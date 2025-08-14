Midtjylland x Fredrikstad: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Midtjylland x Fredrikstad: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Midtjylland e Fredrikstad se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 13h (horário de Brasília), na MCH Arena, em Herning, Dinamarca.

O Midtjylland entra como favorito por jogar em casa e por ter histórico recente de participações em competições europeias.

Já o Fredrikstad, da Noruega, tenta surpreender mas sua missão é complicada, sobretudo após a derrota no jogo da ida.

Midtjylland x Fredrikstad Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Midtjylland – odd pagando 1.60 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3 – Midtjylland vence sem sofrer gols – odd pagando 2.25 na bet365

Vitória do Midtjylland - odd pagando 1.60

O Midtjylland tem mais experiência internacional e elenco mais qualificado. Jogando diante da sua torcida, a equipe tende a controlar o jogo e criar as principais oportunidades de gol.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85

Equipes escandinavas costumam protagonizar jogos abertos quando se enfrentam. Com o Midtjylland pressionando e o Fredrikstad explorando contra-ataques, a partida tem boa chance de superar a marca de dois gols.

Midtjylland vence sem sofrer gols - odd pagando 2.25

O time dinamarquês costuma ser sólido defensivamente, especialmente em casa. Se conseguir abrir vantagem cedo, pode administrar o placar e evitar gols do adversário.

Midtjylland x Fredrikstad: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Midtjylland x Fredrikstad pela Liga Europa (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: MCH Arena, Herning, Dinamarca



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Midtjylland x Fredrikstad: Escalações prováveis

Midtjylland: Elías Ólafsson; Martin Erlic, Lee Han-beom, Kevin Mbabu, Victor Bak Jensen; Denil Castillo, Dani Silva, Darío Osorio, Aral Simsir; Franculino Djú, Júnior Brumado.

Fredrikstad: Martin Borsheim; Daniel Eid, Simen Rafn, Ulrik Fredriksen, Maxwell Woledzi; Stian Molde, Patrick Metcalfe, Sondre Sorlokk, Oskar Ohlenschlaeger; Leonard Owusu, Emil Holten.