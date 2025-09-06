Assine UOL
Mexico
Friendlies - World Wide
Japan
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
México x Japão: Palpite, Odds +4, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
5 min

México x Japão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


México e Japão se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida amistosa. A bola vai rolar às 23h00 (horário de Brasília) no Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser acompanhada em casas de apostas como Novibet. 


Palpites de México x Japão: Nossas 3 Melhores Dicas 



  • 🎯 Vitória do Japão (2.69) 

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols (1.71)

  • 🎯 Empate (3.31)


Palpites Alternativos México x Japão



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.19)

  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão (1.54)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.67)


Super Palpites México x Japão



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 4.97


💰 Palpites de Odds Baixas México x Japão



  • 🎯 Dupla Chance: México ou Empate: 1.44

  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou Japão: 1.54

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.31


⚖️ Palpites de Odds Médias México x Japão



  • 🎯 Menos de 2.5 Gols: 1.71

  • 🎯 Vitória do Japão: 2.69

  • 🎯 Vitória do México: 2.85


🚀 Palpites de Odds Altas México x Japão



  • 🎯 Empate: 3.31

  • 🎯 Handicap (0:1) - Empate: 4.00

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.30


México x Japão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: México x Japão - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 23h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Oakland Coliseum, em Oakland, CA, Estados Unidos

  • 📺 Transmissão: Novibet


México x Japão: Escalações prováveis


México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez; Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Alexis Vega; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.


Japão: Keisuke Osako; Kota Takai, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Ryoya Morishita; Kaishu Sano, Wataru Endo, Shunsuke Mito, Takefusa Kubo; Shuto Machino, Daichi Kamada.

Ver mais Ver menos

Mexico x Japan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mexico x Japan: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2020 Friendlies
Japan
0 - 2
Mexico
2013 Confederations Cup
Japan
1 - 2
Mexico

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

