Midtjylland x KuPS: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Midtjylland x KuPS: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Midtjylland e KuPS se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo está marcado para as 13h30 (horário de Brasília), no MCH Arena, em Herning, na Dinamarca.
Midtjylland x KuPS Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Midtjylland – odd pagando 1.55 na bet365
Palpite 2 – Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Midtjylland vence no 1º tempo – odd pagando 1.90 na bet365
Vitória do Midtjylland - odd pagando 1.55
O time dinamarquês tem mais experiência internacional e deve se impor em casa.
Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80
A expectativa é de um jogo ofensivo, com o Midtjylland pressionando desde o início.
Midtjylland vence no 1º tempo - odd pagando 1.90
Com maior intensidade e apoio da torcida, os mandantes podem abrir vantagem logo cedo.
Midtjylland x KuPS: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Midtjylland x KuPS pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:30 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio MCH Arena, Herning, Dinamarca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Midtjylland x KuPS: Escalações prováveis
Midtjylland: Elías Ólafsson; Kevin Mbabu, Mads Sorensen, Lee Han-beom, Victor Bak Jensen; Darío Osorio, Pedro Bravo, Denil Castillo, Mikel Gogorza; Franculino Djú, Adam Buksa.
KuPS: Aatu Hakala; Pa Konate, Taneli Hamalainen, Paulo Ricardo, Doni Arifi; Jaakko Oksanen, Otto Ruoppi, Petteri Pennanen, Bob Nii Armah, Agon Sadiku, Piotr Parzyszek.
FC Midtjylland x KuPS: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
FC Midtjylland x KuPS: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Midtjylland x KuPS: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
