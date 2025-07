Heat x Celtics NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 14/07

Heat x Celtics: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League 2025, nesta segunda-feira (14/07), a partir das 21h (horário de Brasília).

O confronto entre Miami Heat e Boston Celtics é válido pela terceira rodada da fase classificatória da Summer League. O Celtics chega invicto e embalado, enquanto o Heat ainda busca sua primeira vitória no torneio de Las Vegas.

Boston venceu Memphis e New York com sobras, impondo ritmo físico e defesa intensa. Do outro lado, o Miami perdeu para Atlanta e Cleveland, oscilando em quadra e sofrendo com excesso de turnovers. Isso cria um cenário favorável ao favoritismo do Celtics no mercado de apostas, mas com boas oportunidades em handicaps e totais alternativos.