México x Japão: Palpite, Odds +4, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 06/09
México x Japão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
México e Japão se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília) no Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser acompanhada em casas de apostas como Novibet.
Palpites de México x Japão: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Japão (2.69)
- 🎯 Menos de 2.5 Gols (1.71)
- 🎯 Empate (3.31)
Palpites Alternativos México x Japão
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.19)
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão (1.54)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.67)
Super Palpites México x Japão
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.97
💰 Palpites de Odds Baixas México x Japão
- 🎯 Dupla Chance: México ou Empate: 1.44
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão: 1.54
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.31
⚖️ Palpites de Odds Médias México x Japão
- 🎯 Menos de 2.5 Gols: 1.71
- 🎯 Vitória do Japão: 2.69
- 🎯 Vitória do México: 2.85
🚀 Palpites de Odds Altas México x Japão
- 🎯 Empate: 3.31
- 🎯 Handicap (0:1) - Empate: 4.00
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.30
México x Japão: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: México x Japão - Amistosos 2025
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos
- 📺 Transmissão: Novibet
México x Japão: Escalações prováveis
México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez; Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Alexis Vega; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.
Japão: Keisuke Osako; Kota Takai, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Ryoya Morishita; Kaishu Sano, Wataru Endo, Shunsuke Mito, Takefusa Kubo; Shuto Machino, Daichi Kamada.
Mexico x Japan: Palpite do Dia
Mexico x Japan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mexico x Japan: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.