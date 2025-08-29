Assine UOL
Minnesota United FC
Major League Soccer - United States
Allianz Field
Portland Timbers
Minnesota United FC x Portland Timbers: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Minnesota United x Portland Timbers: veja os melhores palpites para o jogo da MLS 2025. Confira onde assistir ao vivo, horário, e veja odds altas para esse confronto. 


Minnesota United FC e Portland Timbers se enfrentam no sábado, 30 de agosto, em partida válida pela da MLS. A bola vai rolar às 21:30 (horário de Brasília) no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota. A transmissão ao vivo será pelo MLS Season Pass, na Apple TV.


O Minnesota United busca se manter forte em casa, enquanto o Portland Timbers tenta somar pontos fora. O confronto promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória para alcançar seus objetivos na temporada.


Confira nossos **palpites de Minnesota United x Portland Timbers**, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Minnesota United x Portland Timbers: Palpite e Odds



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90

  • 🎯 Vitória do Minnesota United FC - odd 2.20


Para os palpites de Minnesota United x Portland Timbers, a análise das estatísticas mostra que as duas equipes têm um bom poder de fogo, mas também podem ter falhas defensivas. O momento atual sugere uma partida com potencial para gols.


Palpites Alternativos Minnesota United x Portland Timbers


Para os apostadores que buscam **boas oportunidades**, separamos opções alternativas que podem render bons lucros. Em jogos como este, as variações táticas e o desempenho individual podem fazer a diferença.



  • 🎯 Minnesota United FC para marcar primeiro - odd 1.95

  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.10

  • 🎯 Resultado correto: 2x1 para Minnesota United FC - odd 9.00


Super Palpite Minnesota United x Portland Timbers



  • 🚀 Ambos Marcam e Minnesota United FC Vence - odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Minnesota United x Portland Timbers



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟢 Dupla chance: Minnesota United ou Empate - odd 1.40

  • 🟡 Minnesota United para marcar em ambos os tempos - odd 2.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Minnesota United x Portland Timbers



  • 🔵 Handicap Asiático: Minnesota United -0.5 - odd 2.70

  • 🟢 Jogador a qualquer momento: Emanuel Reynoso - odd 3.00

  • 🟡 Total de Gols: ímpar - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Minnesota United x Portland Timbers



  • 🔵 Resultado correto: 3x1 para Minnesota United FC - odd 10.00

  • 🟢 Marcar nos dois tempos: Minnesota United FC - odd 5.50

  • 🟡 Escanteios: Mais de 11.5 - odd 5.00


Minnesota United x Portland Timbers: Onde Assistir ao Vivo No Brasil


O jogo Minnesota United x Portland Timbers terá transmissão pela MLS Season Pass, na Apple TV.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Minnesota United FC x Portland Timbers - MLS 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 00:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Field, Saint Paul, Minnesota

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV.


Como Minnesota United FC e Portland Timbers Chegam Para o Confronto


Últimos Jogos do Minnesota United FC


O Minnesota United FC tem apresentado um desempenho com resultados mistos, mostrando potencial ofensivo, mas também com algumas falhas defensivas. O time precisa melhorar sua consistência para subir na tabela.



  • ✅ Minnesota United FC 2x1 Real Salt Lake - MLS

  • ✅ Minnesota United FC 3x2 Seattle Sounders - MLS

  • ❌ Minnesota United FC 1x2 Colorado Rapids - MLS

  • ❌ Minnesota United FC 0x1 Atletico San Luis - Amistoso

  • ❌ Minnesota United FC 0x2 Club America - Amistoso


Últimos Jogos do Portland Timbers


O Portland Timbers tem oscilado nos últimos jogos, com resultados variados. A equipe precisa encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque para buscar a vitória.



  • 🟡 San Diego 1x1 Portland Timbers - Amistoso

  • ❌ Portland Timbers 1x2 FC Cincinnati - MLS

  • ❌ FC Dallas 2x1 Portland Timbers - MLS

  • ❌ Club America 2x1 Portland Timbers - Amistoso

  • ✅ Portland Timbers 2x1 Club Queretaro - Amistoso


Minnesota United x Portland Timbers: Nosso Prognóstico


Acreditamos em um jogo aberto, com chances para os dois lados, mas com ligeiro favoritismo para o Minnesota United, que joga em casa.


Fatores como o desempenho recente e o histórico de confrontos indicam um jogo com potencial para muitos gols. Para os apostadores, as odds oferecem boas oportunidades de lucro, mas é importante analisar com cuidado antes de apostar.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Minnesota United FC x Portland Timbers: Palpite do Dia

Minnesota United FC Vence
1.71
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Minnesota United FC x Portland Timbers: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Minnesota United FC x Portland Timbers: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Portland Timbers
1 - 1
Minnesota United FC
2024 Major League Soccer
Portland Timbers
3 - 2
Minnesota United FC
2024 Major League Soccer
Minnesota United FC
2 - 1
Portland Timbers
2023 Major League Soccer
Minnesota United FC
4 - 1
Portland Timbers
2023 Major League Soccer
Portland Timbers
0 - 1
Minnesota United FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Minnesota United FC
Empate
Portland Timbers

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro essencial para o seu dia a dia. Siga sempre todas as orientações do Jogo Responsável.

