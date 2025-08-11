Assine UOL
Middlesbrough
League Cup - United Kingdom
Riverside Stadium
Doncaster
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
Middlesbrough x Doncaster: Palpite Odds Altas +7, +12, Onde assistir, EFL, 12/08

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Middlesbrough x Doncaster: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília). A partida acontece no Riverside Stadium, em Middlesbrough, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão para o Brasil.


A partida de hoje é a estreia das duas equipes na Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório que reúne times de todas as divisões da Inglaterra. O Middlesbrough está na segunda divisão e é visto como favorito contra o Doncaster, da terceira divisão. O jogo único acontece na casa do Boro, o que dá uma vantagem extra para os mandantes.


Middlesbrough x Doncaster Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Middlesbrough vence - odd 1.77

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.74

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.76


O Middlesbrough é o grande favorito, apesar de vir de um mau resultado na temporada passada. Por outro lado, o Doncaster faz uma boa campanha e vem de duas vitórias seguidas na League One. O time da casa tem um ataque forte, mas sua defesa costuma deixar a desejar, principalmente jogando fora. Por isso, a nossa aposta é que o Middlesbrough vença, mas com gols de ambos os lados.


Palpites Alternativos Middlesbrough x Doncaster



  • 🎯 Palpite: Middlesbrough para Marcar em Ambos os Tempos - Sim - odd 2.94

  • 🎯 Palpite: Middlesbrough Anula Aposta - Empate - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Middlesbrough Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.11


As odds alternativas aqui são muito interessantes para quem busca ir além do óbvio. O Middlesbrough tem uma boa chance de marcar em ambos os tempos, já que é o favorito e tem um bom histórico ofensivo. A aposta de empate anula aposta também é uma boa, já que oferece uma segurança extra caso o jogo termine empatado. Já a aposta de vitória sem sofrer gols é arriscada, mas pode ser uma boa para quem busca uma odd mais alta.


💰 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Middlesbrough FC ou Empate - odd 1.21

  • 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.24

  • 🟡 Palpite: Doncaster Rovers - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.46


⚖️ Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Middlesbrough FC vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.37

  • 🟢 Palpite: Resultado Final - Middlesbrough FC - odd 1.77

  • 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.76


🚀 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato - 2 a 1 para o Middlesbrough - odd 7.71

  • 🟢 Palpite: Placar Exato - 3 a 1 para o Middlesbrough - odd 12.88

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Middlesbrough FC - odd 4.75


Middlesbrough x Doncaster: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo entre Middlesbrough e Doncaster Rovers é o confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O time da casa vem da Championship, a segunda divisão, enquanto o visitante disputa a League One, a terceira.


O jogo único acontece no Riverside Stadium, casa do Middlesbrough, o que já garante uma certa vantagem. Quem vencer avança para a próxima fase.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Middlesbrough x Doncaster Rovers - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough

  • 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil


Como Middlesbrough e Doncaster Chegam Para o Confronto


O Middlesbrough vem de um começo de temporada com altos e baixos. Nos últimos dez jogos, venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro, o que mostra uma certa inconsistência. A equipe marcou em média um gol por partida, enquanto sofreu também um gol por jogo. O time tem uma boa média de gols em seus jogos (dois por partida), e em 40% das vezes a partida teve mais de 2.5 gols.


Já o Doncaster chega para a partida em um momento bem melhor. Nos últimos dez jogos, a equipe venceu sete, empatou dois e perdeu apenas uma vez. Em seis dos seus últimos dez jogos, o Doncaster marcou mais de 2.5 gols. O time visitante tem uma média de 2.1 gols marcados por jogo e sofreu 0.6. Além disso, em seis dos últimos dez jogos, a equipe foi a primeira a abrir o marcador.

Middlesbrough x Doncaster: Palpite do Dia

Middlesbrough Vence
1.74
Apostar agora

Middlesbrough x Doncaster: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Middlesbrough x Doncaster: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Friendlies Clubs
Doncaster
3 - 5
Middlesbrough
2013 Championship
Doncaster
0 - 0
Middlesbrough
2013 Championship
Middlesbrough
4 - 0
Doncaster
2011 Championship
Middlesbrough
0 - 0
Doncaster
2011 Championship
Doncaster
1 - 3
Middlesbrough

Jogo Responsável


Lembre-se que as apostas não devem ser um meio de obter dinheiro extra, mas sim uma forma de entretenimento. É preciso ter cuidado com os riscos envolvidos e manter o controle para não ter problemas. Uma dica importante é estabelecer um limite de gastos e seguir uma gestão de banca para não comprometer o seu orçamento. Tenha um jogo consciente e seguro, evitando excessos e buscando ajuda profissional se necessário. Se você quer saber mais sobre o tema, leia nosso artigo sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites