Os últimos jogos do Mirassol têm sido movimentados, com placares como 3-2 e 2-1. A necessidade de vitória e a boa fase ofensiva das duas equipes tornam o mercado de "mais de 2.5 gols" uma aposta com boas chances de acontecer.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Mirassol x Cruzeiro - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Estádio Campos Maia, Mirassol

  • 📺 Onde Assistir: Sportv, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Mirassol x Cruzeiro



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.97 na Superbet

  • 🎯 1º Gol - 1º Gol - Mirassol - Odd de 2.29 na Betnacional

  • 🎯 Total de chutes a gol - Mais de 8.5 - Odd de 1.87 na Stake


Palpite Odds Altas Mirassol x Cruzeiro



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Mirassol - Odd de 8.65 na Novibet

  • 🚀 Resultado Exato - 2x1 para o Mirassol - Odd de 10.54 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Primeiro jogador a marca - Reinaldo - Odd de 16.00 na Stake


Quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro


Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.39 a 2.44. O empate ou uma vitória do Mirassol tem probabilidades próximas, com odds variando entre 3.10 e 3.15.


Isso indica que, apesar da boa campanha do Mirassol, a solidez defensiva e a força do Cruzeiro na competição fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Mirassol x Cruzeiro:



  • Vitória Mirassol - Odd de 3.15 na Superbet

  • Empate - 3.14 na Superbet

  • Vitória Cruzeiro - 2.42 na Superbet


Histórico entre Mirassol x Cruzeiro


As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no turno do Campeonato Brasileiro deste ano. A partida terminou com vitória do Cruzeiro por 2x1.


Últimos 5 jogos do Mirassol



  • ❌ Flamengo 2x1 Mirassol

  • ✅ Mirassol 3x2 Vasco

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória

  • ✅ Ceará 0x2 Mirassol

  • ✅ Mirassol 3x0 Santos


Últimos 5 jogos do Cruzeiro



  • ❌ Cruzeiro 1x2 Santos

  • ✅ CRB 0x2 Cruzeiro  (Copa do Brasil)

  • ✅ Botafogo 0x2 Cruzeiro

  • 🟡 Cruzeiro 0x0 CRB (Copa do Brasil)

  • ❌ - Cruzeiro 1x2 Ceará

Mirassol x Cruzeiro: Palpite do Dia

Cruzeiro Vence
Superbet logo
2.47
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Almeria - Albacete
1
1.64
Panathinaikos - Samsunspor
1
1.55
Malmo FF - Sigma Olomouc
1
1.55
Múltipla
3.94
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.80
Apostar agora

Mirassol x Cruzeiro: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mirassol x Cruzeiro: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Cruzeiro
2 - 1
Mirassol

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mirassol
Empate
Cruzeiro

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.


 

