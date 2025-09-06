México x Japão: Palpite, Odds +4, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 06/09

México x Japão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

México e Japão se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília) no Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser acompanhada em casas de apostas como Novibet.

Palpites de México x Japão: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Japão (2.69)



🎯 Menos de 2.5 Gols (1.71)



🎯 Empate (3.31)



Palpites Alternativos México x Japão



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.19)



🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão (1.54)



🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.67)



Super Palpites México x Japão



🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.97



💰 Palpites de Odds Baixas México x Japão



🎯 Dupla Chance: México ou Empate: 1.44

1.44

🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão: 1.54

1.54

🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.31



⚖️ Palpites de Odds Médias México x Japão



🎯 Menos de 2.5 Gols: 1.71



🎯 Vitória do Japão: 2.69



🎯 Vitória do México: 2.85



🚀 Palpites de Odds Altas México x Japão



🎯 Empate: 3.31

3.31

🎯 Handicap (0:1) - Empate: 4.00

4.00

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.30



México x Japão: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: México x Japão - Amistosos 2025



📅 Data: 06/09/2025



⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos



📺 Transmissão: Novibet



México x Japão: Escalações prováveis

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez; Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Alexis Vega; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Japão: Keisuke Osako; Kota Takai, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Ryoya Morishita; Kaishu Sano, Wataru Endo, Shunsuke Mito, Takefusa Kubo; Shuto Machino, Daichi Kamada.