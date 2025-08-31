Assine UOL
Mirassol
Serie A - Brazil
Estádio José Maria de Campos Maia
Bahia
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Mirassol x Bahia: Palpite, Odds +5, +6 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Mirassol e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Campos Maia, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. 


O Mirassol é o 6º colocado, enquanto o Bahia é o 4º, o que promete um confronto direto na parte de cima da tabela. As duas equipes têm campanhas surpreendentes na competição, e o jogo promete ser um teste de força. 


Palpite para Mirassol x Bahia



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.76 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Não - Odd de 1.94 na Novibet

  • ⚽ Bahia Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 2.78 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Menos de 2.5


O Mirassol tem um desempenho defensivo sólido, sofrendo em média 1.0 gol por jogo. O Bahia, por sua vez, tem uma das melhores defesas do campeonato, sofrendo apenas 0.9 gols por partida. Sendo um confronto direto na parte de cima da tabela, a tendência é que o jogo seja mais cauteloso e estudado, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. É provável que o placar não seja alto, e que a partida seja decidida por detalhes.


Ambas equipes marcam - Não


Este palpite se justifica pela mesma lógica do palpite anterior. As duas equipes têm defesas sólidas e ataques que não são os mais potentes do campeonato. O Bahia, apesar de ter um ataque superior ao do Mirassol, terá grandes dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A aposta de que apenas uma das equipes marcará gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.


Bahia Total de Gols - Menos de 0.5


Apesar de o Bahia ter um ataque eficiente, o Mirassol tem se mostrado muito forte defensivamente, especialmente em casa. O time tem sofrido poucos gols, e o Bahia terá um grande desafio para balançar as redes. O histórico de confrontos diretos entre as equipes também mostra jogos com placares baixos, o que torna provável que o Bahia não consiga marcar um gol.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Mirassol x Bahia - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Campos Maia, Mirassol

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Mirassol x Bahia



  • 🎯 Chance Dupla - Mirassol/Empate - Odd de 1.37 na Superbet

  • 🎯 Total de escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.74 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.74 na Novibet


Palpite Odds Altas Mirassol x Bahia



  • 🚀 Resultado Correto - 1x0 para o Mirassol - Odd de 6.77 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Mirassol - Odd de 5.50 na Stake

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet


Quem vai ganhar Mirassol x Bahia


Com base nas odds das casas de aposta, o Mirassol é favorito para vencer o confronto. As odds estão entre 2.30 e 2.40. Enquanto o empate ou vitória do Bahia tem odds próximas de 3.15 a 3.25.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Mirassol x Bahia:



  • Vitória Mirassol - Odd de 2.40 na Superbet

  • Empate - 3.15 na Superbet

  • Vitória Bahia - 3.15 na Superbet


Histórico entre Mirassol x Bahia


O histórico de confrontos diretos entre Mirassol e Bahia se resume a apenas uma partida no Campeonato Brasileiro deste ano, que terminou em empate por 1x1.


Últimos 5 jogos do Mirassol



  • ✅ Fortaleza 0x1 Mirassol

  • 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro

  • ❌ Flamengo 2x1 Mirassol

  • ✅ Mirassol 3x2 Vasco

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória


Últimos 5 jogos do Bahia



  • ✅ Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)

  • ✅ Bahia 2x0 Santos

  • ✅ Bahia 1x0 Ceará

  • ✅ Corinthians 1x2 Bahia

  • 🟡 Bahia 3x3 Fluminense

Mirassol x Bahia: Palpite do Dia

Mirassol Vence

Mirassol Vence
Superbet logo
2.27
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Mirassol x Bahia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mirassol x Bahia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Bahia
1 - 1
Mirassol

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mirassol
Empate
Bahia

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

