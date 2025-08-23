Milan x Cremonese: Palpite, Odds +5, +9 e Onde Assistir Campeonato Italiano (23/08)

Confira palpite para Milan x Cremonese, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Milan e Cremonese se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste sábado, dia 23 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro. Milan x Cremonese terá transmissão com vídeo ao vivo de graça pela Novibet e streaming Disney+.

Palpites de Milan x Cremonese: Nossas 3 Melhores Dicas

Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, o Milan entra como o grande favorito no confronto, devido à sua força e ao fato de jogar em casa. A Cremonese, por outro lado, provavelmente adotará uma postura defensiva. As melhores apostas estão na vitória do Milan e em um placar com vários gols.



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.27 na Esportes da Sorte



⚽Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.80 na Superbet



⚽ Total de chutes a gol - Rafael Leão - Mais de 1.5 - Odd de 3.10 na Stake



Palpites Alternativos Milan x Cremonese



⚽ Handicap Asiático: Milan -1.5 - Odd de 1.80 na Novibet



⚽ Milan vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet



⚽ Milan vence o 1º Tempo - Odd de 1.60 na Esportes da Sorte



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Baixas Milan x Cremonese



⚽ Dupla Chance: Milan ou Empate - Odd de 1.05 na Stake



⚽ Milan marca a qualquer momento - Odd de 1.05 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.

Palpites de Odds Médias Milan x Cremonese



⚽ 1º gol - Fora - Odd de 3.49 na Esportes da Sorte



⚽ Milan vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.40 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de o Milan vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Milan x Cremonese



⚽ Ambas as equipes Mais X Cartões Cada - Mais de 2.5 - Odd de 5.65 na Superbet



⚽ Jogador para marcar 2 ou mais gols - Santiago Giménez - Odd de 5.80 na Stake



⚽ Placar Exato: 3x1 para o Milan - Odd de 9.98 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa da Cremonese.

Informações do Jogo: Milan x Cremonese: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Milan x Cremonese - Campeonato Italiano (Série A)

Data: 23/08/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Siro, Milão (Itália)

Transmissão: Novibet e Disney+



Como assistir Milan x Cremonese

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Milan e Cremonese Chegam Para o Confronto

O Milan, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. Por ser a primeira rodada, a equipe ainda pode estar em fase de entrosamento, mas a torcida e o desejo de começar bem a competição devem ser grandes motivações. O time deve buscar o ataque para abrir o placar e tentar controlar o jogo.

A Cremonese, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará fora de casa. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Milan. Um bom resultado para a Cremonese seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.