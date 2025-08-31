Mirassol x Bahia: Palpite, Odds +5, +6 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Mirassol e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Campos Maia, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Mirassol é o 6º colocado, enquanto o Bahia é o 4º, o que promete um confronto direto na parte de cima da tabela. As duas equipes têm campanhas surpreendentes na competição, e o jogo promete ser um teste de força.

Palpite para Mirassol x Bahia



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.76 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Não - Odd de 1.94 na Novibet



⚽ Bahia Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 2.78 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Menos de 2.5

O Mirassol tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo em média 1.0 gol por jogo. O Bahia, por sua vez, tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo apenas 0.9 gols por partida. Sendo um confronto direto na parte de cima da tabela, a tendência é que o jogo seja mais cauteloso e estudado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. É provável que o placar não seja alto, e que a partida seja decidida por detalhes.

Ambas equipes marcam - Não

Este palpite se justifica pela mesma lógica do palpite anterior. As duas equipes têm defesas sólidas e ataques que não são os mais potentes do campeonato. O Bahia, apesar de ter um ataque superior ao do Mirassol, terá grandes dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A aposta de que apenas uma das equipes marcará gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.

Bahia Total de Gols - Menos de 0.5

Apesar de o Bahia ter um ataque eficiente, o Mirassol tem se mostrado muito forte defensivamente, especialmente em casa. O time tem sofrido poucos gols, e o Bahia terá um grande desafio para balançar as redes. O histórico de confrontos diretos entre as equipes também mostra jogos com placares baixos, o que torna provável que o Bahia não consiga marcar um gol.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Mirassol x Bahia - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Campos Maia, Mirassol



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Mirassol x Bahia



🎯 Chance Dupla - Mirassol/Empate - Odd de 1.37 na Superbet



🎯 Total de escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.74 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.74 na Novibet



Palpite Odds Altas Mirassol x Bahia



🚀 Resultado Correto - 1x0 para o Mirassol - Odd de 6.77 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Mirassol - Odd de 5.50 na Stake



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet



Quem vai ganhar Mirassol x Bahia

Com base nas odds das casas de aposta, o Mirassol é favorito para vencer o confronto. As odds estão entre 2.30 e 2.40. Enquanto o empate ou vitória do Bahia tem odds próximas de 3.15 a 3.25.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Mirassol x Bahia:



Vitória Mirassol - Odd de 2.40 na Superbet



Empate - 3.15 na Superbet



Vitória Bahia - 3.15 na Superbet



Histórico entre Mirassol x Bahia

O histórico de confrontos diretos entre Mirassol e Bahia se resume a apenas uma partida no Campeonato Brasileiro deste ano, que terminou em empate por 1x1.

Últimos 5 jogos do Mirassol



✅ Fortaleza 0x1 Mirassol



🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro



❌ Flamengo 2x1 Mirassol



✅ Mirassol 3x2 Vasco



🟡 Mirassol 1x1 Vitória



Últimos 5 jogos do Bahia