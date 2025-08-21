Assine UOL
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
UEFA Europa League - World Wide
MCH Arena
KuPS
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.18
x
7.86
2
15.51

Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.18
x
7.4
2
15

Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.18
x
7.5
2
13

Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:19

Midtjylland x KuPS: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Midtjylland x KuPS: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Midtjylland e KuPS se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo está marcado para as 13h30 (horário de Brasília), no MCH Arena, em Herning, na Dinamarca.


Midtjylland x KuPS Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Midtjylland – odd pagando 1.55 na bet365
Palpite 2 – Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Midtjylland vence no 1º tempo – odd pagando 1.90 na bet365


Vitória do Midtjylland - odd pagando 1.55


O time dinamarquês tem mais experiência internacional e deve se impor em casa.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80


A expectativa é de um jogo ofensivo, com o Midtjylland pressionando desde o início.


Midtjylland vence no 1º tempo - odd pagando 1.90


Com maior intensidade e apoio da torcida, os mandantes podem abrir vantagem logo cedo.


Midtjylland x KuPS: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Midtjylland x KuPS pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:30 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio MCH Arena, Herning, Dinamarca

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Midtjylland x KuPS: Escalações prováveis


Midtjylland: Elías Ólafsson; Kevin Mbabu, Mads Sorensen, Lee Han-beom, Victor Bak Jensen; Darío Osorio, Pedro Bravo, Denil Castillo, Mikel Gogorza; Franculino Djú, Adam Buksa.


KuPS: Aatu Hakala; Pa Konate, Taneli Hamalainen, Paulo Ricardo, Doni Arifi; Jaakko Oksanen, Otto Ruoppi, Petteri Pennanen, Bob Nii Armah, Agon Sadiku, Piotr Parzyszek.

Ver mais Ver menos

FC Midtjylland x KuPS: Palpite do Dia

FC Midtjylland Vence
Superbet logo
1.18


As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
1
1.73
Polessya - Fiorentina
2
1.37
Istanbul Basaksehir - Universitatea Craiova
1
1.71
Múltipla
4.05
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.06


FC Midtjylland x KuPS: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Midtjylland x KuPS: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
KuPS
0 - 0
FC Midtjylland

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Midtjylland
Empate
KuPS

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

por: Superbet BR
