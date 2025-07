Miami Heat x Atlanta Hawks: NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 11/07

O elenco de Miami conta com nomes como Kira Lewis Jr. e Kel’el Ware, que foram bem nas primeiras partidas. Já o Atlanta aposta suas fichas no retorno de Kobe Bufkin, e no estreante Asa Newell, além da volta de Nikola Đurišić. O embate é equilibrado em termos técnicos, mas o momento favorece Miami, o que abre boas oportunidades no mercado de apostas.

Miami Heat x Atlanta Hawks: Melhores Palpites da NBA Summer League

🏀 Palpite 1: Miami Heat -4.5 (Handicap) – odd 1.78

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Miami Heat -4.5 (Handicap) – odd 1.78

O Heat venceu com autoridade o Warriors por 93-79 na California Classic e mostrou boa organização tática, principalmente com Ware dominando os rebotes. Contra um Hawks ainda em montagem, essa linha de handicap tem valor com margem segura.