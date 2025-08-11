Middlesbrough x Doncaster: Palpite Odds Altas +7, +12, Onde assistir, EFL, 12/08

Middlesbrough x Doncaster: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília). A partida acontece no Riverside Stadium, em Middlesbrough, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão para o Brasil.

A partida de hoje é a estreia das duas equipes na Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório que reúne times de todas as divisões da Inglaterra. O Middlesbrough está na segunda divisão e é visto como favorito contra o Doncaster, da terceira divisão. O jogo único acontece na casa do Boro, o que dá uma vantagem extra para os mandantes.

Middlesbrough x Doncaster Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite : Resultado Final - Middlesbrough vence - odd 1.77

🎯 Palpite : Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.74

🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.76



O Middlesbrough é o grande favorito, apesar de vir de um mau resultado na temporada passada. Por outro lado, o Doncaster faz uma boa campanha e vem de duas vitórias seguidas na League One. O time da casa tem um ataque forte, mas sua defesa costuma deixar a desejar, principalmente jogando fora. Por isso, a nossa aposta é que o Middlesbrough vença, mas com gols de ambos os lados.

Palpites Alternativos Middlesbrough x Doncaster



🎯 Palpite : Middlesbrough para Marcar em Ambos os Tempos - Sim - odd 2.94

🎯 Palpite : Middlesbrough Anula Aposta - Empate - odd 1.76

🎯 Palpite: Middlesbrough Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.11



As odds alternativas aqui são muito interessantes para quem busca ir além do óbvio. O Middlesbrough tem uma boa chance de marcar em ambos os tempos, já que é o favorito e tem um bom histórico ofensivo. A aposta de empate anula aposta também é uma boa, já que oferece uma segurança extra caso o jogo termine empatado. Já a aposta de vitória sem sofrer gols é arriscada, mas pode ser uma boa para quem busca uma odd mais alta.

💰 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite : Dupla Hipótese - Middlesbrough FC ou Empate - odd 1.21

🟢 Palpite : Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.24

🟡 Palpite: Doncaster Rovers - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.46



⚖️ Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite : Middlesbrough FC vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.37

🟢 Palpite : Resultado Final - Middlesbrough FC - odd 1.77

🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.76



🚀 Middlesbrough x Doncaster: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite : Placar Exato - 2 a 1 para o Middlesbrough - odd 7.71

🟢 Palpite : Placar Exato - 3 a 1 para o Middlesbrough - odd 12.88

🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Middlesbrough FC - odd 4.75



Middlesbrough x Doncaster: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo entre Middlesbrough e Doncaster Rovers é o confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O time da casa vem da Championship, a segunda divisão, enquanto o visitante disputa a League One, a terceira.

O jogo único acontece no Riverside Stadium, casa do Middlesbrough, o que já garante uma certa vantagem. Quem vencer avança para a próxima fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Middlesbrough x Doncaster Rovers - Copa da Liga Inglesa



📅 Data: 12/08/2025



⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough



📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil



Como Middlesbrough e Doncaster Chegam Para o Confronto

O Middlesbrough vem de um começo de temporada com altos e baixos. Nos últimos dez jogos, venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro, o que mostra uma certa inconsistência. A equipe marcou em média um gol por partida, enquanto sofreu também um gol por jogo. O time tem uma boa média de gols em seus jogos (dois por partida), e em 40% das vezes a partida teve mais de 2.5 gols.

Já o Doncaster chega para a partida em um momento bem melhor. Nos últimos dez jogos, a equipe venceu sete, empatou dois e perdeu apenas uma vez. Em seis dos seus últimos dez jogos, o Doncaster marcou mais de 2.5 gols. O time visitante tem uma média de 2.1 gols marcados por jogo e sofreu 0.6. Além disso, em seis dos últimos dez jogos, a equipe foi a primeira a abrir o marcador.