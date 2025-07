Minnesota United x Los Angeles FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 16/07

Confira os palpites Minnesota United x Los Angeles FC, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Minnesota United FC recebe o Los Angeles FC nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo direto na parte de cima da tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer.

Ambas as equipes estão bem posicionadas: o Minnesota é o atual vice-líder com 40 pontos em 22 jogos, mostrando regularidade e uma das defesas menos vazadas da competição. Já o LAFC aparece na 6.ª posição, com 32 pontos em 19 partidas, o que mostra uma campanha sólida mesmo com jogos a menos.

O confronto promete equilíbrio entre um Minnesota forte jogando em casa e um LAFC que tem mostrado poder ofensivo mesmo fora. Vale muito para ambas as equipes na briga por uma vaga direta nos playoffs.

Minnesota United x Los Angeles FC Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim: O Minnesota tem média de 1,8 gol por jogo em casa e o LAFC marcou em 8 dos últimos 10 jogos fora. Tudo indica um jogo aberto com chances para os dois lados.

🎯 Resultado Final: Minnesota: O Minnesota perdeu apenas 1 dos últimos 10 jogos como mandante.

📊 Over 2.5 gols: A média de gols combinada das duas equipes é superior a 2,5 por jogo. Com ataques eficientes e defesas que vacilam em momentos chave, a linha de 2.5 é bem viável.

🔀 Dupla Chance: 1X: O Minnesota perdeu apenas 1 dos últimos 10 jogos como mandante. Considerando o mando de campo, apostar na proteção da dupla chance é uma boa opção.

🔄 Mais de 9,5 escanteios: Ambas as equipes têm estilo ofensivo e usam muito os lados do campo, o que costuma gerar um alto número de escanteios por jogo.



Minnesota United x Los Angeles FC: Onde Assistir

O jogo vai ser transmitido na Apple TV (MLS Season Pass). Além disso, pode assistir em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming para usuários registrados. Basta criar sua conta e fazer um depósito.

Ficha de Jogo