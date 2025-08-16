Minnesota United x Seattle Sounders: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - MLS 16/08

Confira os melhores palpites Minnesota United x Seattle Sounders com odds altas, palpite placar exato, saiba onde assistir e a prévia de cada equipe.



O Allianz Field será palco de um duelo equilibrado da Major League Soccer, com o Minnesota buscando subir na tabela contra um Seattle que costuma se dar bem fora de casa. A partida promete boas oportunidades para mercados como ambos marcam e resultado exato, já que ambos têm médias altas de gols.

O jogo será hoje sábado, 16 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão no Apple TV via MLS Pass. Neste guia, você encontrará melhores palpites com base nas estatísticas recentes, incluindo mercados de odds altas para quem busca maior retorno.

Minnesota United x Seattle Sounders Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Ambos Marcam - odd 1.60

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.67

🎯 Palpite: Minnesota United FC ou Empate (Dupla Hipótese) - odd 1.32

O palpite do dia para este confronto leva em conta a força ofensiva do Minnesota jogando em casa e a capacidade do Seattle em marcar mesmo fora. As duas equipes têm defesas vulneráveis, sofrendo gols na maioria dos últimos jogos. Além disso, o histórico recente do duelo aponta para partidas com placares movimentados.

💰 Minnesota United x Seattle Sounders: Palpite com Odds Baixas

• 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.21

• 🟢 Minnesota ou Empate - odd 1.32

• 🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.31

🚀 Minnesota United x Seattle Sounders Palpite com Odds Altas

🟢 Palpite: Empate com ambos marcam - odd 4.12

🟡 Palpite: Seattle marca gol nos dois tempos - odd 3.90

Essas opções se baseiam no fato de o Minnesota ter marcado pelo menos 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos como mandante, e o Seattle costuma reagir bem em desvantagem.

Palpite Placar Exato Minnesota United x Seattle Sounders

🔥 Placar exato 3-2 Minnesota United - odd 23.05

A aposta em um placar exato elevado combina o estilo ofensivo do Minnesota com a postura agressiva do Seattle fora de casa. Nos últimos confrontos, jogos com 4 ou mais gols não foram raros, tornando esse mercado atraente para quem busca retorno elevado.

Informações do Jogo: Minnesota United x Seattle Sounders – Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Minnesota United FC x Seattle Sounders – MLS

• 📅 Data: 16/08/2025

• ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Allianz Field, Minnesota

• 📺 Transmissão: Apple TV via MLS Pass

📺 Onde Assistir Minnesota United x Seattle Sounders

A partida terá transmissão oficial via Apple TV pela MLS Pass. Além disso, é possível assistir pelo streaming de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, desde que tenha conta verificada na plataforma.

Como Minnesota United e Seattle Sounders Chegam Para o Confronto

O Minnesota United vive um momento competitivo dentro da MLS, com bom aproveitamento em casa e um ataque produtivo liderado por Kelvin Yeboah. Apesar disso, a defesa ainda sofre com falhas de posicionamento e permite muitos gols, o que torna os jogos movimentados.

O Seattle Sounders, por sua vez, alterna bons e maus momentos na temporada. Fora de casa, o time é capaz de buscar resultados importantes, muito por conta de Jordan Morris e Albert Rusnák. No entanto, assim como o rival, também apresenta instabilidade defensiva, o que abre espaço para mercados de gols.