Minnesota United FC
Major League Soccer - United States
Allianz Field
Colorado Rapids
Minnesota United FC x Colorado Rapids: Palpite Odds Altas, Onde Assistir - MLS 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Minnesota United FC x Colorado Rapids com odds altas +7.50, +18 e +4.50, e palpite placar exato.


O duelo da Major League Soccer acontece no domingo, 10 de agosto de 2025, às 19h00 (horário de Brasília), no Allianz Field, Minnesota. Nesta análise, trazemos um panorama completo do confronto, incluindo as principais dicas de apostas e onde acompanhar ao vivo.


Minnesota United FC vive bom momento em casa e tem um retrospecto positivo, marcando mais de 1.5 gols em 10 das últimas 15 partidas da MLS nesta temporada.


Por outro lado, Colorado Rapids luta para recuperar o bom desempenho fora de casa, onde perdeu 6 dos últimos 10 jogos. Aqui você encontrará os melhores palpites, odds altas e informações para apostar com segurança.


Veja aqui os melhores palpites futebol para hoje


Minnesota United FC x Colorado Rapids Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  🎯 Palpite: Resultado final - Minnesota United FC vence - odd 1.61

  🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - Sim - odd 1.56

  🎯 Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.53


Minnesota United FC chega embalado pela força ofensiva e boa performance em casa, enquanto Colorado Rapids tem marcado em 10 das últimas 15 partidas, o que reforça o palpite de ambas equipes marcam. A aposta no resultado final para vitória do Minnesota é justificada pelo retrospecto sólido em casa e o momento difícil dos Rapids fora. Estas são as melhores apostas para o palpite do dia neste confronto.


🚀 Minnesota United FC x Colorado Rapids Palpite com odds altas



  🔵 Palpite: Placart exato 2-1 para Minnesota United FC – odd 7.51

  🟢 Palpite: Vitória do Minnesota e mais de 2.5 gols - odd 4.78

  🟡 Palpite: Colorado Rapids para marcar no 1º tempo - odd 2.33


Considerando as estatísticas, o placar de 2-1 para Minnesota é provável, visto o histórico ofensivo das equipes e a instabilidade dos Rapids fora. A combinação de vitória do Minnesota com mais de 2.5 gols agrega valor para quem busca odds maiores, e o Colorado pode surpreender marcando no primeiro tempo, dado que marcou mais de 0.5 gols em 10 das últimas 15 partidas.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Minnesota United FC x Colorado Rapids


🔥 Palpite: Handicap Asiático Minnesota (-0.75) - odd 1.93
🔥 Palpite: Placar Exato 3-1 para Minnesota United FC - odd 18.74


O handicap asiático é uma excelente opção para quem acredita na superioridade do Minnesota jogando em casa. O resultado exato 3-1 tem odds bastante atraentes e condiz com o potencial ofensivo da equipe mandante combinado com a defesa vulnerável dos Rapids.


💰 Palpites de Odds Baixas Minnesota United FC x Colorado Rapids


🔵 Ambas equipes marcam - Sim - odd 1.56
🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.53
🟡 Resultado final - Minnesota United FC vence - odd 1.61


Estas apostas são indicadas para quem prefere segurança e consistência, aproveitando o histórico ofensivo dos dois times e a tendência clara de vitória do Minnesota.


Informações do Jogo: Minnesota United FC x Colorado Rapids: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Minnesota United FC x Colorado Rapids – Major League Soccer

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Field, Minnesota

  • 📺 Transmissão: Apple TV


📺 Onde Assistir Minnesota United FC x Colorado Rapids


A partida será transmitida ao vivo pela Apple TV. Além disso, algumas casas de apostas, como Bet365, Superbet e Novibet, oferecem transmissão via streaming para usuários cadastrados. Caso ainda não tenha conta, basta criar e validar para assistir.


Como Minnesota United FC e Colorado Rapids Chegam Para o Confronto


Minnesota United FC está em boa fase na MLS, principalmente jogando no Allianz Field. A equipe marcou mais de 1.5 gols em 10 das últimas 15 partidas e tem se mostrado forte no setor ofensivo. Atualmente, ocupa uma posição confortável na tabela, com poucas lesões e sem suspensões importantes, o que facilita a manutenção do ritmo.


Colorado Rapids, por outro lado, enfrenta dificuldades fora de casa, com 6 derrotas nos últimos 10 jogos longe do seu estádio. Ainda assim, o time mantém boa regularidade em marcar gols, tendo balançado a rede em 10 das últimas 15 partidas. Lesões recentes em jogadores-chave e algumas suspensões podem impactar negativamente seu desempenho, tornando o confronto ainda mais desafiador.

Minnesota United FC x Colorado Rapids: Palpite do Dia

Minnesota United FC Vence
1.56
Minnesota United FC x Colorado Rapids: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Minnesota United FC x Colorado Rapids: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Major League Soccer
Colorado Rapids
0 - 0
Minnesota United FC
2024 Major League Soccer
Minnesota United FC
3 - 0
Colorado Rapids
2024 Major League Soccer
Colorado Rapids
3 - 3
Minnesota United FC
2023 Major League Soccer
Minnesota United FC
3 - 0
Colorado Rapids
2023 Major League Soccer
Colorado Rapids
1 - 2
Minnesota United FC

Jogo Responsável


É fundamental lembrar a importância de praticar o jogo responsável. A paixão pelo esporte não deve ser comprometida por apostas irresponsáveis. Sempre controle seus gastos e não aposte mais do que pode perder. Faça apostas de acordo com o Jogo Responsável. Aproveite com equilíbrio e diversão!

UOL - Admin

Palpites