Minnesota United FC x Houston Dynamo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 25/06

🟢 Vitória do Minnesota United FC O Minnesota United FC é favorito para vencer, com odds em torno de 1.75

⚽ Mais de 2.5 gols na partida A expectativa é de um jogo com mais de 2.5 gols, com odds em torno de 1.75

🤝 Ambas as equipes marcam – Sim

Os dois times costumam balançar as redes com frequência pelo que existe a esperança de ser um encontro com placar movimentado.