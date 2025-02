Milan x Feyenoord: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir | Champions League 18/02

Milan x Feyenoord: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1. Ambos os Times Marcam?: Sim — 1.81 na F12.bet.

— 1.81 na F12.bet. 🎯 Palpite 2. Total de Gols: Mais de 1.5 — 1.21 na Esportes da Sorte.

— 1.21 na Esportes da Sorte. 🎯 Palpite 3. Para se Classificar: Milan — 1.64 na RealsBet.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O Feyenoord largou na frente nos playoffs da Champions League ao vencer o Milan por 1 a 0 em Roterdã. O único gol do jogo saiu logo aos três minutos, quando Igor Paixão arriscou um chute de fora da área e contou com uma falha do goleiro Maignan para balançar as redes.

O Milan teve dificuldades para reagir e pouco ameaçou o gol adversário ao longo do confronto. Agora, jogando em casa, a equipe italiana precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso vença por um gol, a decisão será na prorrogação ou nos pênaltis.