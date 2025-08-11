- V
Middlesbrough x Doncaster: Palpite Odds Altas +7, +12, Onde assistir, EFL, 12/08
Middlesbrough x Doncaster: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília). A partida acontece no Riverside Stadium, em Middlesbrough, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão para o Brasil.
A partida de hoje é a estreia das duas equipes na Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório que reúne times de todas as divisões da Inglaterra. O Middlesbrough está na segunda divisão e é visto como favorito contra o Doncaster, da terceira divisão. O jogo único acontece na casa do Boro, o que dá uma vantagem extra para os mandantes.
Middlesbrough x Doncaster Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Middlesbrough vence - odd 1.77
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.74
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.76
O Middlesbrough é o grande favorito, apesar de vir de um mau resultado na temporada passada. Por outro lado, o Doncaster faz uma boa campanha e vem de duas vitórias seguidas na League One. O time da casa tem um ataque forte, mas sua defesa costuma deixar a desejar, principalmente jogando fora. Por isso, a nossa aposta é que o Middlesbrough vença, mas com gols de ambos os lados.
Palpites Alternativos Middlesbrough x Doncaster
- 🎯 Palpite: Middlesbrough para Marcar em Ambos os Tempos - Sim - odd 2.94
- 🎯 Palpite: Middlesbrough Anula Aposta - Empate - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Middlesbrough Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.11
As odds alternativas aqui são muito interessantes para quem busca ir além do óbvio. O Middlesbrough tem uma boa chance de marcar em ambos os tempos, já que é o favorito e tem um bom histórico ofensivo. A aposta de empate anula aposta também é uma boa, já que oferece uma segurança extra caso o jogo termine empatado. Já a aposta de vitória sem sofrer gols é arriscada, mas pode ser uma boa para quem busca uma odd mais alta.
💰 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Middlesbrough FC ou Empate - odd 1.21
- 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.24
- 🟡 Palpite: Doncaster Rovers - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.46
⚖️ Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Middlesbrough FC vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.37
- 🟢 Palpite: Resultado Final - Middlesbrough FC - odd 1.77
- 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.76
🚀 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato - 2 a 1 para o Middlesbrough - odd 7.71
- 🟢 Palpite: Placar Exato - 3 a 1 para o Middlesbrough - odd 12.88
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Middlesbrough FC - odd 4.75
Middlesbrough x Doncaster: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo entre Middlesbrough e Doncaster Rovers é o confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O time da casa vem da Championship, a segunda divisão, enquanto o visitante disputa a League One, a terceira.
O jogo único acontece no Riverside Stadium, casa do Middlesbrough, o que já garante uma certa vantagem. Quem vencer avança para a próxima fase.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Middlesbrough x Doncaster Rovers - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough
- 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil
Como Middlesbrough e Doncaster Chegam Para o Confronto
O Middlesbrough vem de um começo de temporada com altos e baixos. Nos últimos dez jogos, venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro, o que mostra uma certa inconsistência. A equipe marcou em média um gol por partida, enquanto sofreu também um gol por jogo. O time tem uma boa média de gols em seus jogos (dois por partida), e em 40% das vezes a partida teve mais de 2.5 gols.
Já o Doncaster chega para a partida em um momento bem melhor. Nos últimos dez jogos, a equipe venceu sete, empatou dois e perdeu apenas uma vez. Em seis dos seus últimos dez jogos, o Doncaster marcou mais de 2.5 gols. O time visitante tem uma média de 2.1 gols marcados por jogo e sofreu 0.6. Além disso, em seis dos últimos dez jogos, a equipe foi a primeira a abrir o marcador.
Middlesbrough x Doncaster: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Middlesbrough x Doncaster: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Middlesbrough x Doncaster: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas não devem ser um meio de obter dinheiro extra, mas sim uma forma de entretenimento. É preciso ter cuidado com os riscos envolvidos e manter o controle para não ter problemas. Uma dica importante é estabelecer um limite de gastos e seguir uma gestão de banca para não comprometer o seu orçamento. Tenha um jogo consciente e seguro, evitando excessos e buscando ajuda profissional se necessário. Se você quer saber mais sobre o tema, leia nosso artigo sobre Jogo Responsável.
Flamengo Vence