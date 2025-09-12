- V
Mirandés x Deportivo La Coruña Palpite com odds +4, Segunda Divisão Espanhola 13/09
A bola vai rolar no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, neste sábado, 13 de setembro, às 11h15 (horário de Brasília), para um confronto eletrizante entre Mirandés e Deportivo La Coruña, válido pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. As equipes entram em campo buscando a vitória para alcançar seus objetivos na temporada.
O Mirandés quer fazer valer o fator casa para somar pontos importantes, enquanto o Deportivo La Coruña busca se manter na parte de cima da tabela, mirando a liderança da competição. Neste artigo, você terá acesso a informações importantes, como os melhores palpites, estatísticas e onde assistir ao jogo.
Prepare-se para a análise completa, com dicas de apostas, odds atualizadas, escalações e tudo que você precisa saber sobre esse duelo. Acompanhe!
Mirandés x Deportivo La Coruña Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para o confronto entre Mirandés e Deportivo La Coruña, separamos as melhores dicas para você fazer suas apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes, as odds oferecidas e outros fatores importantes.
- 🎯 Vitória do Deportivo La Coruña - odd 2.20
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.30
Palpites Alternativos Mirandés x Deportivo La Coruña
Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas para você diversificar seus palpites. Analise as opções e escolha aquelas que mais se encaixam na sua estratégia.
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10
- 🎯 Deportivo La Coruña para marcar o primeiro gol - odd 2.05
- 🎯 Handicap Asiático +1 Mirandés - odd 1.75
Super Palpites Mirandés x Deportivo La Coruña
Para os apostadores mais ousados, separamos os super palpites, com odds mais altas e maior potencial de retorno. Lembre-se de analisar com cautela antes de apostar.
- 🎯 Vitória do Mirandés e Ambos Marcam - odd 4.50
- 🎯 Resultado Exato 1 x 2 - odd 9.00
- 🎯 Artilheiro a qualquer momento: Lucas Perez - odd 3.50
💰 Palpites de Odds Baixas Mirandés x Deportivo La Coruña
Se você busca segurança em suas apostas, confira os palpites com odds mais baixas, que oferecem maior probabilidade de acerto. Analise com cuidado e veja qual se encaixa no seu perfil.
- 🟢 Empate anula a aposta a favor do Deportivo La Coruña - odd 1.50
- 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70
- 🟢 Deportivo La Coruña vence qualquer tempo - odd 1.65
⚖️ Palpites de Odds Médias Mirandés x Deportivo La Coruña
Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São ótimas opções para quem busca um pouco mais de emoção, sem arriscar tanto.
- 🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.00
- 🟡 Escanteios: mais de 10.5 - odd 2.05
- 🟡 Total de Gols: ímpar - odd 1.90
🚀 Palpites de Odds Altas Mirandés x Deportivo La Coruña
Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos, separamos os palpites de odds altas. Prepare-se para a adrenalina e a torcida!
- 🔴 Resultado correto: Mirandés 0 x 3 Deportivo La Coruña - odd 26.00
- 🔴 Total de Gols: Mais de 4.5 - odd 6.00
- 🔴 Deportivo La Coruña vence por 2 gols de diferença - odd 4.50
Mirandés x Deportivo La Coruña: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir à partida entre Mirandés e Deportivo La Coruña e confira todos os detalhes do confronto. Prepare a pipoca e a torcida!
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Mirandés x Deportivo La Coruña
- Data: sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11h15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz
- Competição: Segunda Divisão do Campeonato Espanhol
- Onde assistir: Sem transmissão na TV
Como Mirandés e Deportivo La Coruña Chegam Para o Confronto
O Mirandés busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na competição. A equipe quer mostrar sua força desde o início.
Já o Deportivo La Coruña, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Mirandés
O Mirandés teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Segunda Divisão.
- ✅ Mirandés 2 x 1 Albacete - Segunda Divisão
- ✅ Granada CF 0 x 2 Mirandés - Segunda Divisão
- ❌ Mirandés 1 x 2 Huesca - Segunda Divisão
- ❌ Cádiz 2 x 0 Mirandés - Segunda Divisão
- 🟡 Real Sociedad II 1 x 1 Mirandés - Segunda Divisão
Últimos Jogos do Deportivo La Coruña
O Deportivo La Coruña vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Deportivo La Coruña. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.
- ✅ Deportivo La Coruña 2 x 0 Sporting Gijón - Segunda Divisão
- ❌ Leganés 3 x 1 Deportivo La Coruña - Segunda Divisão
- 🟡 Deportivo La Coruña 1 x 1 Burgos - Segunda Divisão
- ✅ Granada CF 0 x 1 Deportivo La Coruña - Segunda Divisão
- ✅ Deportivo La Coruña 2 x 0 Le Havre - Amistoso
Nossa Opinião para Mirandés x Deportivo La Coruña
Com base nas análises e estatísticas, nossa expectativa é de um jogo equilibrado, com o Deportivo La Coruña levando uma ligeira vantagem devido ao seu bom momento e retrospecto recente. Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória.
Mirandes x Deportivo La Coruna: Palpite do Dia
Mirandes x Deportivo La Coruna: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mirandes x Deportivo La Coruna: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Informações do Jogo:
- Competição: Segunda División
- Data e Horário: 13 de Setembro de 2025, 14:15 (UTC)
- Times: Mirandes vs. Deportivo La Coruna
- Local: Estadio de Mendizorroza
